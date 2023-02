FC Chelsea: Aubameyang, Badiashile und Madueke fehlen im Champions-League-Kader

Der FC Chelsea hat den offiziellen Champions-League-Kader veröffentlicht und dabei vor allem mit Blick auf drei Personalien überrascht.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea hat am Freitag den 25-Mann-Kader für die K.o.-Phase der Champions League bekanntgegeben. Überraschenderweise sind Pierre-Emerick Aubameyang sowie die Winter-Neuzugänge Benoît Badiashile und Noni Madueke darin nicht zu finden. Mit Andrey Santos und David Datro Fofana fehlen zudem zwei weitere Neuverpflichtungen. João Félix, Mykhailo Mudryk und Enzo Fernández hingegen haben es in das Aufgebot von Trainer Graham Potter geschafft.

WAS IST DER HINTERGRUND? Aubameyang dürfte aufgrund der Verpflichtung von Félix bei den Blues außen vor sein. Der Ex-Dortmunder war ohnehin zuletzt nicht gesetzt und kommt in dieser Saison bei 18 Einsätzen nur auf drei Tore und einen Assist. Kai Havertz, ein weiterer Konkurrent im Sturmzentrum, hat bei den Londonern einen Stammplatz inne und ist ebenfalls Teil des CL-Kaders.

Dass Benoît Badiashile und Noni Madueke in der Königsklasse aber nicht mit dabei sein dürfen, überrascht umso mehr, denn die beiden kamen erst im Januar an die Stamford Bridge. Für Madueke zahlte Chelsea stolze 35 Millionen Euro, Badiashile kam sogar für 38 Millionen Euro von der AS Monaco in die englische Hauptstadt.

WIE GEHT ES WEITER? Klar ist, dass der FC Chelsea durch die zahlreichen Winter-Transfers über einen enorm breiten Kader verfügt und deshalb Spieler für die Champions League aussortieren musste. Im Sommer könnten dafür dann aber einige Spieler den Verein verlassen und es dürfte ein großer Umbruch folgen.

