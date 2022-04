FC Chelsea vs. Real Madrid live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In dieser Woche gehen die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League über die Bühne. Hierbei findet am Mittwoch um 21 Uhr unter anderem das Kräftemessen des FC Chelsea mit Real Madrid statt. Dabei trifft der Dritte in der Premier League auf den überlegenen Spitzenreiter in LaLiga.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute live sehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Der FC Chelsea bezwang im Achtelfinale OSC Lille. Hierbei mussten sich die Franzosen auswärts mit 0:2 und zuhause mit 1:2 geschlagen geben. Zuvor hatte der von Thomas Tuchel trainierte Titelverteidiger die Gruppe H mit 13 Punkten und drei Zählern weniger als Sieger Juventus als Zweiter abgeschlossen.

Real Madrid setzte sich im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain durch. Hierbei erlebten die Königlichen eine 0:1-Auswärtspleite und einen 3:1-Heimsieg. Die Vorrunde schlossen Carlo Ancelottis Schützlinge als Gruppensieger vor Inter Mailand ab.

Heute findet im Zuge des Viertelfinales in der Champions League die Partie zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid statt. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Chelsea vs. Real Madrid Datum: Mittwoch, 6. April 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Stamford Bridge (London)

FC Chelsea – Real Madrid heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN hält seit dieser Spielzeit die alleinigen Rechte an der überwiegenden Anzahl der Spiele in der Champions League. Hierbei bildete eines der beiden Dienstagmatches, Benfica vs. Liverpool, die Ausnahme. Ihr könnt Euch allerdings das Kräftemessen zwischen den Portugiesen und den Reds ab Freitag beim Bezahlanbieter anschauen.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Um hiervon und beispielsweise von der Ausstrahlung der Partie Chelsea gegen Real Madrid Gebrauch zu machen, benötigt Ihr jedoch ein Abo. Genauer gesagt könnt Ihr diesbezüglich Monats- und Jahresverträge abschließen. Mit der erstgenannten Option müsst Ihr 29,99 Euro auf den Tisch legen. Andernfalls könnt Ihr Euch zwischen einer einmaligen Transaktion von 274,99 Euro oder monatlichen Raten in Höhe von 24,99 Euro entscheiden. Diese Preise gelten allerdings nicht für bestehende Abonnenten. Hier findet Ihr zahlreiche Infos zu DAZN:

Der Vertragsabschluss erfolgt im Handumdrehen und dasselbe gilt für den zweiten Schritt. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher besitzt, benötigt Ihr ausschließlich die kostenlose App. Andernfalls könnt Ihr Euer TV-Gerät an einen PC oder an ein Notebook anschließen. Dafür benötigt Ihr jedoch ein HDMI-Kabel und die dazugehörigen Schnittstellen. Aber notiert Euch nun die wichtigsten Fakten zur Übertragung des Hinspiels im Champions-League-Viertelfinale FC Chelsea vs. Real Madrid:

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Max Siebald

Die Champions League in der DAZN Konferenz anschauen

DAZN lieferte während der gesamten Gruppenphase der Champions League sowie im darauffolgenden Achtelfinale Konferenzen ins Haus. Und Ihr könnt Euch ebenso im Viertelfinale mittwochs zwischen Übertragungen in voller Länge und einer Konferenz entscheiden. Heute ist diese Möglichkeit aus deutscher Sicht besonders interessant. Denn: Zeitgleich mit dem Viertelfinal-Hinspiel Chelsea gegen Real Madrid steigt das Match Villarreal gegen Bayern München.

FC Chelsea – Real Madrid heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also traditionelle Fernseher mit PCs und Notebooks vernetzen. Und das würde herzlich wenig weiterhelfen, wenn Ihr keine LIVE-STREAMS zur Verfügung hättet. Hierbei sendet DAZN sein komplettes Angebot ebenso im Internet.

Das bedeutet überdies, dass Ihr Euch das Kräftemessen Chelsea vs. Real Madrid in der Königsklasse grundsätzlich von überall aus ansehen könnt. Dafür benötigt Ihr wenig überraschend eine angemessene Internetverbindung. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist Euch ebenso mit Tablets und Smartphones geholfen.

FC Chelsea gegen Real Madrid im LIVE-TICKER

Zudem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zur Partie zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid im Bilde bleiben. Genauer gesagt informieren wir Euch hiermit zu sämtlichen Schlüsselmomenten im Match an der Stamford Bridge.

FC Chelsea – Real Madrid im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Chelsea vs. Real Madrid: Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.