FC Liverpool: Virgil van Dijk will wohl an der EM teilnehmen - Jürgen Klopp zum Trotz

Virgil van Dijk will trotz seiner schweren Verletzung an der EM im Sommer teilnehmen. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp soll entsetzt sein.

Entgegen der Vorstellungen von Manager Jürgen Klopp und dem FC Liverpool will Verteidiger Virgil van Dijk (29) offenbar an der Europameisterschaft im Sommer teilnehmen.

Wie die englische Tageszeitung Mirror unter Berufung auf niederländische Medien berichtet, will Virgil van Dijk, der derzeit mit einem Kreuzbandriss ausfällt, die EM spielen. Klopp hatte ein solches Szenario zuletzt noch mehr oder weniger ausgeschlossen.

Klopp schloss EM-Teilnahme aus

"Um ehrlich zu sein, ist das nach meinen derzeitigen Informationen unwahrscheinlich", sagte der Deutsche, als er auf die mögliche EM-Teilnahme von van Dijk und dem ebenfalls langzeitverletzten Joe Gomez angesprochen wurde. "Und es liegt nicht daran, dass ich sie nicht gehen lassen würde, sondern am Ausmaß ihrer Verletzungen." Er könne den Wunsch nach einer EM-Teilnahme nachvollziehen, aber "wir werden sie dafür nicht abstellen können und wir werden es auch nicht tun".

Van Dijks Förderer Erwin Koeman, Bruder von Barca-Trainer Ronald, glaubt dagegen an eine EM-Teilnahme des Innenverteidigers. "So wie ich Virgil kenne, kann ich mir gut vorstellen, wie er dieses Thema sieht", sagte er dem Mirror: "Als Spieler will man keine Weltmeisterschaft oder die Euro verpassen. Man will um jeden Preis dort spielen. Manchmal gegen den gesunden Menschenverstand, aber es würde helfen, wenn er vor Juni ein Spiel für Liverpool machen kann."

Klopp angeblich "entsetzt" über van Dijks Pläne

Laut dem Bericht sollen Klopp und der Klub sogar "entsetzt darüber sein", dass van Dijk die EM spielen könnte, ohne ein weiteres Spiel für die Reds zu absolvieren. Nationaltrainer Frank de Boer hat dem Verteidiger wohl versichert, dass er einen Platz in seinem Kader freihalten wird.

Die Niederlande bestreiten am 13. Juni gegen die Ukraine ihr erstes Spiel bei der EM-Endrunde. Van Dijk hatte sich am 17. Oktober im Duell mit dem Stadtrivalen Everton einen Kreuzbandriss zugezogen.