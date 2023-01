FC Chelsea verpflichtet Malo Gusto von Lyon

Nächster Transfer an der Stamford Bridge: Von Olympique Lyon kommt ein Rechtsverteidiger, der auch mal bei Bayern gehandelt wurde.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea hat die Verpflichtung von Olympique Lyons Rechtsverteidiger Malo Gusto perfekt gemacht. Wie die Londoner am Sonntagmorgen bekanntgaben, wechselt der 19-Jährige im kommenden Sommer an die Stamford Bridge und verbringt den Rest der laufenden Saison noch in Lyon. Der Vertrag Gustos bei Chelsea ist bis 2030 datiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme für Gusto bei rund 30 Millionen Euro liegen. Der französische U21-Nationalspieler wurde zuletzt auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, der ihn als möglichen Ersatz für Benjamin Pavard auf dem Zettel gehabt haben soll.

Chelsea hatte indes in den vergangenen Wochen bereits mehrere große Transfers getätigt: So verpflichteten die Blues im Januar Benoit Badiashile, Andrey Santos, Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke, Joao Felix und David Datro Fofana.

DAS BILD ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gusto wurde in Lyons Nachwuchsabteilung ausgebildet und feierte im Januar 2021 mit 17 Jahren sein Ligue-1-Debüt. In der aktuellen Spielzeit absolvierte er bisher 15 Pflichtspieleinsätze für den französischen Topklub, in denen ihm eine Vorlage gelang.