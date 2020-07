FC Liverpool in der Kaderanalyse: Nix oder Thiago?

2018/19 der Champions-League-Titel, 2019/20 die englische Meisterschaft - gibt es überhaupt Baustellen im Kader des FC Liverpool? Die Analyse.

HINTERGRUND

Der hat angesichts der überragenden Meistersaison kaum Grund für Veränderungen seines Teams - zumal die Reds schon vor Wochen ankündigten, wegen Corona penibel auf ihr Budget achten zu wollen. Dennoch gibt es für Teammanager Jürgen Klopp Fragezeichen und mögliche Transferkandidaten. Die Kaderanalyse des LFC.

FC Liverpool in der Kaderanalyse: TOR

Personal: Adrian (Vertrag bis 2021), Alisson Becker (Vertrag bis 2024), Loris Karius (Vertrag bis 2022), Caoimhin Kelleher (Vertrag bis 2022), Andy Lonergan (Vertrag bis 2020), Kamil Grabara (Vertrag bis 2022)

Fragezeichen: Karius, Lonergan, Grabara

Kandidaten: keine

Situation: Bei Liverpool steht der beste Torhüter der Premier League und einer der besten weltweit im Kasten - Alissons Status als Nummer eins bleibt unbestritten. Der Brasilianer spielte eine bärenstarke Meistersaison.

Dahinter haben die Reds einige Kandidaten zur Verfügung. Adrian kam in der Vorsaison immerhin zu 18 Pflichtspielen. Der 21-jährige Kelleher stand viermal im Kasten, Oldie Lonergan kein einziges Mal. Gut möglich, dass er sich nach Spielpraxis umschaut.

Mehr Teams

Karius war zuletzt für zwei Spielzeiten an ausgeliehen, von wo der 27-Jährige nach Streitigkeiten um Gehaltsauszahlungen frühzeitig zurückkehrte. Er wird sich einem neuen Klub anschließen, zuletzt wurde vom Interesse des HSC berichtet.

Grabara war im Vorjahr an Huddersfield verliehen und wird wohl ebenfalls gehen. Die Reds erhielten eine Anfrage von dessen dänischen Ex-Klub Aarhus.

FC Liverpool in der Kaderanalyse: ABWEHR

Personal: Trent Alexander-Arnold (Vertrag bis 2024), Joe Gomez (Vertrag bis 2024), Ki-Jana Hoever (Vertrag bis 2021), Joel Matip (Vertrag bis 2024), Nathaniel Phillips (Vertrag bis 2021), Andrew Robertson (Vertrag bis 2024), Sepp van den Berg (Vertrag bis 2021), Virgil van Dijk (Vertrag bis 2023), Neco Williams (Vertrag bis 2021)

Fragezeichen: Phillips

Kandidaten: Ozan Kabak ( ), Ben White ( )

Situation: An der Stammformation um die Außenverteidiger Alexander-Arnold und Robertson sowie die drei Innenverteidiger Gomez, Matip und van Dijk wird es auch in der kommenden Spielzeit nichts zu rütteln geben.

Mit Hoever, van den Berg und Williams haben die Reds drei vielversprechende Youngster in der Hinterhand, die schon zuletzt punktuell zu Einsätzen kamen. Alle drei sind Teil der Top-Talente-Gruppe, die von Entwicklungscoach Vitor Matos trainiert wird.

"Wenn sie in die unmittelbaren Abläufe der Profis nicht eingebunden sind, bekommen sie Zusatzeinheiten, die sich an denen der ersten Mannschaft orientieren. Dadurch versuchen wir, sie an die Aufgaben in der ersten Mannschaft heranzuführen", sagte Liverpools Co-Trainer Peter Krawietz kürzlich im Interview mit Goal und SPOX über diese Jungs. "Auf der einen Seite steht die körperliche Entwicklung und die Anpassung an die notwendigen Trainingsprozesse, auf der anderen schauen wir, dass wir ihnen genügend Spielpraxis und Wettkampferfahrung mitgeben."

FC Liverpool: Interesse an Kabak und White

Teammanager Jürgen Klopp bezeichnete beispielsweise Rechtsverteidiger Williams als "echten Anwärter", um künftig für noch mehr Entlastung der defensiven Stammkräfte zu sorgen. "Den nächsten Trent oder Robbo zu finden, ist schwer, aber vielleicht möglich und daran arbeiten wir hundertprozentig", sagte Klopp.

Leihspieler Phillips, der zuletzt zwischen Liverpool und Stuttgart pendelte, hat nach den Defensiveinkäufen des VfB keine Zukunft am Neckar. Bei den Reds blüht ihm ein ähnliches Schicksal.

