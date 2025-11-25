FC Chelsea vs. FC Barcelona (Barca) im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute live?

Im Rahmen der Champions League stehen sich am Dienstag, den 25. November, der FC Chelsea und der FC Barcelona gegenüber. Die Partie des 5. Spieltags wird um 21 Uhr angestoßen und an der Stamford Bridge in London ausgetragen.
Abgesehen vom Duell zwischen dem BVB und Villarreal werden heute alle Champions-League-Partien bei DAZN übertragen - darunter auch Chelsea gegen Barcelona. Für das Einzelspiel setzt der Streamingdienst auf Kommentator Freddie Schulz. Die Begegnung ist zudem Teil der Konferenz, die von Marco Hagemann kommentiert wird. Ob Einzelspiel oder Konferenz - in beiden Fällen ist ein DAZN-Unlimited-Abonnement erforderlich.
Der FC Chelsea ist in der Premier League neuer erster Verfolger von Tabellenführer Arsenal. Möglich wurde das durch den 3:0-Sieg am Wochenende gegen die Wolverhampton Wanderers sowie Manchester Citys 1:2-Niederlage gegen Newcastle United.
News über Barcelona
Auch der FC Barcelona hat in der Liga wichtige Punkte auf Tabellenführer Real Madrid gutgemacht. Auch hier patzte der Konkurrent: Während die Madrilenen gegen den FC Elche nur ein 2:2 erreichten, setzte sich Barca mit 4:0 gegen Athletic Bilbao durch.