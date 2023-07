FC Chelsea: Angeblich Interesse an Verpflichtung von Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam

Konkurrenz für den FC Arsenal im Werben um Mohammed Kudus. Der FC Chelsea will die Gunners mit einem besseren Angebot ausstechen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea hat Kontakt mit Ajax Amsterdam aufgenommen, um den offensiven Mittelfeldspieler Mohammed Kudus zu verpflichten. Das berichtet The Athletic.

Demnach haben die Blues allerdings noch kein offizielles Angebot für den 22 Jahre alten ghanaischen Nationalspieler abgegeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? An Kudus ist auch der FC Arsenal stark interessiert. Die Gunners sollen sogar schon ein Angebot in Höhe von rund 51 Millionen Euro abgegeben haben. Auch Borussia Dortmund soll in der Vergangenheit den Offensivspieler auf dem Wunschzettel gehabt haben.

Kudus steht angeblich kurz vor einer Einigung mit Chelsea über einen Wechsel. Sein Vertrag bei Ajax läuft in zwei Jahren aus. Berichten zufolge hat er eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei den Niederländern abgelehnt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kudus lief in der vergangenen Saison in 42 Spielen für Ajax auf. Dabei erzielte er 18 Tore und gab zudem sieben Vorlagen.

WIE GEHT ES WEITER? Vieles wird davon abhängen, ob Ajax das bevorstehende Angebot des FC Chelsea annimmt. Andernfalls könnte der Spieler am Ende doch bei den Gunners landen.