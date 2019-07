1. FC Köln: Wimmer bei Testspiel dabei, Veh vor Rückkehr nach Stuttgart? Alle News und Transfergerüchte zum Effzeh

Armin Veh steht angeblich vor einer Rückkehr zum VfB Stuttgart und Kevin Wimmer läuft für den FC auf. Alle News und Transfergerüchte zum 1. FC Köln.

Beim ist nach der Entlassunng von Trainer Markus Anfang und der Rückkehr in die immer noch keine Ruhe eingekehrt. Gleich zwei Geschäftsführer könnten den Rheinländern angeblich abhanden kommen.

Auf dem Platz könnte es hingegen zu einer Rückkehr kommen. Innenverteidiger Kevin Wimmer hält sich derzeit beim FC fit und läuft im Testspiel am Mittwoch sogar für die Domstädter auf.

Der 1.FC Köln am Mittwoch. Alle News und Gerüchte zum Effzeh findet Ihr in diesem Artikel.

1. FC Köln: Modeste droht wohl Verlust von 30 Millionen Euro

Anthony Modeste droht nach seinem Wechsel aus China zurück zum 1. FC Köln ein Verlust von 30 Millionen Euro. Das Gerichtsverfahren gegen seinen Ex-Verein Tianjin Quanjian läuft weiter vor dem CAS, der Prozess beginnt im Herbst.

Wie die Sport Bild berichtet, könnte Modeste selbst bei einem Sieg im Prozess wohl nicht mit einer Auszahlung der geforderten 30 Millionen Euro rechnen. Tianjian Quanjian ist nach der Verhaftung von Investor Shu Yuhui sportlich wie finanziell abgestürzt.

1. FC Köln: Trainingsgast Kevin Wimmer beim Testspiel dabei

Innenverteidiger Kevin Wimmer wird beim Testspiel am Mittwoch gegen den FC Bad Dürrheim im Trikot des 1. FC Köln auflaufen. Das bestätigte Trainer Achim Beierlorzer. "Wir wollen ihm die Spielzeit geben, sonst läuft er ja nur", erklärte der Trainer vor dem Test gegen die Badener.

Beierlorzer führte fort: "Wir sehen das als Trainingseinheit. Da verlange ich natürlich viel Laufbereitschaft, viel Arbeit gegen den Ball und den Siegeswillen. Ich möchte alle 25 Feldspieler auch einsetzen." Der ehemalige Kölner Wimmer hält sich derzeit im Trainingslager der Rheinländer fit.

Der Einsatz im Testspiel könnte ein Zeichen für eine mögliche Rückkehr des Österreichers zum FC sein. Bei seinem aktuellen Klub Stoke City wurde Wimmer zuletzt für die Vorbereitung freigestellt und spielt in den Planungen zurzeit keine Rolle.

1. FC Köln: Armin Veh vor Rückkehr zum ?

Laut einem Bericht der Stuttgart Nachrichten könnte Geschäftsführer Armine Veh vom 1. FC Köln zum VfB Suttgart zurückkehren. Beim Zweitligisten könnte der Ex-Trainer den Vorstandsvorsitz einnehmen. Neben Veh wurde auch der Kölner Finanzgeschäftsührer Alexander Wehrle als Vorstand beim VfB ins Gespräch gebracht.

Vehs Vertrag im Rheinland läuft noch bis 2020 und er soll angeblich bereits signalisiert haben, beim FC nicht verlängern zu wollen. Eine Tätigkeit in führender Funktion bei einem anderen Verein könne sich der 58-Jährige hingegen wohl vorstellen.

Veh war bereits zwischen 2006 und 2008 sowie 2014 als Trainer und für zwei Monate als Sportdirektor bei den Stuttgartern tätig. 2007 führte der gebürtige Augsburger die Schwaben zur deutschen Meisterschaft.

Der 44-jährige Wehrle assistierte ab 2003 der Geschäftsleitung des VfB, eher er 2013 Geschäftsführer des 1. FC Köln wurde. Beim FC steht der Finanzer noch bis 2023 unter Vertrag.

1. FC Köln: Trainer Beierlorzer mit kurioser Motivationsmethode

Trainer Achim Beierlorzer setzt beim 1. FC Köln in der Vorbereitung auf eine besondere Neuerung. So lässt er derzeit alle Trainingsspiele in einer Gesamtwertung zusammenfließen, um so den "König" des Monats Julis zu finden.

"Die Sieger-Mannschaft hat jetzt drei Punkte bekommen für die Monatswertung Juli und dann schauen wir, wer am Ende des Monats die meisten hat und König wird", erklärte der 51-Jährige. Die zusätzliche Motivation macht sich bei den Spielern offenbar bereits bemerkbar.

So bemerkte Beierlorzer: "Da hat sich die Mannschaft in der zweiten Hälfte schon geärgert, dass sie wegen der Latte und des Pfostenschusses den Vergleich verloren hat." Bei dem Spiel wurde zur Pause das Personal getauscht. Neben Toren wurden auch Torschüsse und Flanken gezählt.

Der Monatssieger bekommt natürlich auch eine Belohnung. Wie diese ausfallen wird, wissen die Spieler noch nicht. "Wir haben immer wieder vereinzelt Spiele, wo es eine Punktevergabe gibt. Was es am Ende gibt, ist noch eine Überraschung", so Offensivmann Marcel Risse.

Im Rahmen eines ersten Trainingslagers in Donaueschingen testet der 1. FC Köln am Mittwoch, den 10. Juli, um 18 Uhr gegen den FC Bad Dürrheim, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Ein zweites Trainingslager hatte der Aufsteiger wegen zu schlechter Platzverhältnisse zuletzt verlegen müssen: Anstatt ins Tiroler Scheffau reist der Bundesligist nun vom 23. bis 29. Juli nach Kitzbühel.

Alle Informationen zum Test des 1. FC Köln findest du hier!