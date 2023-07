FC Chelsea: Hiobsbotschaft! Wesley Fofana fällt wegen Kreuzbandriss monatelang aus

Der FC Chelsea und Trainer Mauricio Pochettino müssen. einen schwerwiegenden Ausfall hinnehmen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea muss mehrere Monate auf Wesley Fofana verzichten. Der 22-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wurde bereits operiert. Die Reise zum Trainingslager in die USA wird er folglich nicht antreten.

WAS IST DER HINTERGUND? Seit seinem Wechsel zu den Blues am Ende der vergangenen Sommer-Transferperiode wird Fofana vom Pech verfolgt. Schon in der vergangenen Saison hatte er verletzungsbedingt nur 17 Pflichtspiele absolvieren können.

WAS IST DIE TRANSFERGESCHICHTE? Nun also die nächste Enttäuschung in der Zusammenarbeit von Fofana und Chelsea, von der sich beide Seiten viel erhofft hatten. Der Franzose war für 80 Millionen Euro von Leicester City nach London gewechselt, weshalb er zum drittteuersten Verteidiger aller Zeiten avancierte.

WAS WURDE GESAGT? Fofana wird seinem Verein also mindestens sechs Monate fehlen. Er werde "nun mit seiner Genesung beginnen und während seiner Rehabilitationsphase mit der medizinischen Abteilung des Klubs in Cobham zusammenarbeiten", heißt es in der Pressemitteilung von Chelsea.