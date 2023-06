FC Chelsea: Kai Havertz weckt offenbar das Interesse von Real Madrid

Bei Real Madrid bahnt sich in der Offensive ein Umbruch an, ein DFB-Star vom FC Chelsea könnte dabei eine Rolle spielen.

WAS IST PASSIERT? Die Offensive von Real Madrid könnte in diesem Sommer mit einigen personellen Änderungen umstrukturiert werden. Laut einem Bericht der Marca könnte in diesen Planungen auch Chelsea-Star Kai Havertz eine Rolle spielen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zwei Abgänge bahnen sich bei den Königlichen in diesem Sommer an: Marco Asensio will seinen auslaufenden Vertrag in Madrid wohl nicht verlängern und wird Real dementsprechend ablösefrei verlassen.

Neben Asensio bahnt sich zudem ein Hammertransfer an: Karim Benzema will offenbar eine Megaofferte aus Saudi-Arabien annehmen und hat die Königlichen wohl schon über seinen Abschied informiert.

WIE GEHT ES WEITER? Neben Supertalent Endrick, der ab dem Jahr 2024 in die spanische Hauptstadt wechselt, will Real die entstehenden Lücken mit flexiblen Offensivspielern füllen. In diese Gedankenspielen soll wohl auch der Name Kai Havertz involviert sein, auch Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) und Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) könnten dem Bericht zu Folge interessant für Madrid werden.

Havertz' Vertrag in London läuft noch bis 2025, immer wieder wird der 23-Jährige mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In einer durchwachsenen Saison des FC Chelsea sorgte auch Havertz nur selten für Lichtblicke: In 47 Spielen kommt der deutsche Nationalspieler auf neun Tore und eine Vorlage.