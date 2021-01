1. FC Köln heute: Emmanuel Dennis erklärt Transfer, Dementi zu Staatshilfe-Spekulationen - alle News und Gerüchte

Der 1. FC Köln hat sich im Winter in der Offensive für den Abstiegskampf verstärkt. Emmanuel Dennis soll für Tore sorgen. Alle News und Gerüchte.

Der leiht Offensivspieler Emmanuel Dennis vom belgischen Meister bis zum Saisonende aus. Anthony Modeste ist nach seinem glücklosen Auftritt gegen Hoffenheim enttäuscht.

Alle News und Gerüchte zum 1. FC Köln heute am Dienstag auf einen Blick.

1. FC Köln, News und Gerüchte: Emmanuel Dennis erklärt Transfer

Der 1. FC Köln hat mit Emmanuel Dennis von Club Brügge den ersten Neuzugang des Winters präsentiert. Der Angreifer, der im vergangenen Jahr bei einigen namhaften Vereinen als Neuzugang gehandelt wurde, soll nun die Offensive beim abstiegsgefährdeten Bundesligisten ankurbeln.

Dennis ist zentral im Sturm oder auf den Außenbahnen einsetzbar, hat aber in der laufenden Spielzeit in noch keinen Treffer erzielt. Deutlich besser lief es noch 2019/20, als er unter anderem mit einem Doppelpack in der Champions League gegen Real Madrid aufhorchen ließ. "Mit seiner Abschlussqualität hat er sich in der letzten Saison in die Bücher zahlreicher Top-Clubs gespielt", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

Für Schlagzeilen sorgte der 23 Jahre alte nigerianische Nationalspieler im November, als er aus disziplinarischen Gründen nicht für das Spiel gegen den BVB in der Königsklasse nominiert wurde.

Dennis begründete seinen Wechsel auf Leihbasis nach Köln: "Das letzte halbe Jahr war nicht einfach für mich. Da ich spielen und Tore schießen möchte, wollte ich in der aktuellen Transferphase unbedingt eine Veränderung. Ich bin froh, dass ich jetzt beim FC bin. Über die sportliche Situation des FC bin ich mir bewusst – deshalb möchte ich mit möglichst vielen Einsätzen und Toren in einer Top-Liga meinen Beitrag dazu leisten, dass wir die Klasse halten."

1. FC Köln, News und Gerüchte: Beschäftigt sich der Effzeh mit Staatshilfen?

Der 1. FC Köln hat dementiert, dass der Klub aufgrund der finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie Staatshilfen in Erwägung ziehe. "Weder der 1. FC Köln noch eine von ihm bevollmächtigte Person hat mit der Bundesregierung oder einem Vertreter des Wirtschaftsstabilisierungsfonds über eine eventuelle Staatshilfe gesprochen", teilte der Verein mit und reagierte damit auf einen Bericht im Handelsblatt.



Es habe bislang lediglich einen Termin gegeben, bei dem ein selbständiger Finanzdienstleister dem FC dieses Modell einmal vorgestellt habe, so der FC weiter. Der Termin sei auch nicht auf Wunsch der Kölner zustande gekommen. "Der FC hat dann entschieden, dass dieses nicht für ihn in Frage kommt. Es hat keine weiteren Aktivitäten diesbezüglich gegeben", so der Verein. Zuvor hatte das Handelsblatt vom Interesse der Kölner berichtet. Demnach habe der Klub beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) angefragt, welche Staatshilfen in Frage kämen. Unter anderem soll über eine Bürgschaft in Höhe von rund zehn Millionen Euro gesprochen worden sein. Das Handelsblatt beharrt auf seiner Darstellung.



Aufgrund der Coronakrise prognostizierten die Kölner im November für die vergangene und die aktuelle Saison einen Umsatzverlust von mindestens 40 Millionen Euro. Der WSF richtet sich an Konzerne und größere Mittelständler, die infolge der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Unternehmen mit mehr als 249 Beschäftigten, einem Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro und einer Bilanzsumme von mehr als 43 Millionen sind berechtigt, Anträge auf Hilfen beim WSF zu stellen.

Schlusslicht Schalke 04 hatte im vergangenen Jahr vom Finanzministerium des Landes NRW die Zusage für die Erteilung einer millionenschweren Landesbürgschaft erhalten. Sie dürfte bei über 30 Millionen Euro liegen. Auch erhielt dank einer Landesbürgschaft einen Corona-Kredit in Höhe von 20 Millionen Euro.

FC Köln - News und Gerüchte: Modeste ist "sehr enttäuscht und traurig"

An keinem einzigen Tor war Anthony Modeste seit seiner Rückkehr zum 1. FC Köln beteiligt. Das schlimme Formtief des Franzosen im Anschluss an eine Knieverletzung schlägt diesem auf's Gemüt, wie Trainer Markus Gisdol nach dem 0:3 gegen Hoffenheim verriet: "Er ist wirklich sehr enttäuscht und traurig. Tony hat gerade eine schwierige Phase".

Bei der Niederlage gegen seinen Ex-Klub verschuldete Modeste einen Strafstoß und verschoss seinerseits auch noch einen Elfmeter. Er ist erst der zweite Spieler in der Geschichte der , dem dies passierte.

Am 17. Spieltag, beim Sieg der Kölner gegen Schalke (2:1), musste sich Modeste nach dem Warmmachen wieder auf die Bank setzen. In der Schlussphase wurde der 18-jährige Jan Thielmann stattdessen eingewechselt und schoss die Geißböcke zum Sieg. Mit Emmanuel Dennis gibt es nun auch weitere Konkurrenz im Sturm.

1. FC Köln: Die nächsten Spiele im Überblick