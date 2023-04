Am Dienstag geht die Partie FC Chelsea vs. Real Madrid über die Bühne. Doch wo läuft heute die Übertragung der Champions im LIVE-STREAM und TV?

In diesen Tagen steigen in der Champions League die Viertelfinal-Rückspiele. Hierbei geht am Dienstag unter anderem das Duell FC Chelsea vs. Real Madrid über die Bühne. Der Anstoß an der Stamford Bridge erfolgt um 21 Uhr.

Der FC Chelsea unterlag im am vergangenen Mittwoch ausgetragenen Hinspiel bei Real Madrid mit 0:2. Zuvor setzten sich die mittlerweile von Frank Lampard trainierten Blues im Achtelfinale gegen Borussia Dortmund durch.

Der von Carlo Ancelotti betreute Titelverteidiger bezwang hingegen in einer Neuauflage des jüngsten Finales den FC Liverpool.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Die Übertragung der Champions League

Spiel: FC Chelsea vs. Real Madrid Datum: Dienstag, 18. April 2023 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Stamford Bridge (London)

FC Chelsea vs. Real Madrid: Die Champions League im TV sehen

Mit der Saison 2021/22 der Champions League traten neue Senderechte in Kraft. DAZN hält die alleinigen Rechte am überwiegenden Teil der Begegnungen in der Königsklasse. Außerdem sicherte sich Amazon Prime die Exklusivrechte am Großteil der weiteren Partien.

Überdies könnt Ihr ausschließlich das Finale im Free-TV verfolgen. Aber wo könnt Ihr das Rückspiel FC Chelsea vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM und TV sehen? Wer zeichnet für die Übertragung der Champions League verantwortlich?

FC Chelsea vs. Real Madrid live bei Amazon Prime: Die Voraussetzungen

Das Aufeinandertreffen an der Stamford Bridge zählt zu jenen, die bei Amazon Prime laufen. Dort benötigt Ihr ebenso wie bei DAZN einen Vertrag. Diesbezüglich stehen Monats- und Jahresabos zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr nach 30 Tagen üblicherweise 8,99 Euro oder 89,90 Euro bezahlen. Allerdings gewährt der Streaming-Dienstleister den Azubis und Studierenden einen 50-Prozent-Rabatt. Ihr könnt Euch auf der Homepage von Prime Video genauer einlesen.

Danach gelingt der Abo-Abschluss im Handumdrehen. Dasselbe gilt für den darauffolgenden Vorgang: Wenn Ihr ein Smart-TV-Gerät Euer Eigen nennt, könnt Ihr die Gratis-App herunterladen. Andernfalls könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden. Aber schreibt Euch jetzt die Schlüsselinfos zur Ausstrahlung des Spiels FC Chelsea vs. Real Madrid auf:

Übertragungsbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderation: Sebastian Hellmann

Andere Champions-League-Spiele bei DAZN mitverfolgen

Am Dienstag um 21 Uhr finden zwei Rückspiele im Viertelfinale der Champions League statt. Denn: Es steigt zusätzlich das inneritalienische Kräftemessen Napoli vs. Milan. Ihr könnt die Partie in der Stadt an den Füßen des Vesuvs bei DAZN miterleben.

FC Chelsea vs. Real Madrid im LIVE-STREAM anschauen

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Verfügung habt, könnt Ihr es mit dem LIVE-STREAM angehen. Amazon Prime zeigt ebenso wie DAZN sein komplettes Angebot im Netz. Daher könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen zwischen den Blues und den Königlichen mit einem geeigneten Internetzugang von jedem beliebigen Ort aus anschauen.

Amazon Prime und DAZN: Die Links für die Übertragungen der Champions League

Champions League am Dienstag LIVE auf Amazon Prime und auf DAZN

18.04., 21 Uhr FC Chelsea vs. Real Madrid Amazon Prime 18.04., 21 Uhr Napoli vs. Milan DAZN

FC Chelsea vs. Real Madrid heute im TICKER

Überdies versorgt Euch GOAL mit seinem TICKER zum Rückspiel FC Chelsea vs. Real Madrid. Damit erfahrt Ihr alles zu den nennenswerten Geschehnissen an der Stamford Bridge.

Im TV: Amazon Prime via Smart-TV Im STREAM: Amazon Prime Im TICKER: GOAL

FC Chelsea vs. Real Madrid: Die Aufstellungen zur Champions League

Chelsea: Kepa - Fofana, Thiago Silva, Chalobah - James, Kanté, Fernández, Kovacic, Cucurella, Gallagher - Havertz

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, Camavinga - Kroos, Fede Valverde, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior