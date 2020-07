FC Chelsea vs. Manchester United heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - alles zur Übertragung des FA-Cup-Halbfinales

Unter den letzten vier Teams im FA Cup tummeln sich auch der FC Chelsea und Manchester United. Goal verrät alles zur Übertragung des Spiels live.

Der biegt auf die Zielgerade ein, nur noch ein paar Teams sind im Rennen um den englischen Pokal. Dabei steht das zweite Halbfinale zwischen dem und heute Abend um 19 Uhr auf der Agenda.

Die Blues von der Stamford Bridge spielen eine ordentliche Saison 2019/20, ein Titel im FA Cup wäre dafür wie gemacht. Doch nun müssen die Jungs von Trainer Frank Lampard erst einmal das Endspiel erreichen und dabei Rivale Manchester United aus dem Weg räumen.

Die Red Devils kommen jedoch mit ordentlich Rückenwind in diese Vorschlussrunde. Das Team von Ole Gunnar Solskjaer ist derzeit formstark unterwegs und will nun dementsprechend auch im Pokal erfolgreich sein.

FC Chelsea vs. Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Das Halbfinale des FA-Cups wird gezeigt / übertragen. Alle Infos gibt es in diesem Artikel.

FC Chelsea vs. Manchester United heute live: Das FA-Cup-Halbfinale auf einen Blick

Duell FC Chelsea - Manchester United Datum Sonntag, 19. Juli 2020 - 19 Uhr Ort Wembley Stadium, London Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

FC Chelsea vs. Manchester United heute live: Den FA Cup im TV sehen

Bereits am Vortag wurde das erste Halbfinale zwischen dem und ausgetragen, nun suchen wir den zweiten Finalteilnehmer im FA Cup. Doch wird FC Chelsea vs. Manchester United heute live im TV zu sehen sein?

Nein, leider nicht: Der FA Cup wird am heutigen Sonntag nicht in voller Länge im TV gezeigt / übertragen, stattdessen läuft die Begegnung nur im LIVE-STREAM. Grund für diesen Fakt ist, dass kein einziger deutscher TV-Sender die Rechte an der Übertragung besitzt.

Jedoch könnt Ihr den LIVE-STREAM zu Chelsea vs. Manchester United ganz einfach auf dem TV-Bildschirm anschauen. Wir erklären im folgenden Abschnitt, wie genau das funktioniert.

FC Chelsea vs. Manchester United heute live: Den FA Cup im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV sehen

Die Blues gegen die Red Devils, mehr Drama könnte ein FA-Cup-Halbfinale kaum bieten. Die vollen 90 Minuten englischer Fußball werden heute live und in voller Länge im LIVE-STREAM auf DAZN gezeigt / übertragen.

Der Ismaninger Streamingdienst hat sich die Rechte an der Übertragung des Pokalwettbewerbs gesichert und zeigt nun auch Chelsea vs. Manchester United heute live. Und das auch noch im Fernsehen, denn: FC Chelsea vs. Manchester United wird mit der DAZN-App auf Eurem TV-Bildschirm zum echten Erlebnis.

Ihr müsst nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, sie einmal ordnungsgerecht installieren und dann laufen die vollen 90 Minuten heute live im TV. Hier folgen ein paar Details zur Übertragung der Partie FC Chelsea vs. Manchester United.

FC Chelsea vs. Manchester United heute live im TV mit DAZN: Hier die wichtigsten Informationen

Anstoß: 19 Uhr

19 Uhr Vorberichte: ab 18.45 Uhr

ab 18.45 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Helge Payer

FC Chelsea vs. Manchester United heute im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung des FA Cups

Das Duell zwischen dem FC Chelsea und Manchester United hat eine lange Geschichte. Das Halbfinale im FA Cup ist nun das nächste Kapitel des Buches, DAZN zeigt dieses live im Stream.

DAZN zeigt / überträgt den englischen Pokal (FA Cup und ) im LIVE-STREAM, die Premier League läuft dagegen bei Sky. Doch der FA Cup ist heute sogar kostenlos auf DAZN zu sehen...

FC Chelsea vs. Manchester United heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Ihr braucht ein Abonnement, um die vollen 90 Minuten FC Chelsea vs. Manchester United heute live auf DAZN sehen zu können. DAZN schenkt allerdings jedem Neukunden einen Gratismonat, somit seht Ihr den FA Cup heute sogar kostenfrei, sofern Ihr Euch neu anmeldet.

In den ersten 30 Tagen könnt Ihr alle Events auf DAZN kostenfrei anschauen und überlegen, ob Euch der Service danach 11,99 Euro im Monat oder ein Jahresabo für 119,99 Euro wert ist. Zum Angebot des Streamingdienstes gehören neben dem FA Cup aktuell übrigens auch die Spiele der und von , die sich beide am Saisonende befinden.

FC Chelsea vs. Manchester United heute live mit der DAZN-App im LIVE-STREAM erleben

FC Chelsea vs. Manchester United heute live im Stream von DAZN

Der FA Cup kommt heute Abend live auf DAZN und Ihr wisst nicht so recht, was Ihr tun müsst? Hier findet Ihr alle Antworten auf Eure Fragen:

FC Chelsea vs. Manchester United heute live: Die Aufstellung

Wen schicken Frank Lampard und Ole Gunnar Solskjaer ins Rennen? Hier erfahrt Ihr es gegen 18 Uhr.

FC Chelsea vs. Manchester United heute live: Die Highlights des FA Cups bei DAZN sehen

Ihr habt die vollen 90 Minuten von FC Chelsea vs. Manchester United heute live verpasst? Keine Sorge, denn mit DAZN seht Ihr auch im Nachhinein alles, was Ihr sehen müsst.

DAZN zeigt die Highlights des FA Cups kurz nach der Begegnung auf seiner Plattform. Wenn Ihr sogar das ganze Duell in voller Länge nochmal sehen wollt, dann ist auch das kein Problem: DAZN hat auch das Re-Live parat.

Sowohl auf die Highlights des FA Cups als auch auf die Re-Live-Funktion könnt Ihr mit dem Gratismonat von DAZN für 30 Tage kostenlos zugreifen. Um Euch einen detaillierten Überblick zu geben, haben wir in einem gesonderten Artikel alle Informationen rund um das DAZN-Abo zusammengefasst.

FC Chelsea vs. Manchester United heute live: Den FA Cup im LIVE-TICKER verfolgen

Sicherlich haben einige von Euch keinen Account bei DAZN und deswegen keine Chance, die vollen 90 Minuten des FA-Cup-Halbfinals heute live auf DAZN zu sehen. Dann gibt es allerdings immer noch zwei Alternativen.

Entweder Ihr wartet, bis die Highlights der Begegnung irgendwo erscheinen oder Ihr seid im LIVE-TICKER von Goal am Ball und verfolgt das Pokalspiel dort gespannt mit.

Bereits rund 30 Minuten vor dem Anpfiff beginnen die Vorberichte. Ob Aufstellung, Formkurve oder der direkte Vergleich - Ihr erfahrt alles Wissenswerte. Sobald der Ball rollt, liefern wir Euch detaillierte Beschreibungen aller wichtigen Szenen. Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER.

FC Chelsea vs. Manchester United heute: Der Direktvergleich vor dem FA-Cup-Halbfinale

CHELSEA insgesamt 160 wettbewerbsübergreifende Duelle MANCHESTER UNITED 48 Siege 67 45 Unentschieden 45 67 Niederlagen 48 199 Tore 257

FC Chelsea vs. Manchester United heute live: Die Übertragung des FA Cups im Überblick