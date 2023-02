Heute steigt der Schlager FC Liverpool vs. Real Madrid. GOAL hat die Infos zur CL heute im TV und LIVE STREAM, zum TICKER sowie zur Aufstellung.

In dieser Woche finden die weiteren Hinspiele im Achtelfinale der Champions League statt. Hierbei kommt es am Dienstag etwa zur Top-Partie FC Liverpool vs. Real Madrid. Der Anpfiff an der Anfield Road ertönt um 21 Uhr.

Somit kommt es bereits zum Auftakt der K.-o.-Phase zu einer Neuauflage des Finales der Champions League 2021/22. Dort unterlag der FC Liverpool Real Madrid mit 0:1.

Danach schloss die Elf von Jürgen Klopp die Gruppe A mit 15 Zählern und punktgleich mit der SSC Neapel als Zweiter ab. Die von Carlo Ancelotti trainierten Gäste holten sich hingegen in der Gruppe F mit einem Punkt mehr als RB Leipzig den ersten Platz.

Heute geht in der Champions League das Spitzenspiel FC Liverpool vs. Real Madrid über die Bühne.

FC Liverpool vs. Real Madrid: TV, LIVE STREAM, TICKER, Aufstellung – die CL heute live: Die Eckdaten

Spiel: FC Liverpool vs. Real Madrid Datum: Dienstag, 21. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Anfield (Liverpool)

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im TV

Mit der Champions League 2021/22 traten neue Senderechte in Kraft. Diese sehen vor, dass DAZN nun die alleinigen Ausstrahlungsrechte für den Löwenanteil der Partien in der Königsklasse hat. Zudem sicherte sich Amazon Prime die Exklusivrechte für die meisten der verbleibenden Spiele. Hinzu kommt, dass Ihr ausschließlich das Finale im Free-TV anschauen könnt. Doch wer zeichnet für die Übertragung der Begegnung FC Liverpool vs. Real Madrid verantwortlich?

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Ihr könnt das Spitzenspiel zwischen den Reds und den Königlichen bei DAZN verfolgen. Hierfür benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Hierbei könnt Ihr unter anderem Unlimited Monats- und Jahresdeals abschließen. Dafür müsst Ihr pro Monat 39,99 Euro und 29,99 Euro auf den Tisch legen. Zudem bietet Euch der Streaming-Anbieter auf seiner Homepage eine Übersicht über die weiteren Pakete. Außerdem findet Ihr hier zahlreiche weiterführende Details:

Der Kauf nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Danach gilt es für die Eigentümer von internetfähigen Fernsehern, die Gratis-App zu installieren. Zudem könnt Ihr Eure TV-Geräte mit einem Notebook oder einem PC verbinden. Das funktioniert mithilfe eines HDMI-Kabels. Aber notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung der Top-Partie an der Anfield Road:

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter: Daniel Herzog

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im STREAM

DAZN stellt sein komplettes Programm als STREAM bereit. Deshalb könnt Euch mit einer ausreichenden Internetverbindung das Kräftemessen FC Liverpool vs. Real Madrid von praktisch jedem beliebigen Ort aus ansehen. Außerdem könnt Ihr von einer Kooperation mit der Plattform OneFootball profitieren. Hierfür müsst Ihr 3,49 Euro pro Spiel ausgeben und die kostenlose App installieren.

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im TICKER

Überdies könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zur Partie FC Liverpool vs. Real Madrid im Bilde bleiben. Denn: Bei uns erfahrt Ihr alles zu den relevanten Ereignissen an der Anfield Road.

FC Liverpool vs. Real Madrid: TV, LIVE STREAM, TICKER, Aufstellung – die CL heute live

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Liverpool vs. Real Madrid: Die Aufstellungen zur Champions League

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.