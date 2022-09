FC Chelsea: Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang steht kurz bevor

Zwischen dem FC Chelsea und dem FC Barcelona bahnt sich ein spektakuläres Tauschgeschäft an.

Pierre-Emerick Aubameyang steht kurz vor einem Wechsel vom FC Barcelona zum FC Chelsea. Das berichtet das britische Portal The Athletic. Demnach haben die Londoner ein neues Angebot für den 33-jährigen Stürmer in Höhe von 7,5 Millionen Euro Ablöse plus Verteidiger Marcos Alonso (31) abgegeben.

Laut The Athletic befindet sich Aubameyang aktuell noch in Barcelona, aber beide Parteien nähern sich am Deadline Day einem Deal Stück für Stück an. Der Gabuner, der von Juli 2013 bis Januar 2018 für Borussia Dortmund in der Bundesliga auflief, soll bei Chelsea einen Vertrag über zwei Jahre erhalten plus Option auf ein drittes Jahr. Diese richte sich angeblich nach der Anzahl der Einsätze im zweiten Vertragsjahr für das Team von Trainer Thomas Tuchel.

FC Chelsea: Tuchel und Aubameyang kennen sich vom BVB

Beim FC Chelsea würde Aubameyang eine große Lücke auf der Position des Mittelstürmers füllen. Aktuell stehen bei den Londonern mit dem verletzten Armando Broja (20) und Ex-Dortmunder Michy Bathshuayi (28) nur zwei etatmäßige Stoßstürmer unter Vertrag. Letzterer spielt in den Planungen der Blue keine Rolle mehr.

Bei den Londonern träfe Pierre-Emerick Aubameyang außerdem auf seinen Ex-Trainer Thomas Tuchel. Letzterer trainierte den Gabuner bereits in Dortmund, die Zusammenarbeit verlief nicht ohne Probleme. So wurde Aubameyang beispielsweise nach einem Kurztrip nach Mailand von Tuchel suspendiert.