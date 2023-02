FC Chelsea: "Er ist nicht gut gelaunt!" Shakhtar-Sportdirektor Darijo Srna äußert sich zu Mykhailo Mudryk

Chelsea-Winterneuzugang Mykhailo Mudryk geht es bei den Blues wohl nicht wirklich glücklich - Shakhtar liebäugelt nun schon mit einer Rückkehr.

WAS IST PASSIERT? Shakhtar-Sportdirektor Darijo Srna hat sich über die Laune und eine mögliche Rückkehr seines ehemaligen Spieler Mykhailo Mudryk geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "Bei Chelsea ist Mykhailo momentan nicht gut gelaunt", erklärt Srna bei Football Ramble, fügt jedoch an: "Er hat alle Qualitäten, um in den nächsten Jahren einer der besten Spieler in der Premier League zu sein."

Zu einer möglichen Rückkehr des Ukrainers sagte Srna mit einem Augenzwinkern: "Das ist kein Problem, wir werden ihn nach dem Krieg zurückkaufen."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mudryk galt im Wintertransferfenster lange als sicherer Transfer des FC Arsenal, bis der FC Chelsea dazwischen funkte. "Arsenal war voll und ganz in Mudryk verliebt, aber Chelsea hat gezeigt, dass sie konkreter und bereit sind, ihn zu kaufen. Letztendlich war es die Entscheidung von Mykhailo", sagte Srna.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 22-Jährige stand für Chelsea bisher in fünf Pflichtspielen auf dem Feld, eine Torbeteiligung gelang ihm noch nicht.