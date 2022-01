1. FC Köln vs. Hamburger SV (HSV): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – den DFB-Pokal heute live sehen

In dieser Woche gehen die Achtelfinalspiele im DFB-Pokal über die Bühne. Hierbei kommt es am Dienstag um 18.30 Uhr unter anderem zur Partie 1. FC Köln gegen Hamburger SV. Damit treffen zwei in den jeweiligen Ligen zufriedene Teams aufeinander. Die Geißböcke spielen um die Europacup-Plätze mit und die Hanseaten befinden sich in der 2. Bundesliga voll im Aufstiegsrennen.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Für den 1. FC Köln begann die Pflichtspiel-Saison mit einem Pokal-Duell bei Carl Zeiss Jena. Hierbei rangen die Geißböcke den Regionalligisten im Elfmeterschießen nieder. Danach setzte sich die Elf von Steffen Baumgart Ende Oktober beim Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart durch.

➕3️⃣ Hart erkämpfte Punkte nehmen wir aus der Hauptstadt mit nach Köln! 💪

___#effzeh pic.twitter.com/bokwcinqiY — 1. FC Köln (@fckoeln) January 9, 2022

Der HSV gewann in der 1. Runde beim Drittligisten Eintracht Braunschweig. Es folgte ein Duell mit Nürnberg, dabei hatte die von Tim Walter trainierte Mannschaft nach Elfmeterschießen das bessere Ende für sich.

Heute um 18.30 Uhr kommt es im DFB-Pokal zum Traditionsduell 1. FC Köln vs. Hamburger SV (HSV). Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

1. FC Köln vs. Hamburger SV (HSV): Das Spiel im DFB-Pokal heute auf einen Blick

Spiel: 1. FC Köln vs. Hamburger SV (HSV) (live bei Sky Ticket streamen) Datum: Dienstag, 18. Januar 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: RheinEnergieStadion (Köln)

1. FC Köln gegen Hamburger SV (HSV) heute live im TV verfolgen: Der DFB-Pokal im Fernsehen

Im April 2018 vergab der DFB die Ausstrahlungsrechte für die Pokalsaisons 2019/2020 bis 2021/2022. Diese berechtigen Sky dazu, Euch alle Partien ins Haus zu liefern. Zudem dürfen die ARD und Sport1 Begegnungen im Free-TV zeigen. GOAL erklärt Euch, wie es um die Übertragung von 1. FC Köln vs. Hamburger SV steht.

1. FC Köln – Hamburger SV (HSV) heute live auf Sport1 im Free-TV

Sport1 darf bis zum Viertelfinale eines der Dienstagsspiele senden und entschied sich diesmal für das Traditionsduell Köln gegen HSV. Dieses könnt Ihr Euch also heute kostenlos ansehen. Und das bedeutet folgerichtig, dass Ihr kein Abo benötigt. Der Anpfiff der Partie im RheinEnergieStadion erfolgt um 18.30 Uhr und eine Stunde zuvor startet die Vorberichterstattung. Nachfolgend findet Ihr die Schlüsselinfos zur Übertragung des Pokalduells 1. FC Köln vs. Hamburger SV (HSV) bei Sport1:

Sender: Sport1

Sport1 Vorberichte ab: 17 Uhr

17 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Moderatoren: Laura Papendick, Jochen Stutzky

Laura Papendick, Jochen Stutzky Kommentator: Markus Höhner

Markus Höhner Experte: Stefan Effenberg

Live auf Sky: So könnt Ihr 1. FC Köln vs. Hamburger SV (HSV) heute im Pay-TV anschauen

Nachdem Sky die Senderechte an allen DFB-Pokal-Matches hält, könnt Ihr jenes zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV genauso gut im Pay-TV mitverfolgen. Genauer gesagt liegt Ihr für die Ausstrahlung in voller Länge bei Sky Sport 3 goldrichtig. Zudem könnt Ihr Euch für eine Konferenz auf Sky Sport 1 entscheiden, wobei Ihr dort auch die wichtigsten Szenen des Spiels 1860 München vs. Karlsruher SC seht. Unabhängig von Eurer Wahl könnt Ihr die Übertragungen überdies in HD genießen. Doch schreibt Euch die Eckdaten zur Übertragung von Köln vs. HSV im Bezahlfernsehen auf:

Sender der Übertragung in voller Länge: Sky Sport 3 (HD)

Sky Sport 3 (HD) Sender der Konferenz: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Vorberichte ab: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

Wenn Ihr Euch den DFB-Pokal im Pay-TV anschauen möchtet, benötigt Ihr das Sport-Paket von Sky. Dabei könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo für 20 Euro und einer Kombination mit dem Bundesliga-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Auf der Webseite des Anbieters stehen alle Fakten.

1. FC Köln gegen Hamburger SV (HSV): Den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt also im Fall des DFB-Pokal-Spiels 1. FC Köln gegen Hamburger SV zwei Optionen für das Mitverfolgen im TV. Überdies besteht die Möglichkeit, Euch das Traditionsduell zwischen den Geißböcken und den Hanseaten im LIVE-STREAM anzusehen. Und dafür gibt es gleich vier verschiedene Vorgehensweisen.

