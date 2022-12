Arsenal gibt 62-Millionen-Angebot für Donezk-Angreifer Mudryk ab

Arsenal will sich bei Shakhtar Donezk bedienen - und ist bereit, viel Geld für Mykhaylo Mudryk in die Hand zu nehmen.

WAS IST PASSIERT? Nach Informationen von GOAL und SPOX hat der FC Arsenal ein Angebot in Höhe von rund 62 Millionen Euro inklusive Boni für Donezk-Angreifer Mykhaylo Mudryk abgegeben. Die Ukrainer wollen für den 21-jährigen Leistungsträger eigentlich eine Ablösesumme in Höhe von rund 100 Millionen Euro haben - ob ihnen die Offerte der Londoner hoch genug ist, darf daher bezweifelt werden. Mudryk selbst ist indes sehr daran interessiert, sich dem FC Arsenal anzuschließen.

WAS WURDE GESAGT? Trainer Mikel Arteta hatte sich vor Arsenals Partie gegen West Ham am Montag wie folgt zu möglichen Transfers im Winter geäußert. "Wir wussten, wie wichtig es ist, im Sommer frühzeitig Spieler zu holen, und genau das wollen wir auch im Januar tun", sagte der Spanier und führte weiter aus: "Das ist idealistisch, aber manchmal ist es nicht realistisch. Wenn Sie mich fragen, wollen wir die Spieler natürlich so schnell wie möglich haben."

WAS IST DER HINTERGUND? Leistungsträger und Mittelstürmer Gabriel Jesus zog sich beim WM-Gruppenspiel gegen Kamerun eine Knieverletzung zu und musste anschließend am rechten Knie operiert werden. Der Brasilianer wird den Nord-Londonern voraussichtlich noch etwa zwei Monate fehlen.

Deshalb sucht man nun einen Ersatz im Sturmzentrum. Mudryk ist zwar eher auf dem Flügel zu Hause, kann aber auch zentraler agieren. Aktuell ersetzt Eddie Nketiah Jesus und konnte beim Premier-League-Heimspiel gegen West Ham den Treffer zum 3:1-Endstand erzielen.

WIE GEHT ES WEITER? Mudryk ist das vorrangige Transferziel von Arsenal im Januar und dieses frühe Angebot zeigt, dass die Engländer es ernst meinen. Natürlich sind sie noch weit von Shakhtars 100-Millionen-Schmerzgrenze entfernt, aber man wird in den kommenden Wochen voraussichtlich intensiv um die Dienste des ukrainischen Rechtsfußes kämpfen, der in Donezk noch bis Ende 2026 unter Vertrag steht.

