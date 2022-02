1. FC Magdeburg vs. Wehen Wiesbaden: TV, LIVE-STREAM, Highlights – die Übertragung der 3. Liga heute

Am 25. Spieltag in der 3. Liga geht am Samstag um 14.00 Uhr das Spiel 1. FC Magdeburg vs. Wehen Wiesbaden über die Bühne. Hierbei empfängt der Spitzenreiter in der MDCC-Arena den Neunten, wobei die Kontrahenten 51 und 34 Zähler mitnahmen. Im ersten Saisonduell der Teams gelang ein Auswärtssieg für Magdeburg.

Der 1. FC Magdeburg stellt in der 3. Liga eine Klasse für sich dar. Die Mannschaft von Christian Titz feierte am 26. Januar mit einem 5:0 beim MSV Duisburg den siebten Dreier binnen neun Meisterschaftsspielen und den dritten in den letzten vier Auftritten. Umso überraschender war ein 1:1 der Sachsen-Anhaltiner gegen Havelse, das nach Siegen gegen Waldhof Mannheim sowie in Freiburg zustande kam.

Die Gäste feierten am 26. Januar mit einem 1:0 bei Havelse den dritten vollen Erfolg binnen fünf Liga-Auftritten. Damit kehrte Wehen Wiesbaden nach einer Niederlage bei 1860 München und einem Heimremis gegen Osnabrück auf die Siegerstraße zurück. Zuvor endete das Vorjahr für die Elf von Markus Kauczinski mit Dreiern zuhause gegen den Hallescher FC sowie gegen Freiburg II.

1. FC Magdeburg vs. Wehen Wiesbaden heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1. FC Magdeburg vs. Wehen Wiesbaden Datum: Samstag, 5. Februar 2022 Uhrzeit: 14.00 Uhr Stadion: MDCC-Arena (Magdeburg)

1. FC Magdeburg gegen Wehen Wiesbaden heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Dank Ausstrahlungsrechten an der 3. Liga liefern Euch die Sender der ARD kostenlos einige Partien ins Haus. Genauer gesagt laufen in jeder Runde primär einige der Spiele, die samstags um 14.00 Uhr über die Bühne gehen, im Free-TV. Doch gilt das auch für die Übertragung des Matches Magdeburg vs. Wehen?

1. FC Magdeburg – Wehen Wiesbaden heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich keine erfreulichen Nachrichten für Euch, denn Ihr könnt Euch die Begegnung in der MDCC-Arena lediglich bei Magenta Sport anschauen. Wenn Ihr keine Anhänger des 1. FC Magdeburg und von Wehen Wiesbaden seid, könnt Ihr Euch heute um 14.00 Uhr für zwei weitere Spiele entscheiden. Der MDR und der SWR zeigen das Spiel FSV Zwickau vs. 1. FC Kaiserslautern live im Free-TV. Überdies zeichnet sich der NDR für die Ausstrahlung der Partie Havelse vs. Meppen verantwortlich.

1. FC Magdeburg vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV bei Magenta Sport

Wenn Ihr hingegen ausschließlich dem 1. FC Magdeburg und Wehen Wiesbaden zuschauen möchtet, benötigt Ihr ein Abo bei Magenta Sport. Hierbei stehen beim Pay-TV-Anbieter ein Monats- und ein Jahresvertrag zur Auswahl. Die Preise hängen von Eurem Telekom-Status ab, wobei Ihr mit der zweitgenannten Option auf jeden Fall ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis habt. Als Telekom-Kunden legt Ihr respektive 9,95 Euro und 60 Euro auf den Tisch. Für alle anderen kosten die Deals 16,95 Euro oder 120 Euro. Hier versorgt Euch Magenta Sport mit sämtlichen Infos.

An den Wochenenden geht die überwiegende Anzahl der Drittliga-Partien samstags um 14.00 Uhr über die Bühne. Und das bedeutet, dass Ihr Euch genauso gut für eine Konferenz entscheiden könnt. Zusätzlich zu den Matches Magdeburg – Wehen, Zwickau – Kaiserslautern und Havelse – Meppen stehen drei weitere Begegnungen auf dem Programm. Konkret meinen wir die Partien Osnabrück – Türkgücü, Waldhof Mannheim – Viktoria Berlin sowie Verl – Hallescher FC.

Außerdem kommt Ihr als Fußball-Liebhaber bei Magenta Sport mit der Frauen-Bundesliga auf Eure Kosten. Ferner erstreckt sich die Palette auf die HBL, auf die DEL und auf Basketball (EuroLeague, BBL). Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung von 1. FC Magdeburg – Wehen Wiesbaden:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Sender: Magenta Sport

1. FC Magdeburg – Wehen Wiesbaden: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt Euer Abonnement bei Magenta Sport auch ohne Fernseher nützen. Denn: Der Bezahlanbieter stellt sämtliche Ausstrahlungen ebenso als LIVE-STREAM zur Verfügung. Und das trifft folgerichtig auch auf jene des Spiels Magdeburg vs. Wehen zu. Dafür eignen sich Tablets und Smartphones genauso gut wie PCs und Notebooks.

Um ehrlich zu sein, müsst Ihr für die Live-Streams gar nicht Kunden des Pay-TV-Anbieters sein. Dank einer Kooperation mit OneFootball reicht es vollkommen aus, wenn Ihr die App der Plattform installiert und 2,99 Euro pro Begegnung auf den Tisch legt.

3. Liga heute: Bei 1. FC Magdeburg gegen Wehen Wiesbaden via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zusätzlich könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zur Begegnung 1. FC Magdeburg vs. Wehen Wiesbaden auf dem letzten Stand bleiben. Denn: Wir versorgen Euch mit allen Infos zu den Toren, den aussichtsreichsten Chancen, den Karten sowie den Wechseln. Im Zuge dessen senden wir Euch auch Push-Mitteilungen.

1. FC Magdeburg gegen Wehen Wiesbaden im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga heute live übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

1. FC Magdeburg vs. Wehen Wiesbaden heute live: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Aufstellung 1. FC Magdeburg: Reimann - Obermair, Tobias Müller, Knost, Bell Bell - Conde, Andreas Müller, Krempicki - Ceka, Atik, Ito.

Aufstellung Wehen Wiesbaden: Stritzel - Stanic, Mrowca, Gürleyen, Rieble - Goppel, Emanuel Taffertshofer, Jacobsen, Thiel - Nilsson, Lankford.