1. FC Köln vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird die Bundesliga übertragen

RB Leipzig reist in der englischen Woche zum 1. FC Köln - hier erfahrt Ihr, wie und wo die Bundesligapartie live im TV und STREAM übertragen wird.

Drastische Maßnahme im Abstiegskampf: Nach der knappen Niederlage im Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 (2:3) trennte sich der 1. FC Köln von Trainer Markus Gisdol - und holte als Ersatz einen alten Bekannten aus dem Ruhestand: Friedhelm Funkel soll die "Geißböcke" zum Klassenerhalt führen.

Auf den Bundesliga-Veteranen, zuletzt beim Lokalrivalen Fortuna Düsseldorf tätig, wartet bei seiner Rückkehr ins Rheinland eine echte Herkules-Aufgabe: Schließlich wurden die Kölner nach der Niederlage im direkten Duell von den Mainzern überholt und belegen nun mit Rang 17 einen direkten Abstiegsplatz.

Und gleich in seinem zweiten Spiel wartet mit Red Bull Leipzig ein absolutes Top-Team auf den neuen Trainer und seine Mannschaft. Schließlich sind die Sachsen derzeit Zweiter, und wollen vielleicht sogar noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden.

Punkte zu verschenken haben die "Roten Bullen" unter Trainer Julian Nagelsmann - 34 Jahre jünger als sein Kölner Konterpart - beim Auswärtsspiel im Rheinland jedenfalls nicht. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 0:0-Unentschieden. Anstoß im RheinEnergieStadion ist am Dienstag (20.04.2021) um 18.30 Uhr.

Hier zeigen wir Euch, wo und wie die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig live übertragen wird. Zudem könnt Ihr in diesem Artikel kurz vor Anpfiff nachlesen, welche Anfangsformationen die Trainer aufs Feld schicken.

1 FC Köln vs. RB Leipzig live - die Partie in der Übersicht

Begegnung 1. FC Köln vs. Red Bull Leipzig Wettbewerb Bundesliga (30. Spieltag) Datum Dienstag, 20.04.2021 | 18:30 Uhr Ort RheinEnergieStadion, Köln

Bundesliga: So könnt Ihr Köln vs. Leipzig live im TV verfolgen

Die Partie zwischen dem 1. FC Kön und den "Roten Bullen" aus Leipzig wird selbstverständlich wie alle anderen Partien der Bundesliga auch live und in ganzer Länge im TV übertragen. Und wie bei jedem Spiel in dieser Saison stellt sich die Frage: Sky oder DAZN? Der Pay-TV-Sender und das Sportstreamingportal teilen sich nämlich in der Saison 20/21 die Übertragungsrechte der Bundesliga.

Im Fall von Köln vs. Leipzig lautet die Antwort jedenfalls: Sky. Wir liefern Euch hier alle weiteren Informationen rund um die Übertragung der Partie.

1. FC Köln vs. RB Leipzig mit Sky-Abo live sehen

Sky zeigt Köln vs. Leipzig exklusiv live und in ganzer Länge im Fernsehen auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1. Dort startet die Übertragung bereits ab 17.30 Uhr, mit Vorberichten, Hintergründen und Wissenswertem rund um die Partie leitet Sky den Bundesliga-Dienstag ein. Ab 18.30 Uhr berichtet dann Tom Bayer als Kommentator fachkundig vom Spielgeschehen im RheinEnergieStadion zu Köln.

Um die Begegnung zwischen Köln und Leipzig live via Sky verfolgen zu können, müsst Ihr allerdings ein Abonnement des Bezahlsenders abschließen. Zu welchen Konditionen und Laufzeiten dies möglich ist, könnt Ihr auf der offiziellen Website von Sky nachlesen.

Bundesliga live: Die Übertragung der Partie Köln vs. Leipzig in der Übersicht

Sender : Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Beginn der Vorberichterstattung : 17.30 Uhr Uhr

: 17.30 Uhr Uhr Spielbeginn : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentator: Tom Bayer

1. FC Köln vs. RB Leipzig: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Wenn Ihr unterwegs seid und die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig nicht im Fernsehen schauen könnt, bleibt euch der Sky-LIVE-STREAM als Möglichkeit, das Spielgeschehen im RheinEnergieStadion live zu verfolgen. Damit könnt Ihr die Begegnung auch auf mobile Geräte übertragen.

