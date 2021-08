Der 1. FC Köln trifft am Sonntag auf Hertha BSC. Doch das Spiel läuft heute nicht auf Sky live im TV oder im LIVE-STREAM. Warum ist das so?

Der 1. FC Köln empfängt heute Hertha BSC am 1. Spieltag der Bundesliga. Der Anstoß erfolgt um 17.30 Uhr. Aber warum überträgt Sky das Spiel nicht?

In der Relegation zog der FC gerade noch so den Kopf aus der Schlinge und vermied den Abstieg in die 2. Bundesliga. Mit dem neuen Trainer Steffen Baumgart hoffen die Kölner auf eine Rückkehr zu attraktivem Fußball und auf eine neue spielerische Identität.

Auch die Hertha war in der vergangenen Saison weit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Hunderte Millionen Euro an Transferausgaben sollen sich nun auch in der Tabelle bemerkbar machen. Gelingt Pal Dardai der Sprung in den Europapokal?

Der 1. FC Köln trifft auf Hertha BSC. Goal erklärt, warum Sky das Spiel nicht live zeigt.

Darum zeigt Sky heute nicht 1. FC Köln vs. Hertha BSC live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG 1. FC Köln vs. Hertha BSC WETTBEWERB Bundesliga | 1. Spieltag ORT Rheinenergiestadion | Köln ANSTOSS 17.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

1. FC Köln vs. Hertha BSC heute nicht bei Sky: Die Übertragung der Bundesliga

Neue Saison, neue Rechtelage: Mit Beginn der Spielzeit 2021/22 tritt auch der neue TV-Vertrag in Kraft. Und dieser sieht bei der Live-Übertragung der Bundesligaspiele eine entscheidende Änderung vor. Ab sofort zeigt Sky nicht mehr die Sonntagsspiele!

Nachdem in den vergangenen Jahren bereits die Freitagsspiele exklusiv zunächst bei Eurosport und später bei DAZN zu sehen waren, wanderten nun auch die Sonntagspartien zu DAZN ab. Zwar zeigte der Streamingdienst auch bislang bereits Spiele am Sonntag, dabei handelte es sich aber nicht um Spiele zu regulären Anstoßzeiten. Partien sonntags um 13.30 Uhr und am Montagabend fanden nur hin und wieder statt.

Nun aber sind auch die Spiele zu den Standardzeiten um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr ausschließlich bei DAZN zu sehen. Die Experten unter Euch werden bereits die Stirn runzeln: 17.30 Uhr am Sonntag? Liefen die Spiele nicht immer um 18 Uhr? Völlig richtig! Doch auch das ist Teil des neuen TV-Vertrages. Die Anstoßzeit der späten Sonntagspartie wurde um eine halbe Stunde vorverlegt.

Dies hängt mit der Abschaffung der Montagsspiele zusammen. Statt fünf Partien am Sonntagmittag und fünf Spielen am Montagabend werden nun nach Europapokalwochen insgesamt zehn Partien pro Saison am Sonntag um 19.30 Uhr angepfiffen. Durch die Vorverlegung der früheren 18-Uhr-Partie kommen sich die beiden späten Sonntagsspiele im Normalfall nicht ins Gehege.

1. FC Köln vs. Hertha BSC heute nicht live bei Sky: So empfangt Ihr DAZN

Wer in den kommenden Jahren die Freitags- oder Sonntagsspiele der Bundesliga sehen will, der benötigt ein Abonnement bei DAZN. Denn nur der Streamingdienst überträgt die Partien. Die Übertragung der Begegnung zwischen Köln und Hertha beginnt heute bereits um 16.30 Uhr. Noch bis Ende September bietet DAZN seinen Gratismonat an, um das Programm ausgiebig testen zu können.

Wenn Ihr danach am Ball bleiben wollt, habt Ihr die Wahl zwischen einem Monatsabo oder einem Jahresvertrag. Das Monatsabo bietet die Flexibilität einer monatlichen Kündigung und kostet 14,99 Euro. Wer sportbegeistert ist und sich direkt für ein Jahr an DAZN binden will, wird dafür finanziell belohnt. Denn für das Jahresabo werden zwar 149,99 Euro fällig, aber damit werden Euch gegenüber dem Monatsabo zwei Monate quasi geschenkt.

Bei DAZN seid Ihr an der richtigen Adresse, wenn Ihr nationalen und internationalen Spitzenfußball erleben wollt. Die spanische, französische und italienische Liga sind bei DAZN im Programm, dazu auch die Pokalwettbewerbe aus den drei Ländern. Hinzu kommen aus England der FA Cup sowie der Ligapokal.

Wer nicht nur auf Fußball steht, der bekommt bei DAZN die volle Ladung an Darts, NFL, WWE, UFC, die Tennistour der Frauen und durch die Integration der Eurosport-Sender noch viele, viele Sportarten mehr.

1. FC Köln vs. Hertha BSC heute nicht live auf Sky: Die Aufstellungen

Aufstellung Köln:

Horn - Schmitz, Hübers, Czichos - Kainz, Skhiri, Hector, Thielmann - Uth, Ljubicic - Modeste

Aufstellung Hertha:

Schwolow - Pekarik, Stark, Dardai, Plattenhardt - Ascacibar, Serdar, Tousart, Boateng - Cunha, Jovetic

Darum zeigt Sky nicht 1. FC Köln vs. Hertha BSC heute live: Die Opta-Fakten vor dem Spiel

Der 1. FC Köln ist seit 3 Bundesligaspielen gegen Hertha BSC ungeschlagen (1 Sieg, 2 Remis), unter den aktuellen BL-Teams nur gegen Aufsteiger VfL Bochum länger (4). In diesen 3 Partien gegen die Hertha blieben die Kölner ohne Gegentor, aktuell länger als gegen jeden anderen Bundesligisten.

