FC Chelsea: N'Golo Kanté und Pierre-Emerick Aubameyang wohl auf dem Zettel des FC Barcelona

Der FC Chelsea will im Sommer seinen Kader ausdünnen. Zwei Blues-Stars wecken offenbar das Interesse des FC Barcelona.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona ist offenbar scharf auf zwei Stars des FC Chelsea. Laut dem englischen Mirror wecken N'Golo Kanté und Pierre-Emerick Aubameyang das Interesse der Katalanen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Blues wollen nach ihren hohen Transferausgaben im Winter ihren Kader wohl ausdünnen. Der Vertrag von Kanté an der Stamford Bridge läuft zum Ende der Saison aus, die Katalanen hoffen dem Bericht zu Folge auf einen ablösefreien Coup.

Gerüchte um eine Rückkehr von Aubameyang ins Camp Nou gibt es schon länger. Auch der Gabuner selbst soll nicht abgeneigt von einem Comeback bei Barcelona sein.

WIE GEHT ES WEITER? Beim FC Chelsea wird im Sommer ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen, nach der Absage von Julian Nagelsmann gilt Mauricio Pochettino als Favorit auf den Trainerstuhl bei den Blues. Auch der neue Coach wird wohl Mitspracherecht bei möglichen Abgängen der Blues haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Beide Spieler standen in dieser Saison nicht viel für die Blues auf dem Feld. Verletzungsbedingt kommt Kanté nur auf sechs Partien in dieser Spielzeit. Aubameyang kommt seit seiner Rückkehr in die Premier League nicht wirklich zum Zug und absolvierte 20 Spiele.