FC Chelsea: Édouard Mendy und Hakim Ziyech wechseln wohl nach Saudi-Arabien

Die saudi-arabische Transferoffensive schreitet weiter voran, zwei Chelsea-Stars wechseln wohl in den nahen Osten.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea lässt offenbar nach N'Golo Kanté zwei weitere Stars nach Saudi-Arabien ziehen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wechseln Édouard Mendy und Hakim Ziyech in die Saudi Pro League.

WAS IST DER HINTERGRUND? Torhüter Mendy ist sich wohl mit Al-Ahli einig und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Für drei Jahre zieht es auch den Marokkaner Ziyech nach Saudi-Arabien, der 30-Jährige wird angeblich Teamkollege von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr. Erst im Winter platzte ein Wechsel von Ziyech zu Paris Saint-Germain kurz vor dem Abschluss.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Beide Akteure gehörten bei den Blues in dieser Saison nicht zum Stammpersonal. Mendy hatte in dieser Spielzeit mit Verletzungen zu kämpfen und kommt nur auf 12 Spiele. Offensivstar Ziyech stand in 24 Partien auf dem Feld, blieb jedoch torlos und legte drei Tore auf.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTEN: Ziyech wurde in der Jugend des SC Heerenveen ausgebildet und landete über die Station Twente Enschede bei Ajax Amsterdam. Für 40 Millionen Euro wechselte der Flügelspieler im Sommer 2020 zu den Blues. Mendy spielt ebenfalls seit der Saison 2020/21 für den FC Chelsea und kam für 24 Millionen Euro von Stade Rennes.