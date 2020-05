FC Liverpool: Andrew Robertson würde gerne einmal bei Celtic spielen

Am liebsten würde Andrew Robertson seine Karriere in Liverpool beenden. Sollte das nicht gelingen, träumt er von einem Wechsel zu Celtic.

Linksverteidiger Andrew Robertson vom kann sich vorstellen, im Laufe seiner Karriere das Trikot von Glasgow zu tragen.

"Was mir am liebsten wäre? Natürlich bei Liverpool meine Karriere zu beenden", sagte er bei That Peter Crouch Podcast. "Aber jeder weiß, wie hart es ist, mit 35 oder 36 auf dem höchsten Level zu spielen."

Robertson: Celtic Park? "Würde es lieben"

Deswegen kann sich der gebürtige Glasgower vorstellen, irgendwann in seiner Heimatstadt aufzulaufen. "Ich würde es lieben, mir das Celtic-Shirt anzuziehen und im Parkhead aufs Feld zu laufen", so der 26-Jährige weiter.

Robertson spielt seit 2017 für Liverpool und gewann mit den Reds im Vorjahr die . Zuvor schnürte er seine Schuhe für Hull City.