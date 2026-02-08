Das Topspiel am 25. Premier-League-Spieltag bestreiten am heutigen Sonntag, den 8. Februar, der FC Liverpool und Manchester City. Die Partie startet um 17.30 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

FC Liverpool vs. Manchester City heute live: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der Premier League im Live Stream und live im TV?

Die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und Manchester City seht Ihr heute live und in voller Länge auf Sky. Die Vorberichte zum Topspiel starten um 17.00 Uhr auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und auf Sky Sport UHD. Als Kommentator des Spiels fungiert Florian Schmidt-Sommerfeld.

Alternativ könnt Ihr auf WOW oder in der SkyGo-App die Übertragung des Pay-TV-Senders live und in voller Länge im Livestream verfolgen.

Anstoßzeit FC Liverpool gegen Manchester City

FC Liverpool vs. Manchester City: Aufstellungen

News über Liverpool

In der Premier League konnten die Liverpool zuletzt einen Sieg einfahren. Beim 4:1-Erfolg gegen Newcastle United zeigte die Mannschaft von Arne Slot eine starke Vorstellung. Maßgeblichen Anteil daran hatte Florian Wirtz. Der Offensivspieler traf selbst und bereitete einen weiteren Treffer vor. Mit dem Sieg bleibt Liverpool voll im Rennen um die internationalen Startplätze.

Der deutsche Nationalspieler präsentiert sich aktuell in bestechender Form. In den vergangenen Wochen konnte Wirtz beim FC Liverpool überzeugen und wurde so für die Auszeichnung zum "Spieler des Monats Januar" nominiert.

Getty Images

News über Manchester City

Auch Manchester City war zuletzt gegen Newcastle United gefordert – allerdings im Halbfinale des Carabao Cups. Mit einem 3:1-Erfolg sicherten sich die Citizens den Einzug in das Finale des Wettbewerbs.

In der Premier League lief es zuletzt hingegen weniger rund für die heutigen Gäste. Die Mannschaft von Pep Guardiola kam am vergangenen Spieltag gegen Tottenham Hotspur nicht über ein 2:2 hinaus und musste im Titelrennen FC Arsenal weiter davonziehen lassen. Nach 24 absolvierten Partien stehen für Manchester City damit 47 Punkte zu Buche.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Liverpool vs. Manchester City: Die Tabellen

