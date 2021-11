Das Match 1. FC Magdeburg – Eintracht Braunschweig am Samstag um 14.00 Uhr stellt das Spitzenspiel in der 17. Runde der 3. Liga dar. Denn: Der Tabellenführer empfängt den Viertplatzierten. Die Blau-Weißen und die Niedersachsen, die beide ein Spiel nachtragen müssen, holten bisher 31 und 26 Zähler.

Der 1. FC Magdeburg gewann vier seiner bislang letzten fünf Drittliga-Auftritte und alle jüngsten drei Heimspiele. Die Mannschaft von Christian Titz fädelte hierbei ein 4:0 gegen Türkgücü München, ein 2:0 gegen Viktoria Berlin und ein 1:0 gegen Verl ein. Danach musste das für den 20. November geplante Spiel in Zwickau verschoben werden.

Die von Michael Schiele betreuten Gäste tragen am Dienstag ihre Begegnung in Würzburg nach. Eintracht Braunschweig entschied drei seiner jüngsten vier Partien in der 3. Liga für sich. Der Punktverlust geschah mit einem 1:2 gegen Wehen Wiesbaden. Unmittelbar davor und danach gelangen ein 4:0 bei Havelse sowie vor einer Woche ein 2:0 zuhause gegen Türkgücü.

Heute um 14.00 Uhr steht in der 3. Liga das Spitzenspiel 1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig auf dem Programm. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Informationen zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig Datum: Samstag, 27. November 2021 Uhrzeit: 14.00 Uhr Stadion: MDCC-Arena (Magdeburg)

1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Drittkanäle des Ersten dürfen dank der Senderechte an der 3. Liga Matches im Free-TV ausstrahlen. Genauer gesagt könnt Ihr in jeder Runde einige der Partien, die samstags um 14:00 Uhr stattfinden, kostenfrei mitverfolgen. Doch wie ist die Rechtelage in Bezug auf die Übertragung des Duells 1. FC Magdeburg – Eintracht Braunschweig?

1. FC Magdeburg – Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV

GOAL hat im Zusammenhang mit dem Spitzenspiel in der 3. Liga gute Nachrichten für Euch. Denn: Ihr könnt es Euch im Free-TV anschauen. Die Entscheidung, welcher Drittsender der ARD die Ausstrahlungen der dritthöchsten Spielklasse übernimmt, hängt in der Regel von den Teams und deren Herkünften ab. Bei der Partie Magdeburg vs. Braunschweig kommen der MDR und der NDR zum Zug, wobei beide Sender das Spiel ebenso in HD zeigen. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten dazu:

Sender: MDR (HD), NDR (HD)

MDR (HD), NDR (HD) Vorberichte ab: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

Nachdem die Übertragung dieses Spitzenspiels in der 3. Liga komplett kostenlos ist, bedarf es keines Abos. Demnach stellt ein TV-Gerät die einzige Voraussetzung dar. Dasselbe trifft ab 14.00 Uhr auf die Matches Wehen Wiesbaden gegen Verl im WDR (HD) sowie auf Würzburger Kickers gegen SV Meppen im BR (HD) zu.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV bei Magenta Sport

Zusätzlich könnt Ihr Euch für die Übertragung von 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig bei Magenta Sport entscheiden. Dafür müsst Ihr allerdings einen Monats- oder einen Jahresvertrag mit dem Bezahlsender abschließen. Diese kosten für Telekom-Kunden 9,95 Euro respektive rund 60 Euro. Alle weiteren Kunden müssen jeweils knapp 17 Euro und 120 Euro auf den Tisch legen. Bei einer Vertragsdauer von zwölf Monaten spart Ihr etwa fünf Euro und sieben Euro monatlich.

Hier findet Ihr sämtliche Informationen zu den Paketen bei Magenta Sport. Der Pay-TV-Anbieter bietet seinen Kunden die Übertragungen aller Drittliga-Spiele in kompletter Länge und überdies jene am Samstag um 14.00 Uhr in einer Konferenz an. Heute finden neben Magdeburg vs. Braunschweig, Wiesbaden vs. Verl sowie Würzburg vs. Meppen drei weitere Drittliga-Spiele statt. Konkret umfasst die Auswahl ebenso Borussia Dortmund II vs. Kaiserslautern, Saarbrücken vs. Viktoria Berlin und 1860 München vs. Havelse. Doch notiert Euch nun die Details zur Übertragung der Partie in der MDCC-Arena:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Moderator: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Kommentator: Andreas Mann Hier kommt Ihr zu unserem Bericht von der heutigen Pressekonferenz vor #fcmebs!☝️

1. FC Magdeburg – Eintracht Braunschweig heute im LIVE-STREAM sehen

Da die allermeisten Zuschauer nicht immer einen Fernseher in der Nähe haben, stellen LIVE-STREAMs eine beliebte Alternative dar. Daher strahlt Magenta Sport alle Sportereignisse ebenso auf dieser Art und Weise aus. Hierfür benötigt Ihr nicht zwingend ein Abonnement. Das habt Ihr einer Kooperation des Bezahlsenders mit der Fußball-Plattform OneFootball zu verdanken. Somit reicht es für das Mitverfolgen des Spitzenspiels in der 3. Liga Magdeburg gegen Braunschweig aus, wenn Ihr die App installiert und 2,99 Euro ausgebt.

Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig heute: Die 3. Liga im LIVE-TICKER

Wenn Ihr keine adäquate Internetverbindung oder nicht ausreichend Zeit haben solltet, könntet Ihr überdies den LIVE-TICKER von GOAL nützen. Damit bleibt Ihr zu allen Schlüsselmomenten in der Drittliga-Toppartie 1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig im Bilde. Im Zuge dessen bekommt Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im Free-TV: MDR / NDR Im LIVE-STREAM: mdr.de / ndr.de / Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig heute live: Die Aufstellungen zur 3. Liga

GOAL teilt Euch rund eine Stunde vor der Partie die Startformationen mit.