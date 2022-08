Chelsea will angeblich Frenkie de Jong und Pierre-Emerick Aubameyang in letzter Transferwoche holen

Der FC Chelsea spekuliert noch darauf, vor dem Ende der Transferphase gleich zwei Spieler des FC Barcelona holen zu können.

Der FC Chelsea ist nach Angaben der spanischen Sportzeitung Sport gleich an zwei Spielern des FC Barcelona interessiert: Über das Werben um Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang hatten mehrere spanische Medien bereits in der vergangenen Woche berichtet, nun soll aber auch in den in der kommenden Woche anstehenden Verhandlungen das Thema Frenkie de Jong noch einmal dem Bericht zufolge auf den Tisch kommen.

Barcelona möchte noch Spieler abgeben, um mit Jules Koundé auch den letzten der Sommer-Neuzugänge bei der Liga registrieren zu können. Die finanziell gebeutelten Katalanen haben Aubameyang, de Jong und auch Memphis Depay als Kandidaten für einen Abgang auserkoren.

Chelsea will wohl bei de Jong kurz vor Ende der Transferphase eingreifen

Bei Aubameyang reiche laut Bericht das aktuelle Chelsea-Angebot allerdings aus Sicht Barças nicht aus, um zu einer Einigung zu kommen. Bei de Jong wollen die Blues angeblich ein geplantes Treffen zwischen der De-Jong-Seite und den Blaugrana abwarten, in dem der Niederländer zu einer Gehaltsreduzierung überredet werden soll.

Bringt dieses Gespräch keine Einigung, wolle Chelsea laut Sport dazwischengrätschen und kurz vor der Schließung des Transferfensters ein Angebot für de Jong abgeben.