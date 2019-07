FC Bad Dürrheim - 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - alle Informationen zur Übertragung des Testspiels

Der 1. FC Köln testet in der Vorbereitung gegen den Landesligisten FC Bad Dürrheim. Goal verrät Euch, wer die Partie im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Im Rahmen eines ersten Trainingslagers in Donaueschingen testet der am Mittwoch, den 10. Juli, um 18 Uhr gegen den FC Bad Dürrheim, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Ein zweites Trainingslager hatte der Aufsteiger wegen zu schlechter Platzverhältnisse zuletzt verlegen müssen: Anstatt ins Tiroler Scheffau reist der Bundesligist nun vom 23. bis 29. Juli nach Kitzbühel.

Köln war am 2. Juli unter der Leitung von Achim Beierlorzer in die Vorbereitung gestartet und hatte ein erstes Testspiel bei der SpVg Frechen 20 mit 7:1 gewonnen.

Kann der 1. FC Köln auch gegen des Landesligisten FC Bad Dürrheim überzeugen? In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie die Partie im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Bad Dürrheim gegen Köln: Die Details zur Partie in der Übersicht

Duell FC Bad Dürrheim - 1. FC Köln Datum Mittwoch, 10. Juli 2019 | 18 Uhr Ort Salinenstadion (Bad Dürrheim) Zuschauer 3.500 Plätze

FC Bad Dürrheim gegen den 1. FC Köln: Das Testspiel heute live im TV sehen - geht das?

Für alle, die sich das Testspiel zwischen dem FC Bad Dürrheim und dem 1. FC Köln live im TV ansehen möchten, gibt es an dieser Stelle schlechte Nachrichten: Das Duell wird am Mittwoch nicht live im Free-TV oder Pay-TV übertragen.

Wie Ihr die Begegnung im LIVE-STREAM verfolgen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

FC Bad Dürrheim gegen den 1. FC Köln: Das Testspiel im LIVE-STREAM schauen

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bad Dürrheim und dem 1. FC Köln wird im LIVE-STREAM übertragen. FC-Mitglieder können sich das Testspiel über den TV-Sender des Vereins anschauen.

FC-TV hat bereits die Partie bei der SpVg Frechen übertragen, die man auf der Plattform nochmals relive genießen kann.

Der LIVE-STREAM kann wenige Minuten vor dem Anstoß abgerufen werden. Um jedoch in den Genuss des Streamingangebots zu kommen, müssen Mitglieder ein Abo für 1,50 Euro monatlich abschließen.

Bad Dürrheim gegen Köln: Die Aufstellung des FC

