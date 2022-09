FC Liverpool: Gerüchte um ein Interesse an Flamengo-Talent João Gomes

Der nächste Mittelfeldspieler wird bei den Reds gehandelt. Er schwärmt bereits von Jürgen Klopps Klub.

Der FC Liverpool zeigt Interesse an einem Transfer des brasilianischen Talents João Gomes von Flamengo Rio de Janeiro. Das Liverpool Echo berichtet unter Berufung auf den Journalisten Julio Miguel Neto, dass die Reds ein Angebot für den Mittelfeldspieler vorbereiteten. Ziel sei ein Transfer Gomes' im kommenden Januar oder Sommer.

Der zentrale Mittelfeldspieler ist noch bis Ende 2025 an Flamengo gebunden. Neben dem Klub von Teammanager Jürgen Klopp soll auch Erzrivale Manchester United eine Verpflichtung des 21-Jährigen planen. Im Gespräch ist ein Angebot der Red Devils über mehr als 30 Millionen Euro Ablöse.

Liverpool: Gerüchte um João Gomes und Jude Bellingham vom BVB

Gomes selbst hat sich bereits vor einigen Wochen als Fan des englischen Vizemeisters geoutet. In einem Instagram Live sagte er gemäß ESPN: "Liverpool ist der Klub, für den ich am liebsten spielen würde." In der Champions League zu spielen, sei sein "größter Traum".

Das zentrale Mittelfeld Liverpools ist seit Wochen Gegenstand von Spekulationen. Im vergangenen Transferfenster zerschlug sich dort die Verpflichtung von Aurélien Tchouaméni, der lieber von Monaco nach Madrid wechselte. Kurz vor Toreschluss kam schließlich Gomes' Landsmann Arthur Melo auf Leihbasis von Juventus an die Anfield Road.

Gerüchte gibt es in Liverpool zudem weiterhin um ein Interesse an Jude Bellingham von Borussia Dortmund.