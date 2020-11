Champions League: Brügge fehlt Top-Stürmer Emmanuel Dennis gegen BVB nach Bus-Eklat

Der FC Brügge verzichtet in Dortmund auf seinen Top-Stürmer Emmanuel Dennis, weil sich der Nigerianer bei der Anreise daneben benommen hat.

Club Brügge muss am Dienstagabend im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund (21 Uhr im LIVE-TICKER) auf Top-Stürmer Emmanuel Dennis verzichten - und das aus einem kuriosen Grund.

Wie die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws berichtet, habe der 23 Jahre alte Stürmer, der in der vergangenen CL-Saison mit einem Doppelpack gegen für Aufsehen gesorgt hatte, den Mannschaftsbus vor der Abreise zum Spiel verärgert verlassen, weil er nicht auf seinem angestammten Platz habe sitzen dürfen.

Brügge-Trainer vor Duell mit BVB: "Er hat sich nicht an die Regeln gehalten"

Den Vorfall wollte Brügge-Trainer Philippe Clement zwar nicht bestätigen, er ließ jedoch durchblicken, dass Dennis trotz guter Gesundheit nicht im Kader für das Duell in der Königsklasse mit den Dortmundern stehen werde.

"Dennis ist fit, aber nicht in unserer Auswahl. Er hat sich nicht an die Regeln des Klubs gehalten, mehr will ich dazu nicht sagen. Ich konzentriere mich lieber auf die Spieler, die mir zur Verfügung stehen", erklärte Clement dem Nieuwsblad.

Mehr Teams

Dennis, der nach eigenen Angaben besonders an "großen Spielen" interessiert sei, um sich größeren Klubs zu empfehlen, hätte Brügge eigentlich bereits im vergangenen Sommer verlassen dürfen. Allerdings blieben Angebote in der angepeilten Größenordnung in Höhe von 20 Millionen Euro für den nigerianischen Nationalspieler aus.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Der 23-Jährige war 2017 für 1,3 Millionen Euro von Lugansk aus der zu den Belgiern gewechselt und läuft in dieser Spielzeit seiner Form hinterher. In der Jupiler Pro League erzielte er noch keinen Treffer, in der traf er immerhin am ersten Spieltag beim 2:1-Sieg über Zenit St. Petersburg.