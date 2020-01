FC Schalke 04 vs. Gladbach heute im LIVE-TICKER: Wer gewinnt den Rückrundenauftakt der Bundesliga?

Im ersten Spiel der Rückrunde treffen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Hier gibt's die Partie kostenlos im LIVE-TICKER.

Die Winterpause der ist vorbei, die Rückrunde beginnt. Der empfängt . In der Partie ist auch das Duell des Tabellenzweiten (Gladbach) gegen den Fünten des Tableaus (Schalke). Anpfiff der Begegnung in der Veltins Arena ist am Freitagabend um 20.30 Uhr . Hier im LIVE-TICKER verpasst Ihr nichts von der Begegnung.

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

FC SCHALKE 04 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | ANPFIFF: 20.30 Uhr Tore - Aufstellung Schalke Schubert - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Schöpf, Omar Mascarell; Serdar, Gregortisch, Caligiuri - Raman Aufstellung Gladbach Sommer - Lainer, Jantschke, Ginter, Wendt - Hofmann, Zakaria, Herrmann - Embolo, Thuram, Plea Gelbe Karten -

Vor Beginn | Im Vergleich zum 2:2 zum Ende der Hinrunde verändert David Wagner seine Startformation auf drei Positionen. Nastasic beginnt für Miranda in der Viererkette, Oczipka rückt dafür auf die Linksverteidiger-Position. Im Mitteld startet Schöpf auf der linken Außenbahn für Matondo, vorne gibt Gregoritsch an Stelle von Harit sein Debüt neben Raman. Neuzugang Todibo sitzt erstmal nur auf der Bank.

Vor Beginn | Marco Rose verändert seine Startelf nach dem 0:0 gegen die Hertha auf vier Positionen. Wendt beginnt auf der Linksverteidiger-Position für Bensebaini, in der Innenverteidigung ersetzt Jantschke Elvedi, wodurch für Lainer die linke Außenbahn frei wird. Im defensiven Mittelfeld beginnt Hofmann für Kramer, offensiv erhält Herrmann den Vorzug vor Neuhaus.

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin. An den Seitenlinien wird er von Christian Dietz und Eduard Beitinger unterstützt, vierter Offizieller ist Christian Dingert. Vor den Video-Monitoren sitzt Günter Perl, sein Assistent ist Tobias Christ.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Schalke 04:

Schubert - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Schöpf, Omar Mascarell; Serdar, Gregortisch, Caligiuri - Raman

Drei Änderungen bei Schalke im Vergleich zum 2:2 gegen Freiburg vor der Winterpause: Nastasic, Gregoritsch und Schöpf beginnen für Miranda, Matondo (beide Bank) und Harit (Oberschenkelverletzung, nicht im Kader).

Mascarell, Oczipka, Kenny und Caligiuri kommen auch im 18. BL-Spiel zum Einsatz - kein Team hat mehr Spieler, die alle BL-Partien diese Saison absolvierten (4, wie Bayern und Freiburg).

Gladbach setzt zu Beginn auf folgende Aufstellung:

Sommer - Lainer, Jantschke, Ginter, Wendt - Hofmann, Zakaria, Herrmann - Embolo, Thuram, Plea

Bei Gladbach sind es vier Änderungen zum 0:0 in Berlin am 17. Spieltag: Herrmann, Wendt, Lainer und Hofmann starten für Kramer, Neuhaus (beide Bank), Bensebaini (Muskelverletzung) und Elvedi (Rückenprobleme, beide nicht im Kader).

Bei Gladbach bestritten Sommer und Thuram alle BL-Partien - der Torwart stand sogar immer in der Startelf.

Vor Beginn | Die Gladbacher dagegen haben nur eines der letzten fünf Spiele verloren, auch wenn sie durch ein Unentschieden und eine Niederlage im gleichen Zeitraum die Tabellenspitze am 15. Spieltag verlassen mussten. Das Hinspiel im Borussia-Park endete zum Saisonauftakt übrigens 0:0, wobei beide Mannschaften unter ihren neuen Trainern den Rhythmus noch nicht richtig gefunden hatten.

Vor Beginn | Schalke ging aus der Hinrunde mit zwei Unentschieden gegen Wolfsburg und Freiburg raus, hat aber drei Spiele in Serie nicht mehr verloren. Vor heimischer Kulisse gab es in der laufenden Spielzeit auch erst eine Niederlage, die Bayern setzten sich am 2. Spieltag mit 3:0 durch.

