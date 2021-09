FC Chelsea vs. Manchester City heute live: Der Premier-League-Kracher im TV und LIVE-STREAM

Die Blues empfangen das Team von Pep Guardiola. Alle Infos zur Übertragung des Topspiels der Premier League im TV und LIVE-STREAM gibt es bei Goal.

Am 25. September um 13:30 Uhr ist Manchester City beim FC Chelsea an der Stamford Bridge zu Gast.

Ein absoluter Kracher, der uns dort in der Premier League bevorsteht. Die Truppe von Trainer Thomas Tuchel führt die Tabelle aktuell an, ManCity hingegen rangiert nur auf Platz 5. Das soll sich natürlich schnellstens ändern. Nachdem man RB Leipzig in der Champions League noch mit 6:3 bezwingen konnte, musste Pep Guardiola sich in der Liga gegen den FC Southampton mit einem mageren 0:0 zufriedengeben.

Chelsea konnte alle bisherigen Ligaspiele gewinnen, nur gegen Liverpool gab es ein 1:1. Dabei sitzen den Blues allerdings die punkgleichen Manchester United und Liverpool im Nacken. Man darf sich also auf ein richtig spannendes Spiel freuen, denn diese drei Punkte könnten für beide Teams noch sehr wichtig werden.

Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung von Chelsea vs. Manchester City im TV und LIVE-STREAM.

FC Chelsea vs. Manchester City heute live: Die Spieldaten auf einen Blick

Begegnung FC Chelsea vs. Manchester City (LIVE auf Sky Ticket) Wettbewerb Premier League Anpfiff 25. September - 13:30 Uhr Spielort Stamford Bridge (London)

FC Chelsea vs. Manchester City heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Eine Übertragung des Spitzenspiels zwischen Chelsea und ManCity im TV gibt es zwar, diese ist allerdings nicht kostenlos. Die Übertragungsrechte der englischen Premier League liegen ganz beim Pay-TV-Sender Sky. Eine Übertragung im deutschen Free-TV gibt es also leider nicht.

FC Chelsea vs. Manchester City heute live: Das Spiel im Pay-TV bei Sky

Was genau braucht Ihr jetzt eigentlich, um die Premier League bei Sky verfolgen zu können? Wir klären Euch auf. Sky bietet unterschiedliche Pakete an, mit denen Ihr neben der Bundesliga auch den DFB-Pokal oder eben die Premier League verfolgen könnt. Jetzt aber aufgepasst: Wer bereits über das Bundesligapaket bei Sky verfügt, der kann die englische Liga trotzdem nicht live verfolgen. Dazu benötigt Ihr noch das Sky-Paket Sport. Dort ist die Formel 1, sowie der DFB-Pokal und die Premier League enthalten. Nur mit diesem Paket könnt Ihr also das Spiel im TV verfolgen.

Falls Íhr noch über gar kein Sky-Konto verfügt, könnt Ihr natürlich auch nur das Sport-Paket bei Sky buchen, wenn Ihr nur die Premier League und nicht die Bundesliga live sehen wollt. Sky bietet Euch dabei ebenfalls an, eigene individuelle Pakete zusammenzustellen, falls Ihr Interesse an den anderen Inhalten des Pay-TV-Sender habt. Mehr Informationen und genaue Preise zu den Paketen findet Ihr hier.

Falls Ihr Euch für das Sport-Paket bei Sky entschieden habt, oder dieses sowieso schon besitzt dann haben wir hier jetzt kurz die wichtigsten Infos zur Übertragung bei Sky zusammengefasst.

Sender : Sky Sport 1

: Sky Sport 1 Übertragungsbeginn : 25.September - 13:20 Uhr

: 25.September - 13:20 Uhr Anpfiff : 25.September - 13:30 Uhr

: 25.September - 13:30 Uhr Kommentator: Toni Tomic

FC Chelsea vs. Manchester City heute live: Die Partie im LIVE-STREAM

Neben der Übertragung im Pay-TV gibt es natürlich auch die Möglichkeit das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen. Bei Sky eröffnen sich für Euch dabei zwei Möglichkeiten.

FC Chelsea vs. Manchester City heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Falls Ihr über ein gültiges Sky-Konto verfügt, und das richtige Paket abonniert habt, um die Premier League verfolgen zu können, habt Ihr natürlich die Möglichkeit das Spiel auch im LIVE-STREAM zu sehen. Über Sky Go könnt Ihr Euch einfach mit euren Sky-Zugangsdaten anmelden, und so das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen. Alles was Ihr dafür benötigt ist wie beschrieben ein gültiger Zugang und ein internetfähiges Gerät. Ob PC, Smartphone oder Smart-TV spielt keine Rolle. Den Link zu Sky Go findet Ihr übrigens hier.

FC Chelsea vs. Manchester City heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen - mit Sky Ticket

Das Sky Ticket ist für alle interessant, die bisher noch kein Abonnement bei Sky abgeschlossen haben, aber das Spiel trotzdem verfolgen wollen. Sky Ticket ermöglicht Euch entweder einen Monat oder ein Jahr - je nach dem für welches Modell Ihr Euch entscheidet - auf alle Livespiele der Bundesliga und Premier League zuzugreifen. Ein Monatsticket kostet Euch dabei jeden Monat 29,99€.

Entscheidet Ihr Euch für das Jahresticket zahlt Ihr die ersten 12 Monate 19,99€ monatlich und dann 29,99€ pro Monat. Mehr Informationen zu den Inhalten des Sky Tickets findet Ihr noch einmal unter diesem Link.

FC Chelsea vs. Manchester City heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr könnt nicht live vor dem Fernseher oder Tablet dabei sein, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal genau das Richtige für Euch. Hier bleibt Ihr immer up to date, und werdet sofort per LIVE-TICKER informiert, wenn auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER.

FC Chelsea vs. Manchester City heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.

