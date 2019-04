Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. FC Liverpool live in TV und LIVE-STREAM? Sky oder DAZN? Alle Infos zur Übertragung der Champions League

Im Rückspiel des CL-Viertelfinals ist Liverpool zu Gast in Porto. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Der empfängt den : Am Mittwoch, den 17. April kommt es um 21 Uhr zum Rückspiel des Champions-League Viertelfinals.

Vor rund einer Woche standen sich die beiden Mannschaften im ehrwürdigen Anfield gegenüber. Vor heimischem Publikum sicherte sich Liverpool einen 2:0-Heimsieg über Porto und hat sich damit eine ordentliche Ausgangslage für das heutige Rückspiel geschaffen.

Werden die Reds ihrer Favoritenrolle gerecht und sichern sich den Einzug ins Halbfinale? Oder gelingt es dem FC Porto, den Rückstand noch wettzumachen?

Das Viertelfinale der : Der FC Porto trifft auf den FC Liverpool. Hier erfahrt Ihr, wer die Begegnung live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

FC Porto vs. FC Liverpool: Das Viertelfinale der UEFA Champions League

Spiel FC Porto - FC Liverpool Datum Mittwoch, 17. April 2019 | 21 Uhr Ort Estadio do Dragao, Porto Kapazität 50.033 Plätze

Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. FC Liverpool live im TV?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Liebhaber der Königsklasse: Die Champions League und damit auch das Gastspiel des FC Liverpool beim FC Porto wird am Mittwochabend nicht live im deutschen Free-TV ausgestrahlt . Wer aber zeigt / überträgt Liverpool vs. Porto live im TV?

Zeigt / Überträgt Sky FC Porto vs. FC Liverpool live im TV?

Wer über eine Mitgliedschaft beim Pay-TV-Senders Sky verfügt, kann das Kräftemessen zwischen Porto und Liverpool zwar nicht als Einzelspiel verfolgen, jedoch Ausschnitte der Partie live in der Konferenz sehen.

Als Einzelspiel hat Sky lediglich das Parallelspiel vs. im Live-Angebot. Um die kompletten 90 Minuten der Partie zwischen Porto und Liverpool mitverfolgen zu können, muss man daher auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen.

Die komplizierte Aufteilung der Übertragungsrechte zwischen Sky und DAZN hat ergeben, dass die Begegnung am Mittwochabend bei DAZN, und eben nicht in voller Länge live bei Sky läuft.

Zeigt / Überträgt das ZDF oder die ARD FC Porto vs. FC Liverpool live im Free-TV?

Leider wird die Champions League nicht mehr im Free-TV übertragen. Weder ARD noch ZDF sind im Besitz der Übertragungsrechte, wodurch auch hier die einzige Möglichkeit ein LIVE-STREAM ist, um bei der Partie zwischen Porto und Liverpool live dabei zu sein.

Darüber hinaus haben auch die beiden wichtigsten deutschen Sportkanäle Sport1 und Eurosport keine Rechte an der Übertragung der Königsklasse.

Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM?

Um das Kräftemessen zwischen Porto und Liverpool live und in voller Länge sehen zu können, ist man bei DAZN bestens aufgehoben: Der Streaminganbieter zeigt die kompletten 90 Minuten der Begegnung im LIVE-STREAM.

FC Porto vs. FC Liverpool in voller Länge heut im LIVE-STREAM von DAZN sehen

DAZN ist die beste Anlaufstelle, wenn Ihr Anhänger des FC Liverpool oder des FC Porto seid. Denn der Streamingdienst ist der einzige Sender, der Spiel in in voller Länge im Angebot hat.

Die Vorberichterstattung, welche von Tobias Wahnschaffe geleitet wird, beginnt bei DAZN bereits 15 Minuten vor Anpfiff - also um 20.45 Uhr. Sobald die Partie angepfiffen wird, kommentieren Marco Hagemann sowie die beiden Experten Sebastian Kneißl und Benny Lauth das Spielgeschehen in Porto.

Der Gratismonat von DAZN ermöglicht es Euch, das Live-Angebot - inklusive der Partie zwischen Porto und Liverpool - vier Wochen lang kostenfrei auszuprobieren. Dafür müsst Ihr Euch nur für den Dienst registrieren, ehe die Begegnung am Mittwochabend angepfiffen wird.

Zeigt / Überträgt Sky Go FC Porto vs. FC Liverpool live im Stream?

Zwar besteht die Möglichkeit, die CL-Konferenz bei Sky im LIVE-STREAM zu verfolgen, doch der Sender zeigt / überträgt das Spiel Porto vs. Liverpool nicht in voller Länge, sondern nur in Ausschnitten.

Wer diesen Dienst trotzdem nutzen möchte, benötigt eine Mitgliedschaft bei Sky und erhält dadurch Zugang zu Sky Go, womit man die Konferenzschaltung via LIVE-SREAM verfolgen kann . Zudem besteht auch die Möglichkeit, über Sky Ticket zum Ziel zu kommen.

Zeigt / Überträgt das ZDF oder die ARD FC Porto vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM?

Da die öffentlich-rechtlichen TV-Sender über keinerlei Übertragungsrechte an der Champions League verfügen, wird das Rückspiel des CL-Viertelfinals in Porto weder von ARD noch vom ZDF per LIVE-STREAM angeboten.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Porto live? Highlights und Re-Live auf DAZN sehen

Die Partie Porto gegen Liverpool wird exklusiv und in voller Länge bei DAZN ausgestrahlt . Rund 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr dort zudem die Highlights in bester Qualität sehen.

Doch nicht nur die Highlights werden auf dem Portal zur Verfügung gestellt. Ihr könnt Euch die Partie mittels eines Probemonats live und vor allem gratis ansehen.

Mit einer einmaligen Registrierung geht das. Nach dem Probemonat läuft das Abo automatisch weiter, wofür Ihr ab dem zweiten Monat lediglich 9,99 Euro pro Monat zahlen müsst. Falls Euch das Angebot nicht überzeugt hat, könnt Ihr Euer Abo jederzeit problemlos wieder kündigen.

FC Porto vs. FC Liverpool, die Highlights von DAZN: Alle Infos

DAZN hat rund um die Uhr mehrere tausend Sportevents aus aller Welt live im Programm. Sämtliche Übertragungen werden dabei live im Stream gezeigt. Zudem gibt es die Streams auch im Re-Live und in Highlight-Formaten zu sehen.

Fußball live bei DAZN sehen: Top-Ligen, Champions League und

Der wichtigste Bestandteil des Streamingdienstes ist der Fußball: Erst seit dieser Spielzeit sind die Rechte an der UEFA Champions League und der Europa League bei DAZN. Schon etwas länger mit an Bord sind die LIVE-STREAMs aus der , , der Premier League und der .

Auch -Fans werden bei DAZN fündig: Der Streaminganbieter stellt sämtliche Highlights der Partien jeweils 40 Minuten nach Abpfiff zur Verfügung.

Wo zeigt DAZN Porto vs. Liverpool live im Stream?

Es gibt mehrere Wege, um auf das Live-Angebot von DAZN zuzugreifen. Per PC und auch auf allen Apple- und Android-Geräten ist der Dienst ganz einfach zu finden und nutzbar.

Bei mobilen Geräten muss man lediglich die entsprechende App herunterladen. Die entsprechenden Applikationen sind kostenlos im Google Play- bzw. App-Store verfügbar.