Nächster Coronafall beim FC Liverpool: Auch Sadio Mane positiv getestet

Jürgen Klopp und der englische Meister verzeichnen den nächsten prominenten Coronafall. Stürmer-Star Sadio Mane ist positiv auf COVID-19 getestet worden, das teilten die Reds am späten Freitagabend mit.

Der 28-jährige Senegalese ist nach Neuzugang Thiago, der sich seit Dienstag in Quarantäne befindet, der zweite Infizierte in Liverpools Kader binnen weniger Tage.

Mane befinde sich nach Klubangaben gemäß der Richtlinien in Selbst-Isolation.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.