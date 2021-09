FC Schalke 04, News und Gerüchte: Kabak-Rückkehr droht, Max lobt S04-Einstellung - alles zu Schalke heute

Im kommenden Sommer könnte mit Verteidiger Ozan Kabak einer der Verkaufskandidaten wieder bei Schalke auf der Matte stehen. Alle News zu S04.

Der FC Schalke 04 am Donnerstag vor dem nächsten Zweitliga-Wochenende. Hier gibt es heute alles rund um Königsblau.

Schalke 04, Gerücht: Kabak-Rückkehr am Saisonende droht

Der FC Schalke 04 hat sich im Sommer intensiv darum bemüht, Ozan Kabak zu verkaufen. Das Vorhaben scheiterte, immerhin brachten die Königsblauen den türkischen Innenverteidiger leihweise bei einem anderen Klub unter: In dieser Saison läuft Kabak für Norwich City in der Premier League auf, wo er bereits in der vergangenen Rückrunde für den FC Liverpool unterwegs war.

Allerdings könnte der Abwehrmann im kommenden Sommer wieder nach Gelsenkirchen zurückkehren. Denn nach Informationen der Sport Bild greift die vereinbarte Kaufpflicht in Höhe von rund zehn Millionen Euro für Norwich nur, wenn der Aufsteiger auch den Klassenerhalt schafft.

Danach sieht es aber bereits kurz nach dem Saisonstart überhaupt nicht aus: Die ersten fünf Ligaspiele brachten den Canaries keinen einzigen Punkt, im Liga-Pokal gab es unter der Woche ein 0:3 gegen Liverpool. Es läuft nicht beim Team von Trainer Daniel Farke - und das könnte Kabak wieder zu S04 bringen, wo er einen Vertrag bis 2024 besitzt.

Schalke 04, News: Max lobt die Schalker Mentalität und Einstellung

Der ehemalige Schalke-Stürmer Martin Max hat sich zufrieden mit dem Saisonstart gezeigt, auch wenn es noch nicht zu einem Platz ganz oben für die Königsblauen reicht.

"Die Mentalität, die Einstellung haben bislang gepasst", sagte er der WAZ. Gleichzeitig wusste er aber auch, was die nächsten Entwicklungsschritte der neu zusammengestellten Mannschaft sein müssen: "Jetzt muss langsam auch das Spielerische hinzukommen. Wir brauchen mehr Torgefahr, auch aus dem Mittelfeld", forderte er.

#Grammozis über #S04KSC: Wir waren gut am Ball, haben aber zu oft zurückgespielt. Wir müssen offensiver denken und mit dem ersten Kontakt nach vorne gehen. Die Jungs müssen noch mehr Torgefahr entwickeln und häufiger in die Box spielen.

Max, der aktuell als Stürmer-Trainer in der Schalker Jugend arbeitet, machte sich außerdem für Stürmer Simon Terodde stark, der bislang acht der elf S04-Tore erzielt hat. "So einen Stürmer-Typen haben wir in Deutschland sonst nicht", fand er den wuchtigen königsblauen Angreifer einzigartig.

Schalke 04, News: Uth will Fan-Angriff hinter sich lassen

In der vergangenen Saison griffen Schalker Fans nach dem 0:1 in Bielefeld die eigenen Spieler bei der Rückkehr nach Gelsenkirchen an. Mittendrin war Stürmer Mark Uth, der mit dem Vorfall aber nach eigener Auskunft abgeschlossen hat. Inzwischen kickt Uth für den 1. FC Köln.

"Man kann Wochen und Monate darüber reden, aber irgendwann ist auch mal gut. Man muss weitermachen und das abhaken", erklärte der Angreifer in einer Medienrunde.

Uth habe die Ereignisse noch vor Augen, doch er wendet jetzt den Blick nach vorne: "Ich konzentriere mich jetzt auf die Zukunft und den FC", erklärte er.

