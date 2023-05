FC Liverpool holt Jörg Schmadtke als neuen Sportdirektor

Wie erwartet holen die Reds Jörg Schmadtke. Er soll den Kaderumbau in diesem Sommer mitgestalten.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool hat Jörg Schmadtke als neuen Sportdirektor verpflichtet. Das teilte der englische Spitzenverein am Dienstag offiziell mit. Der 59-Jährige beerbt Julian Ward, der den Klub nach elf Jahren in unterschiedlichen Rollen verlässt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Schmadtke arbeitete als Sportchef bisher für mehrere deutsche Vereine, darunter Hannover 96 und den 1. FC Köln. Zuletzt war er für den VfL Wolfsburg tätig, schied dort aber im Januar aus seinem Amt aus.

In Liverpool soll Schmadtke den Umbau des Kaders vorantreiben. Der Traditionsverein hatte in der abgelaufenen Saison die Teilnahme an der Champions League verpasst, und es wird erwartet, dass die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp ein neues Gesicht bekommt.

WAS WURDE GESAGT? Mike Gordon, Präsident von Liverpools Eigentümer Fenway Sports Group, sagte: "Zunächst einmal möchte ich Jörg beim Liverpool Football Club willkommen heißen, in der Gewissheit, dass er eine Fülle von Wissen und Erfahrung in eine Rolle einbringen wird, in der diese Qualitäten sowohl für ihn als auch für uns nur von Vorteil sein können." Schmadtke werde helfen, Liverpool "in allen Bereichen" voranzubringen.

WIE GEHT ES WEITER? Schmadtke erhielt in Liverpool nur einen kurzfristigen Vertrag. Sollten alle Parteien mit der Zusammenarbeit zufrieden sein, besteht die Möglichkeit auf eine Verlängerung.

DIE BILDER ZUR NEWS:

