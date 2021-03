Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Liverpool vs. RB Leipzig sehen

Im Achtelfinale der Champions League trifft RB Leipzig auf den FC Liverpool - hier gibt's die Informationen rund um die Übertragung des Fußballspiels.

Im Rückspiel des Achtelfinals der Champions League muss sich RB Leipzig gegen den FC Liverpool durchsetzen, um an die Champions-League-Erfolge des vergangenen Jahres anzuknüpfen. Damals konnte man erstmals in der Vereinsgeschichte bis ins Halbfinale der "Königsklasse" vordringen. In dieser Saison setzte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Gruppenphase gegen die starke Konkurrenz von Paris Saint-Germain, Manchester United und Istanbul Basaksehir durch und machte am letzten Spieltag mit einem 3:2-Sieg gegen United den Einzug in die K.o.-Phase klar.

Dort stehen die Leipziger nun direkt mit dem Rücken zur Wand, konnte doch der FC Liverpool das Hinspiel mit 2:0 für sich entscheiden. Dennoch ist noch nichts entschieden: Während RB die letzte Pflichtaufgabe in der Bundesliga mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg souverän löste, wirkt der amtierende englische Meister derzeit alles andere als unbesiegbar: So verlor Liverpool am vergangenen Sonntag an der heimischen Anfield Road mit 0:1 gegen Kellerkind FC Fulham - bereits die sechste Heimspielniederlage in Folge für Jürgen Klopps Team.

Angesichts dieser Negativserie kommt es den Reds vielleicht sogar gelegen, dass das Rückspiel nicht an der Anfield Road statt findet: Aufgrund Corona-bedingter Einreisebeschränkungen wird das Spiel, wie auch schon das Hinspiel, in der Puskas-Arena in Budapest ausgetragen. Trotz der Formschwäche der Engländer bedarf es einer absoluten Energieleistung von RB Leipzig, um das Ausscheiden aus der Champions League abzuwenden. Anpfiff des Rückspiels des Champions League-Achtelfinals ist am Mittwoch, dem 10.03.2021 um 21.00 Uhr.

Hier erfahrt ihr, wie und wo Ihr die Übertragung des Champions-League-Duells zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Eine Stunde vor Anpfiff könnt Ihr nach Bekanntgabe der Aufstellungen diese hier nachlesen.

Champions League: FC Liverpool vs. RB Leipzig - die Partie auf einen Blick

Begegnung FC Liverpool vs. RB Leipzig Wettbewerb Champions League (Achtelfinale) Datum Mittwoch, 10.03.2021 | 21.00 Uhr Ort Puskas-Arena, Budapest (verlegt)

Fußball heute live: So könnt Ihr FC Liverpool vs. RB Leipzig im TV verfolgen

Wie alle Spiele der K.o.-Runde der Champions League wird auch FC Liverpool vs. RB Leipzig live in Deutschland gezeigt. In diesem Fall überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Spiel. Hier gibt es alle Informationen rund um die Übertragung.

Fußball heute live im TV: FC Liverpool vs. RB Leipzig in ganzer Länge oder der Konferenz live bei Sky

Sky hat die exklusiven Live-Übertragungsrechte für das Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch. Ab 19.30 Uhr startet der Sender auf Sky Sport 2 HD mit der Vorberichterstattung, Moderator Sebastian Hellmann wird dann durch die Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer unterstützt.

Pünktlich zum Anstoß übernimmt Kommentator Wolff Fuss aus der Puskas-Arena in Budapest. Alternativ zeigt Sky die beiden Mittwochspiele der Champions League (es trifft noch Paris Saint-Germain auf den FC Barcelona) in der Konferenz, auf Sky Sport 1 HD berichtet Tom Bayer von der Partie FC Liverpool vs. RB Leipzig.

Um die Übertragung zu verfolgen ist allerdings ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement erforderlich. Auf der offiziellen Website könnt Ihr nachlesen, welche Konditionen und Zeiträume für ein Abonnement angeboten werden.