Auch hierfür ist natürlich ein Abonnement des Bezahlsenders notwendig, um die Begegnung Köln vs. Leipig dann via Sky-Go-App oder Sky Ticket zu streamen. Im Folgenden zeigen wir Euch, wie die beiden Möglichkeiten funktionieren.

Getting to know the new coach 🗣 #effzeh pic.twitter.com/Bx4q1B9ocf — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) April 13, 2021

Bundesliga: 1. FC Köln vs. RB Leipzig in der Sky-Go-App streamen - so gehts

Der LIVE-STREAM via Sky-Go-App ist einfach und unkompliziert. Alles was Ihr dafür tun müsst, ist die SkyGo-App auf dem gewünschten Gerät herunterladen - das ist für Abonnenten überdies kostenlos. Danach könnt Ihr mithilfe der App die Partie zwischen den "Geißböcken" aus dem Rheinland und den Leipzigern auf allen mobilen Endgeräten verfolgen.

1. FC Köln vs. RB Leipzig: mit Sky Ticket live dabei

Sky Ticket ist die Option für all diejenigen, die kein längerfristiges Sky-Abonnement abschließen möchten: Denn mit Sky Ticket sind flexiblere, weil kürzere Abomodelle möglich.

Damit könnt Ihr dann zwar nicht die TV-Sender empfangen, habt dafür aber Zugang auf die LIVE-STREAM-Mediathek von Sky und könnt dort die Partie Köln vs. Leipzig und - abhängig vom gewählten Modell - auch weitere Partien schauen. Die Übertragung ist dabei in Bild und Ton identisch mit der im TV.

Im ersten Monat werden für Sky Ticket 9,99 Euro, für jeden weiteren im Anschluss 29,99 Euro fällig. Alternativ könnt Ihr Euch mit dem Tagesticket für 9,99 Euro für die Dauer eines Tages den Zugriff auf den LIVE-STREAM sichern und so die Übertragung der Partie zwischen Köln und Leipzig live verfolgen.

Köln vs. Leipzig: Die Aufstellungen - so lassen die Trainer spielen

Welche Startaufstellungen werden Friedhelm Funkel und Julian Nagelsmann zum Anpfiff aufs Feld schicken? Wir liefern Euch die Antwort: Kurz vor Spielbeginn präsentieren wir Euch hier die Anfangsformationen beider Mannschaften.

Bundesliga: Die Highlights der Partie 1. FC Köln vs. RB Leipzig auf DAZN

DAZN überträgt die Partie zwar nicht live, liefert dafür aber bereits kurz nach Spielende alle Höhepunkte des Spiels nach! Bereits 40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlightmontagen von Köln vs. Leipzig und aller anderen Bundesligapartien in der Mediathek des Streaminganbieters abrufbar.

Und das für Neukunden im ersten Monat dank des Probemonats völlig kostenlos, bevor das Abonnement im Anschluss daran monatlich 11,99 Euro kostet. Auch der Abschluss eines Jahresabos ist möglich, für zwölf Monate werden hierbei 119,99 Euro fällig. Hier findet Ihr nähere Informationen zum Probemonat sowie den verschiedenen Konditionen und Laufzeiten des DAZN-Abonnements.

Dabei zeigt DAZN nicht nur Spielhöhepunkte, sondern auch die Live-Übertragungen von allen Freitags- und Montags-Spielen der Bundesliga. Auch für viele weitere Top-Wettbewerbe und Sportarten hat sich DAZN exklusive Live-Übertragungsrechte gesichert.

Mit der App könnt ihr selbstverständlich auch hier alle Streams unterwegs auf mobilen Geräten verfolgen. Downloadlinks für Apple- und Android-Geräte und weitere Informationen gibt es hier.

Der LIVE-TICKER: Nichts verpassen bei 1. FC Köln vs. RB Leipzig

Ihr könnt das Duell zwischen Köln und Leipig gar nicht live sehen, wollt aber trotzdem kein einziges Spielereignis verpassen? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal das Richtige für Euch! Goal hält EUCH stets auf dem Laufenden, serviert dazu Hintergründe und Statistiken rund um die Partie. Hier geht's zum LIVE-TICKER!