Vor Beginn | Ganz anders die Schalker, dioe im Winter Fabian Reese an abgaben und Steven Skrzybski und Mark Uth an die Bundesliga-Konkurrenten Düsseldorf und Köln verliehen. Im Gegenzug kam Michael Gregoritsch auf Leihbasis aus Augsburg für die Offensive, defensiv soll Talent Jean-Clar Todibo die Mannschaft von David Wagner verstärken. Der 20 Jahre alte Franzose wechselte erst in dieser Woche vom auf Leihbasis nach Gelsenkirchen.

Vor Beginn | Zwei Punkte Rückstand haben die Fohlen nach einer starken Hinrunde auf , mit einem Sieg könnten die Mönchengladbacher also über Nacht an die Tabellenspitze springen. Max Eberl hat sich in Sachen Transfers dabei im Winter zurückgehalten, kommt ohne Neuverpflichtungen aus. Lediglich die Perspektivspieler Beyer, Villalba und Poulsen verließen den Verein auf Leih-Basis.

Vor Beginn | Die Winterpause ist vorbei, endlich rollt der Ball wieder in der Bundesliga. Zum Auftakt des 18. Spieltags wird uns im Oberhaus ein echtes Spitzenspiel serviert, mit Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 treffen zwei Mannschaften aufeinander, die durchaus noch Chancen auf den Titel haben.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 18. Spieltages zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach.

Wer zeigt / überträgt Schalke gegen Gladbach live im TV und LIVE-STREAM? Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Mönchengladbach verlor keines der jüngsten 6 Bundesliga-Spiele gegen Schalke 04 (3 Siege, 3 Remis) – eine längere Serie ohne Niederlage hatten die Fohlen gegen die Königsblauen nur von 1970 bis 1973 (8 Spiele).

Schalke 04 verlor in der Vorsaison das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 0-2 und könnte nun erstmals seit über 32 Jahren wieder 2 Heimspiele in Folge gegen die Fohlen verlieren (1986/87 und 1987/88).

Schalke 04 und Mönchengladbach treffen zum 9. Mal zum Rückrundenauftakt in der Bundesliga aufeinander – keine andere Paarung gab es am 18. Spieltag so häufig.

Schalke 04 feierte in der Hinrunde 8 Siege und damit genauso viele wie in der kompletten Vorsaison – mit einem Sieg gegen Mönchengladbach würde Schalke schon am 18. Spieltag die Punkteausbeute aus der Vorsaison einstellen (33).

Schalke 04 verlor unter Trainer David Wagner nur 1 der 9 Heimspiele in der Bundesliga und ist aktuell seit 8 Heimspielen unbesiegt (4 Siege, 4 Remis) – das gab es innerhalb einer Saison zuletzt von November 2013 bis April 2014 (10).

Schalke 04 verursachte in der Hinrunde 6 Elfmeter – mehr als jeder andere Bundesligist und schon jetzt genauso viele wie in der kompletten Vorsaison.

Bei Schalke 04 kamen in der Hinrunde gleich 5 Spieler in allen 17 Bundesliga-Spielen zum Einsatz (Omar Mascarell, Amine Harit, Bastian Oczipka, Jonjoe Kenny und Daniel Caligiuri) – mehr als bei jedem anderen Team.

Mönchengladbach holte nur in den Meistersaisons 1969/70 und 1976/77 (je 39) nach 17 Bundesliga-Spielen umgerechnet mehr Punkte als aktuell (35).

Mönchengladbach ist in der Bundesliga seit 3 Auswärtsspielen sieglos (1 Remis, 2 Niederlagen) – mehr Auswärtsspiele ohne Sieg gab es innerhalb einer Saison zuletzt zum Saisonende 2017/18 (5 Spiele).

Mönchengladbach spielte zuletzt 2-mal in Folge zu null, das schafften die Fohlen in der Bundesliga zuletzt zum Rückrundenstart der Vorsaison (3 Spiele ohne Gegentor).

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach Abend ... ... im TV ... ... im ZDF ... via LIVE-STREAM ... ... bei DAZN und www.zdf.de ... in den Highlights ... ... bei DAZN

Die Winterpause hat ein Ende, heute starten Schalke und Gladbach in die Rückrunde. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell live im TV und LIVE-STREAM läuft.

