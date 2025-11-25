Im Rahmen der Champions League stehen sich am Dienstag, den 25. November, der FC Chelsea und der FC Barcelona gegenüber. Die Partie des 5. Spieltags wird um 21 Uhr angestoßen und an der Stamford Bridge in London ausgetragen.

GOAL verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

FC Chelsea vs. FC Barcelona (Barca) im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute live?

Abgesehen vom Duell zwischen dem BVB und Villarreal werden heute alle Champions-League-Partien bei DAZN übertragen - darunter auch Chelsea gegen Barcelona. Für das Einzelspiel setzt der Streamingdienst auf Kommentator Freddie Schulz. Die Begegnung ist zudem Teil der Konferenz, die von Marco Hagemann kommentiert wird. Ob Einzelspiel oder Konferenz - in beiden Fällen ist ein DAZN-Unlimited-Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit FC Chelsea gegen Barcelona

Champions League - Champions League Stamford Bridge

FC Chelsea vs. Barcelona: Aufstellungen

News über FC Chelsea

Der FC Chelsea ist in der Premier League neuer erster Verfolger von Tabellenführer Arsenal. Möglich wurde das durch den 3:0-Sieg am Wochenende gegen die Wolverhampton Wanderers sowie Manchester Citys 1:2-Niederlage gegen Newcastle United.

News über Barcelona

Auch der FC Barcelona hat in der Liga wichtige Punkte auf Tabellenführer Real Madrid gutgemacht. Auch hier patzte der Konkurrent: Während die Madrilenen gegen den FC Elche nur ein 2:2 erreichten, setzte sich Barca mit 4:0 gegen Athletic Bilbao durch.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Chelsea vs. Barcelona: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

FC Chelsea vs. FC Barcelona (Barca) im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute live? Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.