Mit Sky Ticket den DFB-Pokal im LIVE-STREAM schauen: 1. FC Köln – Hamburger SV (HSV)

Wenn Ihr noch keinen aktivierten Zugang bei Sky habt und Euch die Partie beim Bezahlanbieter anschauen möchtet, hilft Euch unter anderem das Sky Ticket weiter. Zum einen erfolgt die Freischaltung sofort und zum anderen ist keine langfristige Bindung erforderlich. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr etwa ab dem Traditionsduell Köln gegen HSV viereinhalb Wochen lang das gesamte Sportangebot im Live-Stream genießen.

In anderen Worten zeigt Euch der Bezahlanbieter zusätzlich zum DFB-Pokal die Bundesliga, die 2. Bundesliga, die Premier League, die Formel 1, die NHL, die ATP-World- und die PGA-Tour. Außerdem könnt Ihr den Zugang mit zwei Geräten gleichzeitig nutzen.

Mit OneFootball den DFB-Pokal im LIVE-STREAM bei Sky mitverfolgen: 1. FC Köln – Hamburger SV (HSV)

Ihr interessiert Euch lediglich für ausgewählte DFB-Pokal-Begegnungen und möchtet diese bei Sky mitverfolgen? Dann hat GOAL gute Nachrichten für Euch, denn dank einer Kooperation mit OneFootball könnt Ihr den Zugang für einzelne Matches erwerben. Genauer gesagt müsst Ihr hierfür 3,99 Euro auf den Tisch legen.

Sechs intensive und ereignisreiche Tage in Sotogrande liegen hinter uns 🇪🇸 Unser Sportdirektor Michael #Mutzel blickt auf die Vorbereitung und gibt einen Ausblick auf die in der kommenden Woche startende Rest-Rückrunde ➡ https://t.co/Ts2gN6HZdG 💻#nurderHSV #MoinSotogrande pic.twitter.com/yadSfO366u — Hamburger SV (@HSV) January 8, 2022

1. FC Köln vs. Hamburger SV (HSV) heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Für die Kunden des Pay-TV-Anbieters mit einem aktivierten Konto gestaltet sich das Ganze besonders einfach. Denn: Ihr müsst Euch ausschließlich vor dem Pokalduell 1. FC Köln vs. Hamburger SV bei Sky Go einloggen. Die Freischaltung geht sich üblicherweise nicht am selben Tag aus, doch Ihr könnt überdies Wiederholungen nutzen. Ihr findet deren Termine auf der Webseite.

1. FC Köln gegen Hamburger SV (HSV) im LIVE-STREAM auf Sport1: So seht Ihr den DFB-Pokal heute kostenlos

Zusätzlich stellt Euch Sport1 auf seiner Homepage rund um die Uhr einen Live-Stream zur Verfügung. Somit könnt Ihr Euch die Begegnung im RheinEnergieStadion auch kostenlos im Internet ansehen. Dasselbe trifft auf die Vorberichterstattung vor der Übertragung des Traditionsduells im DFB-Pokal Köln gegen HSV zu.

Die Highlights auf Sky sowie auf Sport1: So seht Ihr 1. FC Köln – Hamburger SV (HSV) heute

Außerdem könnt Ihr nach den Partien um 20.45 Uhr, St. Pauli – Borussia Dortmund und Bochum – Mainz 05, die Höhepunkte aller vier Dienstagspartien sehen. Die dazugehörige Sendung startet um 22.45 Uhr auf Sky Sport 1 (HD) und somit in Anschluss an die Abendkonferenz. Bei Sport1 müsst Ihr hingegen rund 48 Stunden abwarten. Denn: Ihr bekommt am Donnerstag ab 21.30 Uhr die Highlights zu sehen. Danach steht die Pokal-Analyse auf dem Programm.

1. FC Köln – Hamburger SV (HSV) heute im LIVE-TICKER

Abschließend möchte Euch GOAL seinen LIVE-TICKER zum Traditionsduell im DFB-Pokal 1. FC Köln vs. Hamburger SV ans Herz legen. Damit bleibt Ihr zu allen Schlüsselmomenten im Bilde. Zu diesem Zweck senden wir auch Push-Nachrichten.

1. FC Köln vs. Hamburger SV (HSV) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der DFB-Pokal heute live übertragen

Live im Free-TV: Sport1 Live im Pay-TV (in voller Länge): Sky Sport 3 (HD) Live im Pay-TV (Konferenz): Sky Sport 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / OneFootball / Sky Go / Sport1 (kostenlos) HIGHLIGHTS: Sky Sport 1 (HD) / Sport1 (kostenlos) Im LIVE-Ticker: GOAL

1. FC Köln – Hamburger SV (HSV) heute live: Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Die Aufstellungen folgen rund eine Stunde vor dem Anpfiff.