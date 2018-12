Transfergerücht: FC Liverpool zeigt Interesse an Pascal Groß

Die Reds halten ihre Augen auf dem Transfermarkt offen und sollen sich mit einer Verpflichtung von Ex-FCI-Star Pascal Groß beschäftigen.

Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool soll Interesse an einem Transfer des deutschen Mittelfeldspielers Pascal Groß vom Ligarivalen Brighton & Hove Albion zeigen. Dies berichtet der Mirror und schreibt, die Reds wollten Groß im Januar verpflichten, um ihren Kader für den Kampf um den Meistertitel noch breiter aufzustellen.

Groß, der in der Bundesliga für den FC Ingolstadt spielte, soll in der Gunst von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp weit oben stehen und im offensiven Mittelfeld eine (günstigere) Alternative zum französischen Nationalspieler Nabil Fekir von Olympique Lyon darstellen. Umgerechnet 16,7 Millionen Euro Ablöse soll Groß dem Champions-League-Finalisten der Vorsaison wert sein.

Pascal Groß wechselte vom FC Ingolstadt zu Brighton & Hove Albion

Der 27 Jahre alte Ex-Junioren-Nationalspieler kann im zentralen Mittelfeld, hinter den Spitzen und auf der rechten Außenbahn auflaufen. Er war im Sommer 2017 für drei Millionen Euro Ablöse aus Ingolstadt nach Brighton gewechselt und dort auf Anhieb zum Leistungsträger avanciert. In der vergangenen Saison sammelte Groß 15 Scorerpunkte (sieben Tore, acht Assists) in 38 Partien und war damit ein Garant für den Klassenerhalt seines Klubs.

Groß ist noch bis 2022 an Brighton gebunden. In der laufenden Spielzeit warf ihn eine hartnäckige Verletzung am Sprunggelenk zurück und er kam er in neun Pflichtspielen zum Einsatz (eine Vorlage).