Zu Hause gewann der 1. FC Köln 18 seiner 30 Bundesligaspiele gegen Hertha BSC (60%). Unter den aktuellen Bundesligisten hat der Effzeh nur gegen Aufsteiger Bochum eine bessere Siegquote im eigenen Stadion (72%).

Hertha BSC ist seit 8 Bundesliga-Auftaktspielen ungeschlagen (6 Siege, 2 Remis), dies gelang den Berlinern zuvor nur zwischen 1973 und 1982 (ebenfalls 8). Nur der FC Bayern München ist in BL-Auftaktspielen aktuell länger ungeschlagen (9).

Hertha BSC gewann 3 der letzten 4 Bundesliga-Auftaktspiele in der Fremde (1 Remis), so viele Siege holte die Alte Dame in ihren 13 Gastspielen am 1. BL-Spieltag zuvor zusammen.

Der 1. FC Köln verlor seine letzten 3 Saisonauftakt-Spiele in der Bundesliga allesamt. Unter den aktuellen BL-Teams hat nur der VfB Stuttgart derzeit eine längere Niederlagen-Serie am ersten Bundesliga-Spieltag (4).

Der 1. FC Köln blieb in den letzten beiden Bundesligaspielen der Vorsaison ohne Gegentreffer, 3 Weiße Westen in Folge gab es für die Kölner im Oberhaus letztmals im Herbst 2016.

In der Vorsaison war Hertha BSC das einzige Bundesligateam, das kein einziges Tor nach einem Eckball erzielte. Insgesamt schoss nur der abgestiegene FC Schalke 04 in der Saison 2020/21 weniger Standardtore (5) als die Berliner (7, wie Bielefeld).

Kevin-Prince Boateng kehrt nach 14 Jahren wieder zu Hertha BSC zurück. Der Offensivspieler absolvierte zwischen 2005 und 2007 42 Bundesligaspiele für die Hertha und sammelte dabei 12 direkte Torbeteiligungen (4 Tore, 8 Assists). Bei seinem bislang letzten BL-Einsatz für die Berliner erzielte er ein Tor gegen Eintracht Frankfurt (im Mai 2007).

Dejan Ljubicic, der im Sommer von Rapid Wien zum 1. FC Köln in die deutsche Bundesliga gewechselt ist, spielte unter allen Spielern der österreichischen Bundesliga in der Vorsaison am zweithäufigsten den vorletzten Pass vor einem Torschuss (29). Dazu bereitete er 4 Treffer direkt vor.

Steffen Baumgart steht erstmals als Chefcoach des 1. FC Köln in der Bundesliga an der Seitenlinie. Der letzte Effzeh-Coach, der das erste Bundesliga-Spiel seiner Amtszeit mit den Geißböcken gewann, war Volker Finke im April 2011 (2-0 gegen Leverkusen) – seither gab es ein Remis unter Peter Stöger und 6 Niederlagen.

Darum zeigt Sky nicht 1. FC Köln vs. Hertha BSC live: Der Vorbericht zur Bundesliga heute

Geschäftsführer Alexander Wehrle vom Bundesligisten 1. FC Köln hofft, bald wieder in vollen Stadien spielen zu können. "Wir wünschen uns und fordern von der Politik, dass spätestens im Zuge der nächsten Corona-Schutzverordnung jeder Veranstalter sein Hausrecht ausüben kann und bei 2G und unter Einhaltung der Hygiene-Regeln unter freiem Himmel auch 100 Prozent Zuschauer-Kapazität möglich ist", sagte der 46-Jährige dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Ein volles Stadion muss laut Wehrle machbar sein, "wenn die Hospitalisierungsraten und die Impfquote auf einem guten Weg sind". Die Inzidenzzahl alleine reiche künftig für eine Beurteilung der Situation nicht mehr aus.

Köln plant beim ersten Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Hertha BSC mit 16.500 Fans im Stadion, lässt aber fast nur noch Geimpfte oder Genesene in die Arena. Lediglich 1000 Kinder und Jugendliche erhalten mit einem negativen Test Einlass. Der FC und auch Wehrle selbst hatten für diese "2G-Regelung" teilweise massive Kritik einstecken müssen. "Ja, ich habe die eine oder andere Zuschrift bekommen, dass ich doch endlich nach Stuttgart abhauen solle", sagte Wehrle lachend.

Außerdem verteidigte er die Transferpolitik der Kölner, die ihre bisherigen vier Neuzugänge allesamt ablösefrei holten. "Selbstverständlich sind wir handlungs- und konkurrenzfähig", sagte Wehrle mit Blick auf die Transferaktivitäten anderer Bundesligaklubs wie Union Berlin oder Arminia Bielefeld: "Ich bin überzeugt, dass wir bereits eine wettbewerbsfähige Mannschaft haben. Dennoch behalten wir die Augen auf dem Transfermarkt offen."

Quelle: SID