FC Schalke 04 vs. KFC Uerdingen live im TV und im LIVE-STREAM - alle Infos zum Testspiel von S04

Im dritten Testspiel trifft Schalke 04 am Dienstag auf den KFC Uerdingen. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Vorbereitung für die : Der empfängt rund vier Wochen vor dem Saisonstart im heimischen Parkstadion vor 300 Zuschauern den Drittligisten KFC Uerdingen .

Zwei Tests und ein Trainingslager haben die Knappen vor dem Test gegen die Nachbarn bereits absolviert. Nachdem S04 im Trainingslager in Herzlake den souverän mit 5:1 abfertigte, setzte es zuletzt gegen Drittliga-Aufsteiger Verl eine 4:5-Pleite .

Gegen Uerdingen möchte das Team von Trainer David Wagner nun neues Selbstbewusstsein tanken, ehe es am Freitag ins zweite Trainingslager in Längenfeld (Österreich) geht.

Mehr Teams

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Schalke 04 vs. KFC Uerdingen live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese öffentlich sind.

FC Schalke 04 vs. KFC Uerdingen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Duell FC Schalke 04 - KFC Uerdingen Wettbewerb Testspiel Datum 18. August 2020 | 18 Uhr Ort Parkstadion, Gelsenkirchen Zuschauer 300

FC Schalke 04 vs. KFC Uerdingen heute live im TV sehen: Geht das?

Während die europäischen Wettbewerbe in dieser Woche ihre Sieger küren, stecken die Klubs der Bundesliga schon mitten in der Saisonvorbereitung. Testspiele sind dabei essenziell und bieten den Fans die Möglichkeit, die Neuzugänge erstmals in Aktion zu sehen. Doch ist das beim Duell zwischen Schalke und Uerdingen auch im TV möglich?

Die Antwort lautet: nein. Weder im Free-, noch im Pay-TV wird das Testspiel am Dienstagabend übertragen. Doch das bedeutet nicht, dass Ihr die Partie verpassen müsst, denn ihr könnt das Spiel stattdessen kostenlos im Live-Stream verfolgen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Bild: Imago Images

FC Schalke 04 vs. KFC Uerdingen heute live im LIVE-STREAM

Im Rahmen der Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sind beim Testspiel zwischen Schalke und Uerdingen nur 300 Zuschauer im Parkstadion zugelassen. Wenn Ihr nicht zu den Glücklichen gehört, die das Spiel vor Ort verfolgen können, ist der Live-Stream die beste Möglichkeit, um nichts zu verpassen.

Auf ihrem YouTube-Kanal stellen die Königsblauen bei jedem Testspiel und somit auch am Dienstag einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung. Somit könnt Ihr das Spiel sowohl am PC als auch am Tablet, Smartphone oder Smart-TV sehen.

Hier findet Ihr die passende YouTube-App für Euer Gerät:

FC Schalke 04 vs. KFC Uerdingen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen von Schalke 04 und dem KFC Uerdingen.

FC Schalke 04 vs. KFC Uerdingen heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Ergebnis-Ticker von Goal

Wer gerade unterwegs ist und nicht sein ganzes Datenvolumen für den Stream verbraten will, der bleibt über den kostenlosen Ergebnis-Ticker von Goal immer auf dem Laufenden – schaut mal rein!

FC Schalke 04 vs. KFC Uerdingen: Die Vorbereitung von S04 in der Übersicht

Datum Spiel Ergebnis 09. August, 19 Uhr FC Schalke 04 - VfL Osnabrück 5:1 15. August, 18.30 Uhr FC Schalke 04 - SC Verl 4:5 18. August, 18 Uhr FC Schalke 04 - KFC Uerdingen -:- 02. September FC Schalke 04 - Viktoria Köln -:- 05. September, 15.30 Uhr FC Schalke 04 - -:-

FC Schalke 04 vs. KFC Uerdingen heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick