FC Chelsea plant offenbar Transferdoppelschlag über 180 Millionen Euro

Der FC Chelsea hinkt den eigenen Ansprüchen in der Premier League hinter, schafft ein Transferdoppelschlag nun Abhilfe?

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea will im Winter offenbar erneut viel Geld für Neuzugänge in die Hand nehmen. Wie der Evening Standard berichtet, haben die Blues gleich zwei Leistungsträger von Sporting im Visier.

WAS IST DER HINTERGRUND? Konkret geht es um eine der heißesten Stürmeraktien Europas in Viktor Gyökeres, der Schwede feierte in diesem Jahr seinen Durchbruch und hat großen Anteil an der momentanen Tabellenführung von Sporting in der Liga Portugal. Auch der FC Bayern und der BVB sollen Interesse haben.

Zudem soll auch die Abwehr mit einem Sporting-Juwel verstärkt werden, dabei ist dem Bericht nach Ousmane Diomande in den Chelsea-Fokus gerückt.

WIE GEHT ES WEITER? Doch das Team aus Lissabon besteht offenbar auf die Ausstiegsklauseln des Duos, bei Gyökeres (Vertrag bis 2028) liegt diese bei 100 Millionen Euro, für den 20-jährigen Diomande (Vertrag bis 2027) wären 80 Millionen Euro fällig. Zusammen müssten die Blues dementsprechend 180 Millionen Euro auf den Tisch legen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 25-jährige Gyökeres zeigt in dieser Saison seinen Torriecher, in 20 Spielen kommt der Stürmer auf 17 Tore und acht Vorlagen. Der Ivorer Diomande kam im Januar aus Dänemark vom FC Midtylland und stand in dieser Saison ebenfalls in 20 Partien auf dem Feld.