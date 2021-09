In der 2. Bundesliga machen der FC Schalke 04 und der KSC heute Abend den Auftakt in den 7. Spieltag. Hier erfahrt Ihr alles zur Live-Übertragung.

Siebter Auftritt des FC Schalke 04 nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga: Im Heimspiel treffen die Königsblauen heute Abend auf den KSC. Das Duell in der Veltins-Arena wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Tabellarisch gesehen ist das heutige Spiel ein Nachbarduell, denn S04 (Siebter) erwartet den Tabellenachten aus Baden. In sechs Ligaspielen hat Schalke also einen Punkt mehr gesammelt (3S, 1R, 2N) als der Karlsruher SC, der allerdings die deutlich stabilere Defensive aufweisen kann (5 Gegentore).

Doch beim FC Schalke 04 ging es zuletzt mit zwei Siegen wieder in die richtige Richtung und man hofft natürlich, dass dieser kleine Lauf auch das Spiel gegen Karlsruhe überdauert. Mit einem Heimsieg könnte S04 über Nacht sogar auf Platz zwei vorrücken.

Ihr wollt FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) live sehen und keine Sekunde verpassen, weil Ihr keine Tickets mehr ergattern konntet? Dann findet Ihr hier alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten im TV und LIVE-STREAM.

FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC): Das Freitagsspiel der 2. Bundesliga

Duell FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) Wettbewerb 2. Bundesliga (7. Spieltag) Ort Veltins Arena, Schalke (Gelsenkirchen) Datum, Uhrzeit 17. September 2021 (heute), 18.30 Uhr

FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) live im TV sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Die 2. Bundesliga geht bereits wieder in den nächsten Spieltag und der FC Schalke 04 will den nächsten Dreier einsammeln. Doch wie sehen die Übertragungsrechte genau aus, denn mittlerweile laufen bekanntermaßen auch Spiele live im Free-TV.

Am Freitagabend wird die 2. Liga allerdings nur bei einem einzigen Sender live im Fernsehen gezeigt / übertragen. Wenn Ihr die vollen 90 Minuten von FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) sehen wollt, dann braucht Ihr allerdings ein Abonnement. Details folgen.

FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) heute live auf Sky im TV: Die Übertragung

Der Unterföhringer TV-Sender Sky zeigt heute das ganze Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem KSC live und in voller Länge. Das Spiel läuft dort bei Sky exklusiv, denn kein anderer Kanal ist am Freitag im Bilde, wenn das Unterhaus zu spielen beginnt.

Simon Terodde, Ralf Fährmann und Co. wollen das Heimspiel heute gewinnen, um den direkten Wiederaufstieg weiter anzuvisieren. Wenn Ihr nicht live im Stadion mit dabei sein könnt, dann gibt es hier alle Infos zur Übertragung live auf Sky:

Sender : Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Übertragungsbeginn : 18 Uhr

: 18 Uhr Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentar : Joachim Hebel

: Joachim Hebel Teaser: Der FC Schalke 04 klettert: Das 1:0 in Paderborn war für die "Knappen" der zweite Sieg in Folge. Kann S04 zu Hause gegen Karlsruhe den dritten Erfolg in Serie verbuchen?

Das ganze Spiel zwischen Schalke und Karlsruhe seht Ihr also auf Sky Sport Bundesliga 2 HD, das Parallelspiel des Club gegen Hansa Rostock kommt auf Sky Sport Bundesliga 3 HD. Die Konferenz mit beiden Spielen - hier seht Ihr auch alles Wichtige - kommt live auf 1 HD.

FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) heute live auf Sky im TV: Die Konditionen

S04 empfängt den KSC, doch wenn Ihr nicht über Tickets verfügt, dann müsst Ihr bei Sky live mitfiebern. Das geht allerdings nur unter einer essenziellen Bedingung: Ihr braucht für die 2. Bundesliga live auf Sky ein Abonnement beim Pay-TV-Sender.

Wenn Ihr über so eines bereits verfügt, dann könnt Ihr FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) ohne Probleme in voller Länge anschauen. Auf der Seite von Sky findet Ihr alle möglichen Abonnements, es gibt selbstverständlich zahlreiche Paket-Optionen.

FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) im LIVE-STREAM sehen?

Der FC Schalke 04 und der KSC duellieren sich und Ihr könnt auch im LIVE-STREAM mit dabei sein. Die 2. Bundesliga läuft auf Sky im Pay-TV - doch auch im Internet bietet der Kanal gleich zwei Optionen. Wir stellen Euch beide kurz vor.

2. Liga heute live auf Sky Go: FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) in voller Länge sehen

Der hauseigene Sender von Sky ist der Streamingkanal Sky Go. Sky Go kann jeder nutzen, der einen Account bzw. ein Abonnement bei Sky habt. Dann habt Ihr nämlich bei Eurem Startpaket einen Login bekommen, mit dem Ihr jederzeit Fußball heute live anschauen könnt.

Einfach bei Sky Go anmelden oder die entsprechende App auf Euer Endgerät herunterladen und loslegen. Sky Go ist die beste Option, wie Ihr FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) in voller Länge im Stream sehen könnt - wenn Ihr Kunde seid.

📺 Wisst ihr noch als wir in der Bundesligasaison 0️⃣7️⃣/0️⃣8️⃣ einen 0:2-Auswärtssieg gegen @s04 einfahren konnten? 😍



Doppeltorschütze damals: Christian Timm 🔥#KSCmeineHeimat #S04KSC pic.twitter.com/J2s6Kq51ny — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) September 17, 2021

FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Ihr wollt spontan sein und die 2. Bundesliga heute live verfolgen? Dann ist Sky Go nicht die ideale Option, dagegen aber Sky Ticket. Dort kommt FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) im LIVE-STREAM.

Das Ticket bietet ebenfalls verschiedene Pakete, aber Ihr könnt auch heute noch eine Mitgliedschaft abschließen und das Spiel anschauen.

FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) im LIVE-TICKER von Goal - kostenlos

Alternativ zur Übertragung live im FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) im TV und im STREAM gibt es auch von Goal eine Option.

Wir begleiten das heutige Spiel heute im LIVE-TICKER - kostenfrei. Hier erfahrt Ihr alles rund um die Tore, Highlights, Wechsel und Verwarnungen. Auch alle anderen Spiele der 2. Liga gibt es bei Goal im Gratis-TICKER.

FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC): Die Aufstellung zum Freitagsspiel

Um 18.30 Uhr geht es los, gegen 17.30 Uhr werden die Mannschaftsaufstellungen bekannt. Hier findet Ihr sie dann.

FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung auf einen Blick

TV Sky (Einzelspiel und Konferenz) LIVE-STREAM Sky Go (für Sky-Kunden), Sky Ticket (bei beiden als Einzelspiel und in der Konferenz) LIVE-TICKER Goal (KOSTENLOS)

FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) live: Die Tabelle der 2. Liga

Team Spiele Tore Tordiff. Punkte 1. SSV Jahn Regensburg 6 14:5 9 13 2. SC Paderborn 07 6 12:5 7 11 3. Werder Bremen 6 11:7 4 11 4. SG Dynamo Dresden 6 10:7 3 10 5. FC St. Pauli 6 9:6 3 10 6. 1. FC Nürnberg 6 8:5 3 10 7. Schalke 04 6 10:9 1 10 8. Karlsruher SC 6 9:5 4 9 9. Hamburger SV 6 10:8 2 9 10. 1. FC Heidenheim 6 5:4 1 9 11. SV Darmstadt 98 6 13:10 3 7 12. Fortuna Düsseldorf 6 8:10 -2 7 13. FC Hansa Rostock 6 8:11 -3 7 14. Hannover 96 6 3:10 -7 7 15. Holstein Kiel 6 7:13 -6 5 16. SV Sandhausen 6 4:10 -6 4 17. FC Ingolstadt 6 4:14 -10 4 18. FC Erzgebirge Aue 6 2:8 -6 3

FC Schalke 04 vs. KSC (Karlsruher SC) live: Die Opta-Fakten zur 2. Bundesliga am Freitag