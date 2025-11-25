FC Chelsea vs. FC Barcelona (Barca) im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute live?

Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Der FC Chelsea empfängt den FC Barcelona in der Champions League. Wo die Partie läuft, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Im Rahmen der Champions League stehen sich am Dienstag, den 25. November, der FC Chelsea und der FC Barcelona gegenüber. Die Partie des 5. Spieltags wird um 21 Uhr angestoßen und an der Stamford Bridge in London ausgetragen.

GOAL verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Abgesehen vom Duell zwischen dem BVB und Villarreal werden heute alle Champions-League-Partien bei DAZN übertragen - darunter auch Chelsea gegen Barcelona. Für das Einzelspiel setzt der Streamingdienst auf Kommentator Freddie Schulz. Die Begegnung ist zudem Teil der Konferenz, die von Marco Hagemann kommentiert wird. Ob Einzelspiel oder Konferenz - in beiden Fällen ist ein DAZN-Unlimited-Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit FC Chelsea gegen Barcelona

FC Chelsea vs. Barcelona: Aufstellungen

1
Robert Sánchez
29
W. Fofana
3
M. Cucurella
27
M. Gusto
23
T. Chalobah
49
A. Garnacho
25
Moisés Caicedo
41
Estevao
8
Enzo Fernández
24
C
R. James
7
P. Neto
13
J. Garcia
23
Jules Koundé
3
A. Balde
5
P. Cubarsi
4
C
R. Araujo
16
F. Lopez
21
F. de Jong
24
E. Garcia
10
L. Yamal
7
F. Torres
9
R. Lewandowski

News über FC Chelsea

Der FC Chelsea ist in der Premier League neuer erster Verfolger von Tabellenführer Arsenal. Möglich wurde das durch den 3:0-Sieg am Wochenende gegen die Wolverhampton Wanderers sowie Manchester Citys 1:2-Niederlage gegen Newcastle United.

News über Barcelona

Auch der FC Barcelona hat in der Liga wichtige Punkte auf Tabellenführer Real Madrid gutgemacht. Auch hier patzte der Konkurrent: Während die Madrilenen gegen den FC Elche nur ein 2:2 erreichten, setzte sich Barca mit 4:0 gegen Athletic Bilbao durch.

Form

CHE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

BAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
15/8
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

CHE

Letzte 5 Spiele

BAR

2

Siege

2

Unentschieden

1

Sieg

6

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FC Chelsea vs. Barcelona: Die Tabellen

