Kein guter Start in die Finalwoche für den Busfahrer des : Der Mannschaftsbus der Reds blieb in der Ausfahrt des Champions-League-Finalstadions in Madrid stecken. Beiträge auf sozialen Netzwerken zeigen, wie Arbeiter nach der Ursache der Panne suchen.

Mittlerweile sind Videos aufgetaucht, wie der Bus das Stadion nach rund einer halben Stunde Standzeit wieder verlassen konnte.

Wer sich an Bord des Busses befanden, ist nicht bekannt.

The Liverpool team bus appears to have got stuck in the tunnel underneath the Wanda Metropolitano 🧐 #LFC #Madrid #UCLFinal #Liverpool pic.twitter.com/gH4ItlnsWg