Als möglicher Neuzugang gilt Schalke-Innenverteidiger Kabak. Kicker und Bild berichteten vom Reds-Interesse am 20-Jährigen. Der talentierte Türke wäre der Spieler, für den der klamme S04 wohl am meisten Geld einstreichen könnte. Bei 30 Millionen Euro soll Schalke zum Einlenken bereit sein.

Auch auf den zuletzt zu ausgeliehenen White soll man ein Auge geworfen haben. Der Innenverteidiger spielte dort eine überzeugende Saison, weshalb der Aufsteiger alles versuchen möchte, den 22-Jährigen an der Elland Road zu halten.

FC Liverpool in der Kaderanalyse: MITTELFELD

Personal: Fabinho (Vertrag bis 2023), Marko Grujic (Vertrag bis 2023), Jordan Henderson (Vertrag bis 2023), Curtis Jones (Vertrag bis 2025), Naby Keita (Vertrag bis 2023), James Milner (Vertrag bis 2022), Alex Oxlade-Chamberlain (Vertrag bis 2023), Georginio Wijnaldum (Vertrag bis 2021), Ben Woodburn (Vertrag bis 2022)

Fragezeichen: Grujic, Woodburn

Kandidaten: Thiago Alcantara ( ), Weston McKennie (FC Schalke 04)

Situation: Auch im Mittelfeld wird das Liverpooler Gesicht der neuen Saison aus Bewährtem bestehen. Vielspieler Wijnaldum geht in sein letztes Vertragsjahr, von Ex-Leipziger Keita bekam man angesichts zahlreicher Verletzungen bislang noch nicht das Maximum an Leistung.

Talent Jones darf auf weitere Einsatzmöglichkeiten hoffen. Im Vorjahr wurde der 19-Jährige bereits zwölfmal in Pflichtspielen eingesetzt und erzielte dabei drei Tore.

Hertha-Leihspieler Grujic wird nach Informationen des kicker die Vorbereitung in Liverpool mitmachen. Danach soll entschieden werden, wie man mit dem Serben weiter verfahren möchte. "Wie sie das dann sehen und ihn einplanen oder nicht, das kann ich nicht sagen", sagte Berlins Geschäftsführer Sport Michael Preetz. Neben der Hertha soll auch am 24-Jährigen Interesse zeigen. Die im Raum stehende Ablösesumme von 15 bis 20 Millionen Euro würde aber wohl eher der neureiche Hauptstadtklub aufbringen.

Liverpool-Meistercoach Klopp weicht bei Thiago aus

Der offensive Mittelfeldspieler Woodburn - Liverpools jüngster Pflichtspieltorschütze aller Zeiten - war zuletzt an Sheffield und Oxford United ausgeliehen, enorm viel Spielzeit sammelte er dort aber nicht. In der letzten Saison bei Oxford hatte dies jedoch auch mit einem Fußbruch zu tun, der ihn ein halbes Jahr kostete. Der 20-Jährige, bereits zehnfacher Nationalspieler für , kehrt für den Moment zurück, dürfte angesichts der großen Konkurrenz aber eine erneute Leihe präferieren. Der LFC soll jedenfalls nicht gewillt sein, das Talent zu verkaufen.

In Sachen Transfers lautet unabhängig vom Mannschaftsteil in Anlehnung an Pep Guardiolas einstiges Bonmot die Frage: Nix oder Thiago? Das Interesse an Bayerns wechselwilligen Spanier ist das heißeste Gerücht, das rund um Liverpool zu vernehmen ist.

Angesprochen auf Thiago hatte Klopp zuletzt zwar nur Lob parat, wich jedoch immer wieder aus. "Ich habe keine Ahnung, wer nächstes Jahr für mich spielt", sagte der Meistercoach. "Thiago Alcantara ist ein toller Spieler, aber ein Spieler von Bayern München. Es gibt dazu nichts zu sagen - das habe ich jetzt mit viel zu vielen Worten getan."

Klopp: "Keine Mannschaft, die man unbedingt ändern muss"

Klar ist: Ohne Zuschauer verlieren die Reds pro Spieltag Einnahmen von rund 3,4 Millionen Euro. Auf eine Saison hochgerechnet ist das ein Verlust von über 110 Millionen Euro. Schon vor Monaten hatte der Klub angekündigt, angesichts der Corona-Pandemie penibel auf sein Budget achten zu wollen - ein Thiago-Transfer käme daher überraschend.

"Schauen sie sich diese Mannschaft an", sagte Klopp zudem vor einem Monat der Sport Bild, "es ist keine Mannschaft, die man jetzt unbedingt ändern muss, wo man sagt 'Okay, wir brauchen diese Position und jene Position.'"

