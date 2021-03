Jürgen Klopp schließt EM-Teilnahme von Virgil van Dijk und Joe Gomez quasi aus

Virgil van Dijk und Joe Gomez fallen noch länger aus. Jürgen Klopp glaubt nicht an eine EM-Teilnahme der beiden Abwehrspieler des FC Liverpool.

Trainer Jürgen Klopp vom strauchelnden englischen Meister FC Liverpool hat eine EM-Teilnahme seiner beiden langzeitverletzten Leistungsträger Virgil van Dijk und Joe Gomez quasi ausgeschlossen. "Um ehrlich zu sein, ist das nach meinen derzeitigen Informationen unwahrscheinlich", antwortete der 53-Jährige auf eine entsprechende Frage.

Van Dijk, Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft, hatte sich im Oktober im Stadtderby gegen den FC Everton einen Kreuzbandanriss zugezogen und fällt seither aus. Knapp einen Monat später erwischte es auch Gomez, der sich im Training der englischen Auswahl verletzte und anschließend an der Patellasehne operiert werden musste.

Klopp hofft auf Rückkehr zur Saisonvorbereitung

"Wir reden also nicht darüber, in welchem Wettbewerb sie noch spielen können", macht Klopp keine Hoffnung auf eine Rückkehr der beiden Innenverteidiger noch in dieser Saison. Die Ausfälle der beiden Defensivsäulen gelten mit als Hauptgründe für den Absturz der Reds in der Premier League.

Klopp wollte kein genaues Zeitfenster für eine Rückkehr nennen, er hoffe aber, "dass sie zum Auftakt der Saisonvorbereitung wieder dabei sind. Sie haben wirklich gravierende Verletzungen." Gomez habe demnach kürzlich erst mit dem Lauftraining begonnen. Van Dijk sei da zwar weiter, kämpfe aber noch mit Problemen.