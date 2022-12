Heute findet die Partie FC Liverpool vs. Leicester City statt. Doch wo könnt Ihr das Spiel in der Premier League heute live sehen? GOAL hat Infos.

Zum Jahreswechsel steht in der englischen Premier League der 18. Spieltag auf dem Programm. Hierbei findet am Freitag das Aufeinandertreffen FC Liverpool vs. Leicester City statt. Der Anstoß an der Anfield Road erfolgt um 21.00 Uhr.

Der FC Liverpool und Leicester City trafen in der Saison 2021/22 dreimal aufeinander. Zunächst trennten sich die Reds und die Foxes im League Cup mit 3:3, ehe das Team von Jürgen Klopp im Elfmeterschießen gewann. Wenige Tage später revanchierte sich die Mannschaft von Brendan Rodgers in der EPL mit einem Heimerfolg. Danach setzte sich der FC Liverpool zu Hause gegen Leicester City durch.

Heute um 21.00 Uhr findet in der englischen Premier League die Partie FC Liverpool vs. Leicester City statt. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE TICKER.

FC Liverpool vs. Leicester City heute im TV und LIVE STREAM sehen – Die Eckdaten

Spiel: FC Liverpool vs. Leicester City Datum: Freitag, 30. Dezember 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Anfield (Liverpool)

FC Liverpool vs. Leicester City heute im TV und LIVE STREAM sehen – Die Ausstrahlung im TV

Sky hält die alleinigen Senderechte an sämtlichen Spielen der englischen Premier League. Hierbei nutzt der Bezahlanbieter zahlreiche Kanäle. Wenn Ihr Euch das Kräftemessen FC Liverpool vs. Leicester City ansehen wollt, liegt Ihr bei Sky Sport Premier League HD und bei Sky Sport Top Event (HD) richtig. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung aus der Anfield Road:

Sender: Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD) Berichterstattung ab: 20.50 Uhr

20.50 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

Allerdings benötigt Ihr für die TV-Ausstrahlung des Kräftemessens zwischen den Reds und den Foxes das Sport-Paket. Dieses könnt Ihr sowohl als Einzelabo für 20 Euro als auch in einer Kombi mit dem Bundesliga-Paket für 32,50 Euro abschließen. Aber auf der Webseite des Pay-TV-Anbieters stehen sämtliche Details.

FC Liverpool vs. Leicester City heute im TV und LIVE STREAM sehen – Die Ausstrahlung im LIVE-STREAM

Alternativ könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen FC Liverpool vs. Leicester City im LIVE STREAM ansehen. Denn: Sky zeigt sein gesamtes Programm ebenso online. Hierfür könnt Ihr Euch zwischen zwei Optionen entscheiden.

FC Liverpool – Leicester City im LIVE-STREAM über Sky Go

Das hauseigene Streaming-Portal Sky Go stellt die erste davon dar. Damit müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen. Jedoch findet die Aktivierung nicht sofort statt. Daher müsst Ihr es mit einem heutigen Vertragsabschluss vermutlich mit WOW oder einer Wiederholung angehen.

Mit WOW die Premier League im LIVE-STREAM schauen: FC Liverpool gegen Leicester City

WOW ist das frühere Sky Ticket, das eine unverzügliche Freischaltung bietet. Zudem müsst Ihr Euch nicht binden. Trotzdem ermöglicht das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro den Zugang zum gesamten Sportportfolio. Somit könnt Ihr Euch mit zwei Endgeräten zusätzlich die Bundesliga und die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die NHL, die ATP World Tour, die Formel 1 und die PGA Tour ansehen.

FC Liverpool vs. Leicester City heute im TV und LIVE STREAM sehen – Der LIVE-TICKER

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE TICKERS von GOAL zum Spiel FC Liverpool vs. Leicester City im Bilde bleiben. Denn: Wir halten Euch zu allen nennenswerten Ereignissen an der Anfield Road auf dem Laufenden. Hierbei bekommt Ihr von uns Push-Nachrichten.

FC Liverpool vs. Leicester City heute im TV und LIVE STREAM sehen

Im Pay-TV: Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Liverpool vs. Leicester City: Die Aufstellungen zur Premier League

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.