FC Liverpool in der Kaderanalyse: ANGRIFF

Personal: Taiwo Awoniyi (Vertrag bis 2023), Rhian Brewster (Vertrag bis 2020), Harvey Elliott (Vertrag bis 2021), Sadio Mane (Vertrag bis 2023), Takumi Minamino (Vertrag bis 2024), Sheyi Ojo (Vertrag bis 2023), Divock Origi (Vertrag bis 2024), Roberto Firmino (Vertrag bis 2023), Mohamed Salah (Vertrag bis 2023), Xherdan Shaqiri (Vertrag bis 2023), Harry Wilson (Vertrag bis 2023)

Fragezeichen: Origi, Shaqiri, Awoniyi, Ojo, Wilson

Kandidat: Jadon Sancho ( )

Situation: Mit den glorreichen Drei Mane, Firmino und Salah, die im Vorjahr 57 Pflichtspieltore beisteuerten, bleibt Liverpool bestens aufgestellt. Dauer-Joker Origi ist 25 Jahre alt und könnte sich andernorts nach einem Stammplatz umgucken. Das gilt auch für den lange verletzten Shaqiri, der im Vorjahr vor allem an einer Wadenverletzung litt und in der Folge nur auf elf Pflichtspiele kam.

Winter-Einkauf Minamino wird man sicherlich häufiger auf dem Spielfeld sehen, weil er "unserer Spielweise extrem gut zu Gesicht steht", wie Krawietz erklärte: "Er bringt alles mit. Gerade seine Aktionen in engen Räumen können wir sehr gut gebrauchen."

Auch vom 17-jährigen Außenspieler Elliott, der in der vergangenen Spielzeit acht Einsätze bekam, schwärmte Krawietz: "Er hat einen tollen Charakter und bietet bereits jetzt ein tolles fußballerisches Paket. Vor allem das Fußball-Verständnis sprudelt ihm aus den Ohren."

Liverpool-Youngster Brewster: Swansea-Leihe hat sich gelohnt

Gelohnt hat sich die Leihe von Brewster zu Swansea City. Der 20-Jährige schoss in Wales zehn Tore in 21 Pflichtspielen und bekam dafür ein Lob von Klopp: "Er hat eine gute Saison gespielt. Rhian hat sein Talent gezeigt. Im Moment ist es fast perfekt für ihn, aber was nächste Saison sein wird, werden wir mit ihm und seinen Beratern besprechen.

Gut möglich, dass ihn der Zweitligist noch einmal ausleihen möchte. "Sie wollten ihn sehr. Es ist wirklich wichtig für einen jungen Stürmer, dass er Spielpraxis erhält, auch wenn er nicht jede Woche ein Tor erzielt", erklärte Klopp. Nicht auszuschließen jedoch ist, dass die Reds vorhaben, Brewster künftig bei einem Leihverein auf Premier-League-Niveau unterzubringen.

Awoniyi kehrt nach seiner sechsten Leihe seit dem Wechsel nach Liverpool 2015 vorerst vom 1. FSV zurück. Der Bundesligist ist aber bestrebt, den bald 23-Jährigen erneut auszuleihen. "Mit Taiwo Awoniyi sind wir so verblieben, dass wir uns eine weitere Zusammenarbeit wünschen. Er geht nun erst mal zum FC Liverpool zurück, dann sehen wir weiter", sagte Sportchef Rouven Schröder in der Bild.

Gerüchteküche: Stoßstürmer oder Sancho nach Liverpool?

Auch Ojo hat schon fünf Leihgeschäfte hinter sich, zuletzt spielte er für die Glasgow unter Liverpool-Legende Steven Gerrard. Die Perspektive bei den Reds dürfte sich für den 23-Jährigen nicht verbessert haben - es riecht nach Leihe Nummer sechs oder einem festen Wechsel.

Der 23-jährige Wilson kickte zuletzt in . Sein Start mit drei Toren in den ersten fünf Premier-League-Spielen geriet vielversprechend, insgesamt blieb er bei sieben Treffern und zwei Vorlagen stehen. Gegen Ende der Saison kam der Rechtsaußen immer seltener zum Einsatz. In Liverpool wohl ohne Zukunft.

Je nach dem, wie die Zukunft vor allem bei Origi aussieht, könnte sich der LFC noch einmal nach einem zentralen Stoßstürmer umschauen. Im Dunstkreis der Gerüchteküche taucht auch der Name von Dortmunds Sancho auf, den vor allem Rivale verpflichten möchte. Der Engländer soll aufgrund der besseren Titelchancen aber auch nichts gegen einen Wechsel nach Liverpool einzuwenden haben...