FC Schalke 04 vs. Gladbach heute im LIVE-TICKER: Embolo blickt auf S04-Zeit zurück

Seine unglückliche Zeit bei Schalke 04 nagt noch immer an Breel Embolo. Daher konnte er sich vor seiner Rückkehr mit Borussia Mönchengladbach an die alte Wirkungsstätte zum Rückrundenstart der Bundesliga einen Seitenhieb nicht verkneifen. "Ich spüre das volle Vertrauen vom Trainer. In Schalke hatte ich das nicht immer – es wurde zwei-, dreimal auch an meiner Qualität gezweifelt. Und ein Spieler ohne Selbstvertrauen kann dir nicht viel helfen", sagte Embolo der Bild -Zeitung.

Seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer blüht der Schweizer Nationalspieler auf. In der Hinrunde erzielte Embolo in der Liga sechs Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. In seinen drei Jahren bei den Königsblauen waren ihm in 48 Ligaspielen nur zehn Treffer gelungen. "Ich konnte bei Borussia bisher regelmäßig spielen, das hatte ich in Schalke wegen vieler Verletzungen nie. Gesundheit ist einfach das Allerwichtigste", erklärte der 22-Jährige.

Was Breel Embolo über das neue Spielsystem bei Mönchengladbach denkt, und was generell bei den Fohlen anders als bei den Knappen ist, erfahrt Ihr hier .

Amine Harit vom FC Schalke 04 im Interview: "Ich dachte, ich wäre stärker und könnte die Gedanken verdrängen"

Amine Harit ist das Gesicht der erfolgreichen Hinrunde des FC Schalke 04. Vor dem Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr live auf DAZN) spricht er im Interview mit Goal und DAZN über seine Anfänge in Paris, die Zeit beim , die Kontroversen um seinen Wechsel zu S04 und das "traurigste Ereignis" seines Lebens - den Autounfall mit Todesfolge in Marokko.

Außerdem erklärt Harit sein Formtief in der vergangenen Saison, den positiven Einfluss des neuen Trainers David Wagner und einen Wechsel zu seinem Herzensklub Wydad Casablanca.

Hier geht's zum kompletten exklusiven Interview mit Amine Harit vom FC Schalke 04 .

FC Schalke 04 vs. Gladbach heute im LIVE-TICKER: S04 leiht Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona aus

Bundesligist Schalke 04 verstärkt sich für die Rückrunde mit Abwehrspieler Jean-Clair Todibo vom spanischen Meister FC Barcelona. Der junge Innenverteidiger wird für sechs Monate ausgeliehen, dies bestätigten die Königsblauen und Barca am Mittwochabend offiziell. Anschließend haben die Schalker eine Kaufoption.

Todibo, der es in Barcelonas Starensemble schwer hat, regelmäßig zu Spielpraxis zu kommen , ist französischer U20-Nationalspieler . Die Leihgebühr beträgt 1,5 Millionen Euro und Schalke übernimmt das Gehalt des 20-Jährigen.

Mehr Informationen zum Transfer und zur Höhe der Kaufoption erfahrt Ihr im kompletten Artikel zum Todibo-Wechsel .

Nach Abgang von Schalke 04: Nübel-Berater erklärt "schlüssiges Konzept" zu Bayern-Einsätzen

Berater Stefan Backs hat eine Absprache über zugesagte Einsätze zwischen seinem Klienten Alexander Nübel und Bayern München angedeutet, wollte eine entsprechende Vertragsklausel aber nicht bestätigen.

"Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mich zu Vertragsinhalten nicht äußern werde. Aber es dürfte jedem klar sein, dass Bayern München auch dazu ein schlüssiges Konzept vorgelegt hat, sonst hätte Alex nicht zugesagt", sagte Backs dem SID.

Spekulation um Einsatz-Garantien für Nübel

U21-Vizeeuropameister Nübel wechselt im Sommer ablösefrei von Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister und unterschrieb dort einen Fünfjahresvertrag. In München steht Nationaltorhüter und Rio-Weltmeister Manuel Neuer vor einer Vertragsverlängerung und erklärte zuletzt, er wolle nicht zugunsten des Neuzugangs auf Spiele verzichten.

Hier geht's zur kompletten News .

FC Schalke 04 vs. Gladbach heute im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Spiel im Überblick