2. Liga, Übertragung live im TV und LIVE-STREAM sehen: So werden die Spiele übertragen

Bald geht die Saison der 2. Bundesliga los. Goal befasst sich in diesem Artikel mit der Übertragung der zweiten Liga im TV und LIVE-STREAM.

Die 2. Bundesliga scharrt mit den Hufen: Schon am 23. Juli findet der erste Spieltag der zweiten Liga statt, los geht es mit dem Spiel Hamburger SV - FC Schalke 04. Goal erklärt, wie die Liga im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Ist es die beste 2. Bundesliga aller Zeiten? Mit Werder Bremen, dem Hamburger SV, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel spielen eine Menge Teams im Unterhaus, denen nachgesagt wird, dass sie einen Platz in der Bundesliga haben könnten.

Dabei war die 2. Bundesliga in den letzten Jahren immer spannend - sowohl im Aufstiegs-, als auch im Abstiegsrennen. Das hoffen wir natürlich auch für die kommende Saison: Spielzeit bis zum Schluss ist doch das, was ein Sportlerherz begehrt!

Ist es die beste 2. Liga der Welt? Es ist jedenfalls eine Menge Talent, gerade die Absteiger Schalke und Werder Bremen sind große Namen. Goal schaut sich in diesem Artikel an, wie der erste Spieltag stattfindet und wie die Bundesliga diese Saison LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Meister, Aufsteiger, Pokalsieger: Die Erfolge im deutschen Fußball der vergangenen Saison

Meister : FC Bayern München

Qualifikation für Champions League : BVB (Borussia Dortmund) VfL Wolfsburg RB Leipzig

Qualifikation für Europa League : Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen

Qualifikation für Europa Conference League : FC Union Berlin

Aufsteiger : ​VfL Bochum (Meister) SpVgg Greuther Fürth

DFB-Pokalsieger: BVB (Borussia Dortmund)

Die Übertragung der 2. Bundesliga 2021/2022: So wird das deutsche Oberhaus im TV gezeigt

Es ist seit Jahren die spannendere der beiden ersten deutschen Ligen: Statt Wochen vor dem Saisonfinale schon zu wissen, dass der FC Bayern München Meister wird, ist das Aufstiegsrennen hier bis zur letzten Minute offen.

Es verwundert also nicht, dass viele Anhänger:innen lieber die 2. Bundesliga sehen - gerade mit dem Abstieg des SV Werder Bremens und des FC Schalke 04s werden noch mehr Zuschauer:innen einschalten wollen.

2. Bundesliga im Free-TV: Sport1 zeigt das Topspiel des Wochenendes LIVE

Aber wird die 2. Bundesliga überhaupt in Deutschland im Free-TV übertragen? Gute Nachrichten: Es gibt tatsächlich einen Fernsehsender, der den HSV, Werder Bremen etc. LIVE im kostenlosen Fernsehen überträgt!

Der Fernsehsender Sport1 zeigt 33 Spiele in dieser Saison - es handelt sich jedes Mal um ein Spiel am Samstagabend. Viele Fans der 2. Bundesliga, die die Spielklasse seit Jahren verfolgen, werden jetzt verwirrt sein - bisher gab es doch noch keine Spiele am Samstagabend?

Fußball im Free-TV: Sport1 überträgt 2. Bundesliga

Das ist richtig, hat sich aber nun geändert: Jeden Samstag um 20.30 Uhr findet das Topspiel des Spieltags statt, welches also auch im Free-TV übertragen wird - eben durch Sport1.

Am ersten Spieltag ist diese Begegnung ein Klassiker - Hannover 96 muss zu Werder Bremen. Das sind die Topspiele der ersten acht Spieltage:

Werder, HSV, Schalke, Dresden: Die Samstags-Topspiele der ersten acht Spieltage

1. Spieltag: Werder Bremen vs. Hannover 96

2. Spieltag: Fortuna Düsseldorf vs. SV Werder Bremen

3. Spieltag: Dynamo Dresden vs. Hannover 96

4. Spieltag: Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden

5. Spieltag: FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf

6. Spieltag: Hamburger SV vs. SV Sandhausen

7. Spieltag: Werder Bremen vs. Hamburger SV

8. Spieltag: Hansa Rostock vs. FC Schalke 04

Fußball im Fernsehen - Sky überträgt jedes Spiel der 2. Bundesliga!

Nun wissen wir also, wie ein Spiel pro Spieltag übertragen wird - was ist aber mit den anderen acht Partien? Diese sind alle ausschließlich bei Sky zu sehen: Der Bezahlfernsehsender hat sich die Übertragungsrechten an allen Begegnungen der 2. Bundesliga gesichert.

Alle Spiele, außer die am Samstagabend, werden exklusiv, also nur auf Sky LIVE zu sehen sein. Das Problem daran: Sky ist ein Pay-TV-Sender und ist daher nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement zu sehen, hier gibt es dazu alle Details.

Sky und Sport1: Diese Sender zeigen 2021/2022 die 2. Bundesliga LIVE im TV

Anbieter Wochentag Uhrzeit Sky Freitags 18.30 Uhr Sky Samstags 15.30 Uhr Sky Samstags 20.30 Uhr Sport1 Samstags 20.30 Uhr Sky Sonntags 13.30 Uhr

Bundesliga 2021 / 2022: Übertragung im LIVE-STREAM und der 1. Spieltag der neuen Saison

Insgesamt konnten die Vereine, die in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga auflaufen, schon 38 Bundesliga-Meistertitel gewinnen. 13 Traditionsvereine, die aktuell in der zweithöchsten Spielklasse kicken, waren bereits in der Bundesliga unterwegs.

Es könnte also wirklich sein, dass es die stärkste 2. Bundesliga aller Zeiten ist. Aber wird diese ach so starke Liga auch im Internet zu sehen sein? Oder können nur Anhänger:innen mit Fernseher die Spiele Bremens, Hamburgs oder Dresdens sehen?

Sport1 zeigt 2. Bundesliga im kostenlosen LIVE-STREAM!

Gute Nachrichten: Auch Fans ohne TV-Gerät zuhause werden keine Probleme haben, die 2. Bundesliga zu übertragen. Die Bedingungen bleiben hier genau die gleichen wie im Fernsehen.

Fangen wir bei Sport1 an: Der Fernsehsender ist im TV kostenlos zu sehen. Das ändert sich auch via LIVE-STREAM nicht: Über tv.sport1.de ist das TV-Programm auch online zu sehen!

2. Bundesliga: Sky zeigt jede Begegnung im LIVE-STREAM

Kommen wir nun zu Sky: Der Pay-TV-Sender ist also auch im Internet zu finden. Allerdings ist hier, wie auch im Fernsehen, das Verfolgen der 2. Bundesliga (und auch der Bundesliga) nicht ohne weiteres möglich.

Ihr habt zwei Möglichkeiten: Entweder ihr bucht das Bundesliga-Paket und benutzt dieses dank Sky Go, oder ihr bucht euch das Sky Ticket - eure Wahl! Hier gibt es mehr Informationen dazu.

Der 1. Spieltag im Überblick: So findet der Bundesligastart der Saison 2021/2022 statt