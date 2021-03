FC Liverpool - Thiago: Krise "nicht in schlimmsten Albträumen erwartet"

Der FC Liverpool kann nach dem Sieg gegen Leipzig etwas aufatmen. Die Krise in der Liga macht auch Neuzugang Thiago dennoch zu schaffen.

Mittelfeldspieler Thiago Alcantara vom FC Liverpool hat sich nach dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen RB Leipzig (2:0) gegenüber den vereinseigenen Medien erleichtert gezeigt. Der Auftrieb aus dem verdienten Sieg sei laut Aussage des Spaniers für die Überwindung der mental belastenden Ligakrise besonders wichtig.

Liverpool belegt aktuell Rang acht in der Premier League, statt Titelverteidigung ist ein erbitterter Kampf um die europäischen Plätze angesagt. Auch Thiago belastet die Lage: "Es ist eine schwere Zeit für uns alle, weil wir nicht in unseren schlimmsten Albträumen erwartet haben, dass wir in der Premier League in dieser Situation stecken könnten."

FC Liverpool: Fabinhos Rückkehr wichtig für Thiago

Dennoch sei Aufgeben keine Option, so der 29-Jährige: "Wir geben unser Bestes und wollen in jedem Training besser werden." Hierfür seien Leistungen wie die gegen die Leipzig eine echte Hilfe: "Das ist wie eine positive Spritze für unsere Moral."

Auch der Ex-Bayern-Regisseur agierte im Duell mit RB deutlich befreiter. Ausschlaggebend hierfür war die Rückkehr des lange verletzten Fabinho, dessen defensive Absicherung dem spanischen Nationalspieler eine offensivere Rolle als zuletzt gestattete. Die Rolle liege ihm mehr, betont Thiago: "Weil man immer näher am Tor ist, Chancen kreieren und Tore erzielen kann."

Thiago selbst bei Liverpool noch hinter den Erwartungen zurückgeblieben

Überhaupt werde die Rückkehr Fabinhos ein stabilisierender Faktor für die extrem ersatzgeschwächte Defensive der Reds sein, meint Thiago. Der Brasilianer sei "ein großartiger Spieler".

Thiago selbst war im Sommer vom Champions-League-Sieger Bayern München an die Anfield Road gewechselt. Bislang läuft es für den exzellenten Techniker dort noch nicht rund: In 18 Pflichtspieleinsätzen gelang dem Mittelfeldspieler weder ein Tor noch ein Vorlage.