FC Liverpool - Thiago Alcantara: "Hätte auch zurück nach Spanien wechseln können"

Im Sommer ging der Spanier vom Triple-Sieger Bayern zum englischen Meister und verrät nun, dass auch sein Heimatland eine Option gewesen sei.

Der spanische Nationalspieler Thiago Alcantara hat sich in einem Interview mit AS zu seinen Gründen für den Wechsel zum FC Liverpool geäußert. Der 29-Jährige hat sich nach eigenen Angaben bewusst gegen eine Rückkehr in sein Heimatland entschieden.

"Es gab die Möglichkeit", sagte Thiago, ohne dabei konkrete Vereinsnamen zu nennen. Allerdings habe er "gespürt, dass ich - falls ich Bayern verlasse - die Premier League erleben muss. Dort herrscht so großer Wettbewerb."

Thiago: "Harte Entscheidung, FC Bayern zu verlassen"

Der Wechsel nach Liverpool sei ihm somit relativ leicht gefallen: "Als ich den Anruf vom Coach und vom Klub erhalten habe, war es eine einfache Entscheidung." Der Schritt zuvor habe ihn allerdings mehr Überwindung gekostet, so Thiago: "Es war zunächst einmal eine harte Entscheidung, Bayern zu verlassen. Am Ende ist es passiert, und ich bin wirklich glücklich."

Die erste Saison in Anfield verläuft für den Spanier allerdings nicht nach Plan. Zur sportlichen Krise der Reds kommen coronabedingt die leeren Stadien hinzu, was für Thiago besonders schwer wiegt: "Es wird besonders, einmal Anfield wieder vollgepackt mit Fans zu sehen. Ohne Fans im Stadion verliert der Fußball einen großen Teil von dem, was er eigentlich ist. Wir sind es gewohnt, in vollen Stadien zu spielen und vermissen die Fans jeden Tag."

FC Liverpool - Thiago: "In der Premier League befindet man sich immer in einem Zweikampf"

Vergleiche zwischen Trainern wie Klopp und Guardiola wollte Thiago nicht ziehen. Es ginge bei der Umstellung auf das Spiel in Liverpool vor allem auch darum, "mit welchen Spielern man zusammenspielt". Die englische Liga sei zudem anders als die deutsche oder die spanische: "Man befindet sich eigentlich immer in einem Zweikampf", erklärte er.

Thiago hatte im Sommer den FC Bayern verlassen, um nach dem Gewinn der Champions League nach einer neuen Herausforderung zu suchen. Es war das zweite Mal, dass er den begehrten Henkelpott gewinnen konnte: Bereits 2011 war ihm dies im Trikot des FC Barcelona gelungen.