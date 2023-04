FC Chelsea: Kalidou Koulibaly sprach wohl mit Juventus-Trainer Massimiliano Allegri über Sommer-Wechsel

Kalidou Koulibaly spielt seit nicht einmal einem Jahr in der Premier League. Nun kokettiert der Senegalese wohl mit einer Serie-A-Rückkehr.

WAS IST PASSIERT? Kalidou Koulibaly will den FC Chelsea offenbar verlassen. Laut einem Bericht der Gazzetta dello Sport sprach der Innenverteidiger dafür schon mit einem Trainer eines Serie-A-Vereins: Massimiliano Allegri von Juventus Turin.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 31-Jährige wechselte im vergangenen Sommer für 40 Millionen Euro vom SSC Neapel an die Stamford Bridge. Trotz einiger Einsätze liebäugelt Koulibaly dennoch mit einer Rückkehr in die Serie A.

WIE GEHT ES WEITER? Dem Bericht zu Folge geht es konkret um ein Leihgeschäft von Koulibaly zur Alten Dame, offen ist, ob die Leihe eine Kaufoption oder -pflicht beinhalten könnte. Der FC Chelsea will nach dem Winter-Transferrausch im Sommer den Kader ausdünnen. Neben Koulibaly könnten auch N'Golo Kanté und Pierre-Emerick Aubameyang den Verein verlassen, der FC Barcelona hat wohl Interesse.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 70-fache senegalesische Nationalspieler ist integraler Bestandteil der Chelsea-Defensive in dieser Saison und kommt wettbewerbsübergreifend auf 31 Spiele, zwei Tore und eine Vorlage.