Fußball heute live sehen: Die TV-Übertragung zu FC Liverpool vs. RB Leipzig in der Übersicht

Sender : Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD (Einzelspiel), Sky Sport 1 HD (Konferenz)

: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD (Einzelspiel), Sky Sport 1 HD (Konferenz) Beginn der Vorberichterstattung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Spielbeginn : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Kommentatoren: Wolff Fuss (Einzelspiel), Tom Bayer (Konferenz)

Bild: Getty Images

Fußball heute live: So könnt Ihr FC Liverpool vs. RB Leipzig via LIVE-STREAM verfolgen

Ihr seid unterwegs und könnt FC Liverpool vs. RB Leipzig nicht im TV verfolgen? Sky bietet euch zusätzlich die Möglichkeit die Begegnung im LIVE-STREAM zu sehen. Auch hier ist ein Sky-Abonnement notwendig, um dann per App oder via Sky Ticket das Spiel zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig zu streamen. Hier lest Ihr wie die beiden Möglichkeiten funktionieren.

Fußball heute im LIVE-STREAM: Mit der Sky-Go-App FC Liverpool vs. RB Leipzig sehen

Um FC Liverpool vs. RB Leipzig auch auf mobilen Geräten live zu verfolgen, benötigt Ihr die Sky-Go-App. Deren Download ist für Abonnenten kostenlos, die App für alle gängige mobile Geräte verfügbar. Die Links zum Herunterladen und weitere Informationen findet Ihr hier, nach der Installation könnt Ihr dann einfach und unkompliziert loslegen und FC Liverpool vs. RB Leipzig live und in ganzer Länge schauen. Der LIVE-STREAM ist in Bild und Ton identisch zu der TV-Übertragung.

Sky Ticket zeigt FC Liverpool vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM: So seht Ihr das Fußballspiel

Keine Lust auf ein längerfristiges Sy-Abonnement? Dann könnte Sky Ticket die ideale Lösung für Euch sein. SkyTicket ist ein zeitlich und preislich flexibleres Abo-Modell, das monatlich verlängert werden kann, mit dem Ihr zwar keinen Zugriff auf die Sky-TV-Sender, aber die LIVE-STREAMs bekommt. Dabei werden im ersten Monat 9,99 Euro fällig, anschließend 29,99 Euro für jeden weiteren.

Alternativ bietet Sky auch ein Tagesticket für 9,99 Euro an. Zwar erhaltet Ihr mit Sky Ticket keinen Zugriff auf die TV-Kanäle, aber dafür auf die LIVE-STREAM-Mediathek von Sky, und könnt somit auch FC Liverpool vs. RB Leipzig live verfolgen. Hier gibt es weitere Informationen.

Fußball heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen zu FC Liverpool vs. RB Leipzig

Welche Spieler werden Julian Nagelsmann und Jürgen Klopp aufs Feld schicken? Kurz vor Anpfiff der Partie könnt Ihr hier die Aufstellungen beider Mannschaften nachlesen.

FC Liverpool vs. RB Leipzig heute: Die Highlights des Champions League-Achtelfinals auf DAZN

Wenn Ihr die Höhepunkte von FC Liverpool vs. RB Leipzig nach Spielende nochmal Revue passieren lassen möchtet, ist DAZN die richtige Adresse für Euch. DAZN zeigt Highlight-Clips von FC Liverpool vs. RB Leipzig und allen weiteren Champions League-Partien. Bereits 40 Minuten nach Spielende findet Ihr in der DAZN-Mediathek alle Höhepunkte der Spiele der Champions League-K.o.-Runde. Den ersten Abo-Monat gibt es bei DAZN kostenlos, danach kostet ein Abonnement 11,99 Euro pro Monat. Auch ein Jahres-Abo ist verfügbar. Hier könnt Ihr die Details nachlesen.

Mit einem DAZN-Abo habt Ihr nicht nur Zugriff auf die Highlights, sondern ebenfalls auf die Live-Übertragungen vieler Champions League-Begegnungen. Auch die Bundesliga als eine von vielen Top-Ligen und weitere Spitzensportarten gibt es auf DAZN zu sehen - mit der DAZN-App auch unterwegs. Weitere Infos und die Links für den Download für Apple- und Android-Geräte findet Ihr hier.

Der LIVE-TICKER: FC Liverpool vs. RB Leipzig heute live verfolgen

Ihr könnt FC Liverpool vs. RB Leipzig nicht live sehen, wollt aber trotzdem immer informiert bleiben? Keine Sorge, mit dem LIVE-TICKER von Goal seid Ihr immer auf dem neuesten Stand.

Goal präsentiert Euch fast in Echtzeit alle Spielereignisse und stellt zusätzlich viele Hintergrundinformationen und Statistiken rund um die Partie zur Verfügung.