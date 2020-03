FC Liverpool vs. Atletico Madrid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, TICKER und Co. - alle Infos zur Champions-League-Übertragung

Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League: Liverpool empfängt Atletico Madrid. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie heute in TV und LIVE-STREAM läuft.

Im Achtelfinale der trifft der auf . Anstoß des Rückspiels ist am Mittwoch, den 11. März, um 21 Uhr an der Anfield Road in Liverpool.

Spannender könnte die Ausgangslage vor dem Achtelfinal-Rückspiel kaum sein: Im Hinspiel setzte sich Atletico Madrid vor heimischem Publikum mit 1:0 gegen den FC Liverpool durch - Saul Niguez erzielte dabei den entscheidenden Treffer.

Nun kommt es also zum Rückspiel an der Anfield Road. Liverpool oder Atletico - wer sichert sich den Einzug ins Viertelfinale der Champions League?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Liverpool und Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem präsentieren wir Euch rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Mannschaften.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid: Das CL-Achtelfinale auf einen Blick

Duell FC Liverpool - Atletico Madrid Datum Mittwoch, 11. März 2020 | 21 Uhr Ort Anfield, Liverpool Zuschauer 54.074 Plätze

FC Liverpool vs. Atletico Madrid: Die Champions-League heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN und der Bezahlsender Sky teilen sich die Übertragungsrechte für die Champions League in dieser Saison mithilfe eines ausgeklügelten Picking-Systems untereinander auf.

Für die heutige Partie zwischen Liverpool und Atletico Madrid seid Ihr bei DAZN genau richtig. Das Streamingportal zeigt Liverpool gegen Atletico heute ab 21 Uhr live und exklusiv in voller Länge via LIVE-STREAM.

Ab 20.45 Uhr gehen Moderator Alex Schlüter und Experte Sebastian Kneißl auf Sendung. Sobald der Ball rollt, kommentiert Jan Platte das Spielgeschehen in Liverpool.

Champions-League-Achtelfinale: DAZN zeigt Liverpool vs. Atletico im LIVE-STREAM

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM von DAZN zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement beim Streamingdienst. Bevor dieses Abo jedoch beginnt, könnt Ihr DAZN einen Monat lang kostenlos ausprobieren - und zwar mit dem Gratismonat:

Sobald der Probemonat abgelaufen ist, kostet das DAZN-Abo lediglich 11,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr Euch auch das Jahresabo für 119,99 Euro sichern und somit hochgerechnet knapp 24 Euro sparen.

Liverpool vs. Atletico heute im LIVE-STREAM bei DAZN: Alle Infos auf einen Blick

Übertragungsbeginn : Mittwoch, 11. März, 20.45 Uhr

: Mittwoch, 11. März, 20.45 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Sebastian Kneißl

FC Liverpool vs. Atletico Madrid: Das CL-Achtelfinale heute live im TV schauen - geht das?

Vorweg: Das Achtelfinale der Champions League zwischen Liverpool und Atletico Madrid wird heute leider nicht live im frei empfangbaren TV übertragen, da sich kein Free-TV-Sender die Übertragungsrechte an der Begegnung gesichert hat.

Wer das Duell also live und exklusiv in voller Länge verfolgen möchte, hat folgende Option: Man kann den LIVE-STREAM von DAZN auch auf dem eigenen Smart-TV zum Laufen bringen - und das geht wie folgt:

Liverpool vs. Atletico Madrid: Den LIVE-STREAM auf dem Smart-TV verfolgen

Ihr wollt den CL-Kracher zwischen Liverpool und Atletico auf Eurem TV-Gerät anschauen? Kein Problem, denn mit wenigen Handgriffen könnt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN auch auf Eurem Fernseher schauen. Dafür braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die Ihr für alle gängigen Smart-TVs herunterladen könnt.

Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast, den Amazon Fire TV-Stick oder viele weitere Geräte nutzen. Die kostenlose App findet Ihr in den entsprechenden Stores:

Champions League: Sky zeigt Liverpool vs. Atletico in der Konferenz

Alternativ besteht die Möglichkeit, das CL-Achtelfinale zwischen Liverpool und Atletico Madrid heute in Ausschnitten in der Sky-Konferenz zu verfolgen. Dort bekommt Ihr zwar nicht alles vom Spielgeschehen mit, erfahrt aber gleichzeitig, was im Parallelspiel zwischen PSG und passiert.

Um Sky nutzen zu können, muss man über eine Mitgliedschaft beim Pay-TV-Sender verfügen. Sämtliche Informationen hierzu findet Ihr auf der offiziellen Homepage des Senders.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid: Die Highlights heute auf DAZN sehen

Ihr habt die Partie verpasst oder wollt Euch nochmal alle Höhepunkte zu Gemüte führen? Dann schaut Euch die Highlights von Liverpool vs. Atletico auf DAZN an! Hier werden die besten Szenen des Spiels zusammengeschnitten und ab ca. 23.30 Uhr auf der Plattform online gestellt.

Um auf den Clip zugreifen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement bei DAZN. Das gibt es für alle Neukunden einen Monat kostenlos zum Testen, anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig. Zudem gibt es die Option, gleich ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abzuschließen.

Mit dem Abo könnt Ihr dann nicht nur auf die Highlights aller Champions-League-Spiele zugreifen, auch Live-Partien sind dort zu sehen. Alle Informationen dazu, wie Ihr Euch auf DAZN registriert, lest Ihr in unserer Anleitung unter diesem Link.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Liverpool und Atletico Madrid bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid: Verfolgt die CL-Partie heute im LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt keine Möglichkeit, den CL-Kracher zwischen Liverpool und Atletico heute live im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen? Kein Problem: Goal bietet einen LIVE-TICKER zu Liverpool vs. Atletico Madrid an.

Bereits 20 Minuten vor Spielbeginn werdet Ihr im LIVE-TICKER mit sämtlichen Informationen zum Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Atletico Madrid versorgt. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr nichts vom Spielgeschehen an der Anfield Road.

