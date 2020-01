FC Getafe vs. Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von LaLiga

LaLiga geht nach einer kurzen Pause weiter: Real Madrid muss gegen Getafe ran. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM läuft.

muss am 19. Spieltag von beim ran. Anstoß der Partie ist am Samstag, den 4. Januar 2020 um 16 Uhr im Coliseum Alfonso Perez.

Das Duell zwischen den Nachbarn (Getafe ist ein Vorort von Madrid) ist aktuell tabellarisch gesehen ein Top-Spiel. Real belegt aktuell Platz zwei, Getafe rangiert auf Rang sechs - insgesamt sieben Punkte trennen die beiden Kontrahenten. Hier geht's direkt zur Tabelle der spanischen Beletage.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob und wie Ihr die Partie zwischen dem FC Getafe und Real Madrid heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem gelangt Ihr hier hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

FC Getafe vs. Real Madrid: Das Duell in der Übersicht

Partie FC Getafe - Real Madrid Datum Samstag, 4. Januar 2020 | 16 Uhr Ort Coliseum Alfonso Perez Zuschauer 17.000 Plätze

FC Getafe vs. Real Madrid heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Botschaft für all diejenigen, die das LaLiga-Spitzenspiel verfolgen möchten: Die Begegnung zwischen Getafe und Real Madrid wird in nicht im Free-TV übertragen, da sich kein Sender die Übertragungsrechte an den Partien der spanischen Liga gesichert hat.

Deswegen geht man am heutigen Samstag trotzdem nicht leer aus, denn es gibt noch eine andere Möglichkeit, beim Duell Getafe - Real Madrid dabei zu sein - und zwar mit dem LIVE-STREAM von DAZN.

DAZN übertragt die Stars von Real Madrid zwar nur im LIVE-STREAM, doch dieser kann mit wenigen Handgriffen auch auf Eurem TV-Gerät zum Laufen gebracht werden.

Die DAZN-App, welche kostenlos (zum Beispiel im Apple Store und Google-Play-Store) heruntergeladen werden kann, ist hier die Lösung. Auch für Spielekonsolen steht sie bereit.

Einmal auf Euren Smart-TV oder jedes andere mobile Gerät installiert, könnt Ihr LaLiga nun live verfolgen. Alle weiteren Informationen zum LIVE-STREAM findet Ihr im folgenden Abschnitt.

FC Getafe vs. Real Madrid im LIVE-STREAM sehen: so funktioniert's

Um auf den LIVE-STREAM zu Getafe vs. Real Madrid zugreifen zu können, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Im Rahmen eines kostenlosen Probemonats könnt Ihr das Programm des Streamingdienstes zunächst ganz bequem ausprobieren.

Sobald der Gratismonat vorbei ist, bekommt man für 11,99 Euro monatlich jede LaLiga-Partie live und in voller Länge zu sehen. Zudem gehören auch die Begegnungen der und sowie die -Highlights und auch die Champions- sowie zum Angebot von DAZN. Ihr schaut nicht nur Fußball? Auch die NBA, NHL, NFL und viele weitere Sportarten werden gezeigt.

Falls Euch der Service auf Dauer dann doch nicht zusagen sollte, könnt Ihr das Abo jederzeit problemlos zum Monatsende kündigen - es gibt keinerlei vertragliche Bindungen.

FC Getafe vs. Real Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Am Samstag beginnt die Übertragung aus dem Estadio Coliseum Alfonso Perez einige Minuten vor dem Anstoß, welcher um 16.00 Uhr erfolgt. Als Kommentator ist für Euch im Robbie Hunke im Einsatz. Begleitet wird er von Sebastian Kneißl als Experte.

An dieser Stelle findet Ihr die Aufstellungen für die Partie, sobald sich die beiden Trainer auf eine Startformation festgelegt haben.

Barcelona - Getafe im LIVE-TICKER verfolgen

Wer die Partie am Samstagnachmittag nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen kann, muss natürlich nicht in Gänze auf das Spiel verzichten: Beim LIVE-TICKER von Goal zu FC Getafe vs. Real Madrid bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Die Vorberichterstattung im Ticker beginnt bereits rund zwanzig Minuten vor Anpfiff: Dort erfahrt Ihr sämtliche wissenswerte Informationen rund um die Partie. Sobald der Ball rollt, werdet Ihr stets mit blitzschnellen Aktualisierungen über die Geschehnisse auf dem Rasen auf dem Laufenden gehalten.